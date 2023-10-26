«Черчесов сказал: «Испанского бычка заколем сегодня». Кутепов о победе России на ЧМ-2018
Илья Кутепов вспомнил слова Станислава Черчесова о сборной Испании на ЧМ-2018.
В 1/8 финала домашнего чемпионата мира Россия прошла Испанию (1:1, пенальти – 4:3).
– Летом исполнилось пять лет с момента проведения домашнего чемпионата мира. Это лучшее событие в карьере?
– Одно из лучших, наравне с Лигой чемпионов и победой в РПЛ. Но я разделяю клубные дела и сборную – это немного разное. В клубе ты проводишь намного больше времени, но в сборной совершенно другой уровень. Патриотизм, честь страны.
Безусловно, чемпионат мира – одно из ярких событий в жизни. Причем домашний чемпионат! Никто не ждал такого результата от сборной. Рад, что мы его добились.
– Говорят, что твоя игра вместе с Сергеем Игнашевичем – лучшая за всю карьеру. Почему так?
– Не знаю, почему именно с Игнашевичем. Играл же я, Сергей был на поле не вместо меня, а вместе.
– Может, он подсказывал?
– Когда мы выходили на матч открытия, не слышали друг друга на расстоянии двух метров. Причем когда стояли [рядом], а в движении во время игры – тем более. Не знаю, что должно случиться, чтобы ты услышал человека в полных «Лужниках». То же самое – в матче с Испанией и с Хорватией в Сочи.
С Игнашевичем было удобно и комфортно играть, мы обсуждали какие-то моменты. Но он же не за двоих играл. Может, я где-то сидел на бровке с бутылкой воды и говорил: «Ну ладно, Сергей Николаевич справится»?
– Какое самое яркое воспоминание о Станиславе Черчесове?
– У нас была прогулка по базе перед матчем с Испанией. И Станислав Саламович сказал такую фразу: «Ну что, испанского бычка заколем сегодня». Это звучало так уверенно, будто уже случилось.
Сначала мы это восприняли с удивлением, а потом поняли – это был посыл для команды: «Ребят, у вас нет другого варианта. Как хотите, но вам нужно это сделать».
– Черчесов при мотивации использует нецензурную лексику?
– Нет, никогда не слышал. Был один матч, когда Черчесов в перерыве немного разозлился. Не скажу, что была нецензурная лексика, но пару словечек проскочило. На тренировках случалось, что повышал голос. Но только когда совсем кипел, – сказал Кутепов.
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