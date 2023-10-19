Деку: «Месси обязательно проведет прощальный матч за «Барсу» – возможно, после реконструкции «Камп Ноу». Лео – величайший кумир в истории клуба»

Деку уверен, что Лионель Месси проведет прощальный матч за «Барселону».

«Думаю, это будет прощальный матч – возможно, после реконструкции стадиона. Лео всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройфф, Роналдо, но Месси, пожалуй, величайший из всех.

Месси обязательно сыграет прощальный матч за «Барселону», но когда это будет, мы не знаем. Сейчас он играет, и я надеюсь, что так будет еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым нравится, будут рады видеть его», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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