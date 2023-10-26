«Барса» продает пластиковые сиденья с «Камп Ноу» в качестве сувениров. Цена – от 99 до 299 евро
«Барселона» продает сиденья с «Камп Ноу», закрытого на реконструкцию.
Последний матч на стадионе «блауграна» провела 28 мая против «Мальорки» (3:0) в рамках Ла Лиги.
В рамках акции Memorabilia «Барселона» реализует памятные сувениры, связанные со стадионом. Ранее сообщалось о продаже травы с газона «Камп Ноу» и фрагментов сетки ворот, а также о продаже бриллиантов из газона.
Теперь болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с «Камп Ноу». Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос «Барсы» могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.
Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков «Барселоны», включая Лионеля Месси – подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.
«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле
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На какой сам сядешь, а на какой Ригобер Сонга посадишь?
А так на камп ноу 100 000 сидений. Умножаем на 200 в среднем. Это 20млн евро. И купят, китайцы например. Кто ж выкинет такое добро, когда таки наклевывается такой гешефт
Думаю, за 100 зелёных можно оптом взять новое, неплохое сиденье, а то и два)
Наверное, первые, кто додумался замутить такую тему… Не знаю в чем позор, как некоторые пишут🥱
А что этот стадион видел в матчах ЛЧ - я думаю, напоминать не нужно)