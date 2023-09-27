Божович об Абаскале: «Давно бы уволили, будь он сербом – меня бы убрали после двух игр! Россияне любят испанцев и других иностранцев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Миодраг Божович Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Миодраг Божович недоволен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют.

Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

После 9 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Вот до чего доводят пьянки с Мостовым и Канчельскисом!
+32
-1
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Дмитрий
Божович, который тренировал 7 РФ-клубов: россияне любят испанцев. 🤦🏻 какой иностранец тренировал больше?))))
+24
-1
+23
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loko84st
Ответ Ебздрогыч
Вот до чего доводят пьянки с Мостовым и Канчельскисом!
Божович упаси
+11
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+11
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Андрей Петров
у Мостового хлеб отнять хочет))
+4
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Беременный малыш
Это не лечится🥺
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Никита Алексеев
Божович забыл наверно, какой у него был «прекрасный» футбол
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Дмитрий
Ответ OldRedWhite
Карпин только 4 ! Спартак , Мальорка , Торпедо Армавир и Ростов ! + Сборная . Но он будет стараться побить рекорд !
Типа Валера прибалт с натяжкой. тогда да))
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Серафима Кузьмина
"Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют." А Черногорец Божович разве не иностранец???
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий
Типа Валера прибалт с натяжкой. тогда да))
Тут уж или эстонец или гражданин СССР !
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velvetdust2008
Ответ Пикачу82
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Может и любят, но небожителями не считают, как западноевропейцев раньше считали - про это Миодраг и говорит) Хотя в России в целом мало кого любят, даже соседей, что уж про иностранцев говорить.
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Северный болельщик
Петржела вчера дал интервью и пошёл в казино с гонораром, не алё. Мост и Канчельскис бухают. Позвонили Божовичу...
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добрый грек
Поплыл серб.....
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дикийоскар
В голосину ору от тейка! Особенно учитвая, что по паспорту Божович черногорец
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Клирик
Лично я не люблю испанцев и других иностранцев тоже.
Я россиянок люблю!))
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Мақсат Алдаш
Сербы вообще там по кумовству
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KasperSurgut
Как же достали по национальным признакам лекала..... Этот тоже туда же....
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ARIGAMI ARIGAMI
Ещё один про дискриминацию заговорил
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Пикачу82
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