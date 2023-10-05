Станислав Черчесов: «Шутка с долей шутки: Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 владела мячом дважды – на 1-й секунде и после гола Испании. Но кто победил? Контроль мяча – не самоцель»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA тактика Футбол

Станислав Черчесов скептически высказался о важности контроля мяча.

«Контроль мяча – ни в коем случае не самоцель. Все зависит от того, какая у тебя команда, что она умеет. Вот ты на своей половине, в районе штрафной, контролируешь мяч, катаешь его поперек, набираешь статистику владения. Ну и катай хоть до утра, если больше нечем удивить!

У соперника, наверное, свои взгляды на этот вопрос, и он готовит контраргументы. Ты не доставляешь ему проблем, не создаешь угроз воротам, поэтому берегись: рано или поздно он тебя накажет.

В футболе, особенно в современном, часто побеждает команда, осознанно отдающая мяч. Шутка, в которой только доля шутки: в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная России за всю игру два раза владела мячом – на 1-й секунде, когда начинала с центра поля, и на 13-й минуте, после того, как испанцы забили свой гол. Все остальное время мяча у нас не было. Но кто в том матче вышел победителем?» – сказал бывший главный тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Не владела мячом (владеют имуществом), а использовала мяч в своих интересах посредством нижних конечностей
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SpaceHero
Помним, Станислав Саламыч и ребята рыли окопы, когда это еще не было мейнстримом
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Dinamik1
Это анти футбол.Хорошо помню какие песни он пел когда против наших играли так же более слабые соперники.Вот такие шашлычники убивают футбол.
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Do Cent
Реклама автобусов?
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Сергей48
Секреты Саламыча😉Вот она стратегия какая! И без мяча можно оказывается выигрывать!
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Pb-SE
Да он, оказывается, шутник.
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Ковид 07.10.52
Понеслось продвижение этого типа в Спартак, там тело Абаскаля "еще не остыло"...ни стыда . ни совести.
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Dmitry Orlov
Моуриньо, взявший ЛЧ с Интером во времена топовой Барсы, одобряет.
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damondiamond
нормально накинул - шутка ради шутки, в которой доля шутки, то есть совсем враньё
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Alex1104
Результат - всё-таки самое главное. Тем более в матчах навылет.
Попробовали на Евро с испанцами в открытый футбол - получили полную кошелку два раза.
Да, некрасиво, да, инфаркт был близко, но нога Акинфеева перевесила всё!
Кто дальше пошел?
Вон вчера ПСЖ сколько владения имел? 75% по итогу? А счет?
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