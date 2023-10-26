«Черчесов сказал: «Испанского бычка заколем сегодня». Кутепов о победе России на ЧМ-2018

Теги Сергей Игнашевич Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Илья Кутепов Спорт-Экспресс Футбол

Илья Кутепов вспомнил слова Станислава Черчесова о сборной Испании на ЧМ-2018.

В 1/8 финала домашнего чемпионата мира Россия прошла Испанию (1:1, пенальти – 4:3).

– Летом исполнилось пять лет с момента проведения домашнего чемпионата мира. Это лучшее событие в карьере?

– Одно из лучших, наравне с Лигой чемпионов и победой в РПЛ. Но я разделяю клубные дела и сборную – это немного разное. В клубе ты проводишь намного больше времени, но в сборной совершенно другой уровень. Патриотизм, честь страны.

Безусловно, чемпионат мира – одно из ярких событий в жизни. Причем домашний чемпионат! Никто не ждал такого результата от сборной. Рад, что мы его добились.

– Говорят, что твоя игра вместе с Сергеем Игнашевичем – лучшая за всю карьеру. Почему так?

– Не знаю, почему именно с Игнашевичем. Играл же я, Сергей был на поле не вместо меня, а вместе.

– Может, он подсказывал?

– Когда мы выходили на матч открытия, не слышали друг друга на расстоянии двух метров. Причем когда стояли [рядом], а в движении во время игры – тем более. Не знаю, что должно случиться, чтобы ты услышал человека в полных «Лужниках». То же самое – в матче с Испанией и с Хорватией в Сочи.

С Игнашевичем было удобно и комфортно играть, мы обсуждали какие-то моменты. Но он же не за двоих играл. Может, я где-то сидел на бровке с бутылкой воды и говорил: «Ну ладно, Сергей Николаевич справится»?

– Какое самое яркое воспоминание о Станиславе Черчесове?

– У нас была прогулка по базе перед матчем с Испанией. И Станислав Саламович сказал такую фразу: «Ну что, испанского бычка заколем сегодня». Это звучало так уверенно, будто уже случилось.

Сначала мы это восприняли с удивлением, а потом поняли – это был посыл для команды: «Ребят, у вас нет другого варианта. Как хотите, но вам нужно это сделать».

– Черчесов при мотивации использует нецензурную лексику?

– Нет, никогда не слышал. Был один матч, когда Черчесов в перерыве немного разозлился. Не скажу, что была нецензурная лексика, но пару словечек проскочило. На тренировках случалось, что повышал голос. Но только когда совсем кипел, – сказал Кутепов.

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10 комментариев

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onegin2007
Во времена были, с Кутеповым Испанию обыгрывали)
+44
-1
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Cruel Snake
Ребята его просто не правильно поняли. Черчесов шашлыка хотел, а они матч выиграли.
+47
-5
+42
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Ностальгическое Дерьмо
Дзюба спросил: за что так с Черышевым?
+13
-4
+9
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Владимир Молявин
Да, классная игра была!!!
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Ahtiar
Заголовок - пушка!
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Faust Doc
Не заколим, а проведем операбельную операцию!
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Невский баклан
Змс в эфире
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