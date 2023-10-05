Станислав Черчесов: «Шутка с долей шутки: Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 владела мячом дважды – на 1-й секунде и после гола Испании. Но кто победил? Контроль мяча – не самоцель»

Станислав Черчесов скептически высказался о важности контроля мяча.

«Контроль мяча – ни в коем случае не самоцель. Все зависит от того, какая у тебя команда, что она умеет. Вот ты на своей половине, в районе штрафной, контролируешь мяч, катаешь его поперек, набираешь статистику владения. Ну и катай хоть до утра, если больше нечем удивить!

У соперника, наверное, свои взгляды на этот вопрос, и он готовит контраргументы. Ты не доставляешь ему проблем, не создаешь угроз воротам, поэтому берегись: рано или поздно он тебя накажет.

В футболе, особенно в современном, часто побеждает команда, осознанно отдающая мяч. Шутка, в которой только доля шутки: в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная России за всю игру два раза владела мячом – на 1-й секунде, когда начинала с центра поля, и на 13-й минуте, после того, как испанцы забили свой гол. Все остальное время мяча у нас не было. Но кто в том матче вышел победителем?» – сказал бывший главный тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию