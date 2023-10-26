«Барса» продает пластиковые сиденья с «Камп Ноу» в качестве сувениров. Цена – от 99 до 299 евро

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига бизнес болельщики Камп Ноу стадионы деньги Футбол

«Барселона» продает сиденья с «Камп Ноу», закрытого на реконструкцию.

Последний матч на стадионе «блауграна» провела 28 мая против «Мальорки» (3:0) в рамках Ла Лиги.

В рамках акции Memorabilia «Барселона» реализует памятные сувениры, связанные со стадионом. Ранее сообщалось о продаже травы с газона «Камп Ноу» и фрагментов сетки ворот, а также о продаже бриллиантов из газона.

Теперь болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с «Камп Ноу». Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос «Барсы» могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.

Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков «Барселоны», включая Лионеля Месси  – подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.

«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле

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117 комментариев

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Radik_2.0
продам место в комментариях под шутку про рычаг
+251
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Aleksey Yashin
Перед тобой два стула, за 99 и за 299 евро.
На какой сам сядешь, а на какой Ригобер Сонга посадишь?
+183
-12
+171
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JENNINGS
Интересно, а чем принципиально будет отличаться одно и то же сиденье за 99 евро и за 299?
+84
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Фут.Боль
Возьму 3,поставлю на газон с Камп Ноу у себя в саду, который приобрёл ранее. Так тихонько стадион соберу.
+56
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fussballer
Ответ JENNINGS
Интересно, а чем принципиально будет отличаться одно и то же сиденье за 99 евро и за 299?
За 99 евро - с трибун, подороже которые - со скамейки запасных.
+51
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MajestySport
Очередной рычаг бчк, резерв так сказать.
+75
-29
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Николай Еременко
Ответ Roni7730
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А в чем позор? Вместимость 99 тысяч. Почему бы не заработать лишние условные 10 млн?
+41
-7
+34
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ljolik888
Ответ Roni7730
Комментарий скрыт
Обаснуй пожалуйста . В чем позор ? В том , что можно делать деньги из воздуха ?
+44
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*MVP*
Ответ MajestySport
Очередной рычаг бчк, резерв так сказать.
так дойдет дело до трусов Эвребе, в которых он судил матч с Челси. сейчас они, по слухам, на самом видном месте в музее Барсы как главный экспонат эпохи
+55
-27
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Homelender_666
Тем, кто смеётся над Барселоной, сообщаю, что Реал тоже продаёт старые сиденья с Бернабеу. Деньги пойдут на благотворительность.
+26
-8
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Katya Andreychuk
Ответ Homelender_666
Тем, кто смеётся над Барселоной, сообщаю, что Реал тоже продаёт старые сиденья с Бернабеу. Деньги пойдут на благотворительность.
у Барселоны тоже на благотворительность. ещё 20 млн. з/п майамской легенде закроют.
+28
-10
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JENNINGS
Ответ Да Нет
эти сиденья помнят как Барселона много много раз крупно громила Реал...
Но не забывай, как закончилось самое последнее Класико на старом «Камп Ноу» и кто поставил красивую точку там😉
+14
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Raar
Ответ *MVP*
так дойдет дело до трусов Эвребе, в которых он судил матч с Челси. сейчас они, по слухам, на самом видном месте в музее Барсы как главный экспонат эпохи
Оказывается, удивительные слухи ходят среди любителей мужского ношенного белья.
+15
-6
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Andria Managadze
Ответ JENNINGS
Интересно, а чем принципиально будет отличаться одно и то же сиденье за 99 евро и за 299?
на одной сидел Дембеле на втором Умтити всё просто
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Иван Иванов
Мне иногда кажется, что Лапорта не каталонец, а еврей.
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Дороф
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Задача - навредить, а не сделать ему приятно...
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Univerzzall
Тут петросяны о рычагах шутят.
А так на камп ноу 100 000 сидений. Умножаем на 200 в среднем. Это 20млн евро. И купят, китайцы например. Кто ж выкинет такое добро, когда таки наклевывается такой гешефт
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VictorVallecano
Ответ *MVP*
так дойдет дело до трусов Эвребе, в которых он судил матч с Челси. сейчас они, по слухам, на самом видном месте в музее Барсы как главный экспонат эпохи
Говорят, сам Лапорта их иногда носит.
+8
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Timati Beweers
Молодцы, и фанатам прикольно, и деньги на новые сидухи будут) для эуропэйцев 100 баксов, как для нас 1000₽

Думаю, за 100 зелёных можно оптом взять новое, неплохое сиденье, а то и два)

Наверное, первые, кто додумался замутить такую тему… Не знаю в чем позор, как некоторые пишут🥱
+8
-4
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Eden Hazard
Ответ Да Нет
эти сиденья помнят как Барселона много много раз крупно громила Реал...
они кроме жоп ничего не помнят🤣
+5
-1
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Tristan...
Норм тема. Не пропадать же добру. И лишние миллионы никогда не бывают лишними
+5
-2
+3
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englishman in new york
Общемировая практика, в апл так все делали снося старый стадион, люди с абонементами были рады забрать свое кресло с которого годами смотрели игры
+3
0
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JENNINGS
Ответ Да Нет
так и Реал продаёт сиденья Сантьяго бернабеу, и они тоже помнят крупные поражения Реала дома
И крупные победы над «Барсой» были тоже.
А что этот стадион видел в матчах ЛЧ - я думаю, напоминать не нужно)
+4
-1
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Шахбос Есиддинов
Очередной рычаг?)
+11
-9
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sicario
Ответ Да Нет
эти сиденья помнят как Барселона много много раз крупно громила Реал...
Или победы «Реала» на этом же поле. Или победу «Рубина». Много чего помнят)
+6
-4
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