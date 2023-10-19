Деку: «Месси обязательно проведет прощальный матч за «Барсу» – возможно, после реконструкции «Камп Ноу». Лео – величайший кумир в истории клуба»

Теги МЛС Барселона Деку Лионель Месси Роналдо Ла Лига Йохан Кройфф Камп Ноу Интер Майами Футбол

Деку уверен, что Лионель Месси проведет прощальный матч за «Барселону».

«Думаю, это будет прощальный матч – возможно, после реконструкции стадиона. Лео всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройфф, Роналдо, но Месси, пожалуй, величайший из всех.

Месси обязательно сыграет прощальный матч за «Барселону», но когда это будет, мы не знаем. Сейчас он играет, и я надеюсь, что так будет еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым нравится, будут рады видеть его», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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14 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ Артем Русанов
Роналдо?) ахахахахахах, он один сезон только в клубе провел
провел его на высочайшем уровне и завоевал ЗМ вроде
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denimo21
Кстати, Месси дебютировал за барсу, выйдя на замену именно вместо Деку
+8
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Ярик01
Вполне условно Интер-Майями против Барселоны в прощальном матче, где за каждую команду по тайму.
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Артем Русанов
Роналдо?) ахахахахахах, он один сезон только в клубе провел
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DanielCarvalho
Как можно было про Роналдо сказать, а про Роналдиньо нет?
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Rachid
Прощальный матч Месси обязательно должен пройти при полных трибунах нового Камп Ноу, ещё большей вместимостью чем старый..
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ljolik888
Лео достоин провести прощальный матч на обновлённом КампНоу и попрощаться как футболист . Но а потом все равно ждём его уже на любой должности в Барселоне .
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Little-lawyer
Блин, я понимаю что Месси крут, но Йохан Кройф столько сделал для Барсы в качестве игрока и в качестве тренера....
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Martin Naceri
Конечно проведет,если ему хорошо заплатить )
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as009595@icloud.com
Ответ Артем Русанов
Роналдо?) ахахахахахах, он один сезон только в клубе провел
Один сезон 30 с лишних голов в ла лиге, 50 почти за сезон, завоевал кубок кубков и это в 20 лет, никому в его возрасте такое и не снилось
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Roman_ello
Ответ DanielCarvalho
Как можно было про Роналдо сказать, а про Роналдиньо нет?
Да хотя б Ривалдо
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