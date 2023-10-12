Переговоры ВАР могут начать выводить в прямой эфир, судьи будут объяснять решения прямо на поле. Это обсуждают в IFAB
IFAB обсуждает разрешение на трансляцию переговоров судей на ВАР в прямом эфире.
Недопонимание между судьей ВАР Дарреном Инглэндом и судьей в поле Саймоном Хупером привело к тому, что гол Луиса Диаса за «Ливерпуль» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2) был ошибочно отменен. После этого инцидента появились призывы воспроизводить переговоры арбитров в режиме реального времени.
Сейчас трансляция переговоров судей в прямом эфире запрещена, но глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем, который также является директором Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), рассказал, что в организации обсуждали изменение правил на этот счет.
«Как правило, по этому поводу есть раскол. Довольно часто он возникает между специалистами по маркетингу и судьями. Наша точка зрения, если смотреть на ситуацию с позиции маркетинга и коммерции, заключается в том, что прозрачность – это действительно хорошо. Мы хотим, чтобы фанаты получили максимум впечатлений», – сказал Буллингем.
По его мнению, эксперимент ФИФА, в рамках которого судьи объявляют и объясняют результаты проверки, находясь на поле, является «шагом в правильном направлении».
«Моя личная точка зрения такова: вопрос о прямой трансляции переговоров будет возникать, потому что бо́льшая прозрачность покажет, как трудна работа судьи. Это срабатывало в других видах спорта.
Нервозность по этому поводу тоже понятна, все-таки работа судьи и без этого достаточно сложна. На некоторых турнирах работают судьи, которые говорят на разных языках, это тоже не так просто, как можно предположить.
Думаю, мы делаем шаг в правильном направлении, когда начинаем объявлять решение и объяснять, почему оно было именно таким. Давайте посмотрим, приведет ли это к дальнейшему прогрессу», – отметил Буллингем.
IFAB хочет расширить эксперимент, в рамках которого судьи объясняли свои решения на поле, за пределы турниров ФИФА.
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ВАР: «Да».
Главный: «Что да?»
ВАР: «Проверка завершена».
Чтобы если подобный цирк повторится, слушающие это в прямом эфире фанаты взяли штурмом кабину бригады вар и получили максимум впечатлений.
Поддерживаю