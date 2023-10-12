Переговоры ВАР могут начать выводить в прямой эфир, судьи будут объяснять решения прямо на поле. Это обсуждают в IFAB

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IFAB обсуждает разрешение на трансляцию переговоров судей на ВАР в прямом эфире.

Недопонимание между судьей ВАР Дарреном Инглэндом и судьей в поле Саймоном Хупером привело к тому, что гол Луиса Диаса за «Ливерпуль» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2) был ошибочно отменен. После этого инцидента появились призывы воспроизводить переговоры арбитров в режиме реального времени.

Сейчас трансляция переговоров судей в прямом эфире запрещена, но глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем, который также является директором Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), рассказал, что в организации обсуждали изменение правил на этот счет.

«Как правило, по этому поводу есть раскол. Довольно часто он возникает между специалистами по маркетингу и судьями. Наша точка зрения, если смотреть на ситуацию с позиции маркетинга и коммерции, заключается в том, что прозрачность – это действительно хорошо. Мы хотим, чтобы фанаты получили максимум впечатлений», – сказал Буллингем.

По его мнению, эксперимент ФИФА, в рамках которого судьи объявляют и объясняют результаты проверки, находясь на поле, является «шагом в правильном направлении».

«Моя личная точка зрения такова: вопрос о прямой трансляции переговоров будет возникать, потому что бо́льшая прозрачность покажет, как трудна работа судьи. Это срабатывало в других видах спорта.

Нервозность по этому поводу тоже понятна, все-таки работа судьи и без этого достаточно сложна. На некоторых турнирах работают судьи, которые говорят на разных языках, это тоже не так просто, как можно предположить.

Думаю, мы делаем шаг в правильном направлении, когда начинаем объявлять решение и объяснять, почему оно было именно таким. Давайте посмотрим, приведет ли это к дальнейшему прогрессу», – отметил Буллингем.

IFAB хочет расширить эксперимент, в рамках которого судьи объясняли свои решения на поле, за пределы турниров ФИФА.

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16 комментариев

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Mekanych Red Devil
Главный судья, обращаясь к ВАРу: «Ну что там, гол или офсайд?»
ВАР: «Да».
Главный: «Что да?»
ВАР: «Проверка завершена».
+30
0
+30
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ymuller
давно пора
+3
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zho3716
В регби работает
+3
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Schiaff1no
"-Мы хотим, чтобы фанаты получили максимум впечатлений», – сказал Буллингем."

Чтобы если подобный цирк повторится, слушающие это в прямом эфире фанаты взяли штурмом кабину бригады вар и получили максимум впечатлений.
Поддерживаю
+3
-1
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Bogomdor
Не только переговоры, но и объяснения судьями своих решений при спорных моментах.
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Кашшай Чакырович
Действеннее будет ,если судьи начнут нести наказание за свои ошибки , тогда уровень судейства моментально вырастит !
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<~Inter~>
недовольные фанаты всё равно останутся
+2
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Young Hefner
Ответ Ярик01
И сколько будет времени на это объяснение потрачено "прям на поле"? Если есть критические моменты - поясняйте их после матча.
Столько, сколько и сейчас. Просто все будут слышать о чем говорят судьи.
+2
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Артем Гладских
Ответ Mekanych Red Devil
Главный судья, обращаясь к ВАРу: «Ну что там, гол или офсайд?» ВАР: «Да». Главный: «Что да?» ВАР: «Проверка завершена».
хахах)
+1
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Ярик01
И сколько будет времени на это объяснение потрачено "прям на поле"? Если есть критические моменты - поясняйте их после матча.
Да, конечно. Пусть опять примут ошибочное решение, а потом после игры говорят, что ошиблись. Разговор прямо во время матча создается именно для того, чтобы избегать ошибок как в матче Ттх - Ливерпуль или Арсенал - Сити
+1
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Виталик Украинский
Если внедрят, Москалеву срочно придется переходить в структуру Спартака.
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Ярик01
Ответ Young Hefner
Столько, сколько и сейчас. Просто все будут слышать о чем говорят судьи.
эксперимент, в рамках которого судьи объясняли свои решения на поле - это затраты времени.
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Ненавидящий2.0
Ответ <~Inter~>
недовольные фанаты всё равно останутся
без этого никуда
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Ненавидящий2.0
Ответ <~Inter~>
недовольные фанаты всё равно останутся
хотя... лично меня мнение всяких мансей с из "знаниями" футбольных правил вообще не волнует
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