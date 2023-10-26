«Барселона» продает сиденья с «Камп Ноу», закрытого на реконструкцию.

Последний матч на стадионе «блауграна» провела 28 мая против «Мальорки» (3:0) в рамках .

В рамках акции Memorabilia «Барселона» реализует памятные сувениры, связанные со стадионом. Ранее сообщалось о продаже травы с газона «Камп Ноу» и фрагментов сетки ворот, а также о продаже бриллиантов из газона.

Теперь болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с «Камп Ноу». Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос «Барсы» могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.

Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков «Барселоны», включая – подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.

«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле

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