Божович об Абаскале: «Давно бы уволили, будь он сербом – меня бы убрали после двух игр! Россияне любят испанцев и других иностранцев»
Миодраг Божович недоволен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют.
Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
После 9 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
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