Переговоры ВАР могут начать выводить в прямой эфир, судьи будут объяснять решения прямо на поле. Это обсуждают в IFAB

IFAB обсуждает разрешение на трансляцию переговоров судей на ВАР в прямом эфире.

Недопонимание между судьей ВАР Дарреном Инглэндом и судьей в поле Саймоном Хупером привело к тому, что гол Луиса Диаса за «Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэмом» (1:2) был ошибочно отменен. После этого инцидента появились призывы воспроизводить переговоры арбитров в режиме реального времени.

Сейчас трансляция переговоров судей в прямом эфире запрещена, но глава Марк Буллингем, который также является директором Международный совет футбольных ассоциаций ( ), рассказал, что в организации обсуждали изменение правил на этот счет.

«Как правило, по этому поводу есть раскол. Довольно часто он возникает между специалистами по маркетингу и судьями. Наша точка зрения, если смотреть на ситуацию с позиции маркетинга и коммерции, заключается в том, что прозрачность – это действительно хорошо. Мы хотим, чтобы фанаты получили максимум впечатлений», – сказал Буллингем.

По его мнению, эксперимент ФИФА, в рамках которого судьи объявляют и объясняют результаты проверки, находясь на поле, является «шагом в правильном направлении».

«Моя личная точка зрения такова: вопрос о прямой трансляции переговоров будет возникать, потому что бо́льшая прозрачность покажет, как трудна работа судьи. Это срабатывало в других видах спорта.

Нервозность по этому поводу тоже понятна, все-таки работа судьи и без этого достаточно сложна. На некоторых турнирах работают судьи, которые говорят на разных языках, это тоже не так просто, как можно предположить.

Думаю, мы делаем шаг в правильном направлении, когда начинаем объявлять решение и объяснять, почему оно было именно таким. Давайте посмотрим, приведет ли это к дальнейшему прогрессу», – отметил Буллингем.

IFAB хочет расширить эксперимент, в рамках которого судьи объясняли свои решения на поле, за пределы турниров ФИФА.

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