Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Была тактика, которая могла принести успех»

Теги Игорь Акинфеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу высшая лига Венгрия ЧМ-2018 FIFA Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018.

Ровно 5 лет назад российская команда одержала победу над испанской в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пен. 4:3). 

– Сколько раз вы пересматривали матч Россия – Испания?

– Один.

– И когда это было?

– На следующий день после той игры в «Лужниках». Наш тренерский штаб дал ребятам выходной на 2 июля, а мы сами начали готовиться в Новогорске к четвертьфиналу.

– Трудно поверить, что за эти пять лет вы ни разу не натыкались на хайлайты игры – по ТВ или в интернете.

– Вы ведь меня спросили о полном матче, а отдельные эпизоды, конечно, не раз попадались на глаза. Чаще всего – волшебная нога Игоря [Акинфеева], но не только она (смеется).

– После того самого сэйва Акинфеева на поле началась куча мала, но вас в ней не оказалось. И в целом ваша реакция показалась довольно сдержанной. Неужели не разрывало от радости, как других?

– У каждого свой характер. Мои эмоции чаще всего остаются внутри, а в тот момент я уже начал думать, как мы будем готовиться к следующей игре.

Аппетит приходит во время еды, и всем нам хотелось пройти тогда как можно дальше. И морально, и физически мы были к этому готовы, что и показал матч с Хорватией.

По прошествии пяти лет могу только еще раз поблагодарить РФС, весь наш тренерский и административный штаб, а также всех ребят, которые отдали тогда все силы и эмоции без остатка ради своих болельщиков и своей страны.

– Перед матчем Испания считалась очевидным фаворитом. А те, кто вас сильно не любят, при каждом удобном случае до сих пор напоминают, что Россия победила чуть ли не случайно и на фоне ужасной по качеству игры. Что скажете на это?

– Понятно, что на бумаге фаворитом нашей пары считалась Испания, но мы-то сами при этом не считали себя аутсайдерами (смеется).

Какая разница, кто там и что говорил со стороны, если внутри команды у ребят не было никакого страха или пиетета? Мы видели, что у Испании не было присущего ей куража на этом турнире, а экстренная смена тренера ей не столько помогла, сколько, видимо, помешала.

Мы готовились играть против конкретной команды в конкретный день 1 июля 2018 года и в заданных условиях, а не думали о том, что нам будет противостоять воспеваемый кем-то мегафаворит. Если бы так думали, то вряд ли смогли бы добраться с Испанией даже до дополнительного времени.

Что касается качества игры, то пусть эти критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Против Испании, всегда владеющей мячом больше соперника, была выбрана такая тактика, которая могла принести успех.

Ребята отменно выполнили задачу и выложились не на 100, а на 150 процентов. Да, у испанцев возникли голевые моменты, но как их может не быть у такой команды? – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий «Ференцварош». 

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28 комментариев

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Иван Новиков
Была тактика, что Пике коснётся мяча рукой в своей штрафной.
+31
-4
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АРХАТ
Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть критиканы пойдут со мной в душ и скажут в лицо»
+16
-1
+15
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АРХАТ
После того ЧМ хорваты взяли на вооружение тактику сборной России "дожить до пенок" - на Евро 2021 не получилось (по пенкам слились Испании), то на ЧМ 2022 преуспели)
+8
-1
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АРХАТ
Тактика "черчесачо"
+4
-1
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bagi
Ответ Дмитрий
Ни разу не встречал в 2023 году возмущения игрой сборной с Испанией)) и в 2022, и в 2020 не припомню. Накрыло Стаса
в смысле накрыло? его разве отпускало когда-то?
+1
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Арсен Талант-Уулу
Ответ АРХАТ
После того ЧМ хорваты взяли на вооружение тактику сборной России "дожить до пенок" - на Евро 2021 не получилось (по пенкам слились Испании), то на ЧМ 2022 преуспели)
На евро 2020 хорваты вылетели в доп время, не по пенальти
+1
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Фанат Сан-Марино
Ответ АРХАТ
После того ЧМ хорваты взяли на вооружение тактику сборной России "дожить до пенок" - на Евро 2021 не получилось (по пенкам слились Испании), то на ЧМ 2022 преуспели)
На евро 2021 они выдали эпичные 5:3 и даже без пенальти
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Фанат Сан-Марино
Ответ АРХАТ
Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть критиканы пойдут со мной в душ и скажут в лицо»
Обычно такое предложение пойти в душ начинается классикой:
"Я тебя во первых, приветствую"
+3
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bagi
нормальная тактика. на ЧМ22 ей Хорваты вовсю пользовались - вполне нормально :)
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Vladichka Niskazhunikomu
у него была какая-то тактика и он еë придерживался
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Сергей Жарковский
Честно - пречерчесно!
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Spaten
Каждый на всю всю жизнь запомнил , где и как он смотрел матчи с Испанией и Хорватией
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Bartez1986
Сборная добилась хорошего результата. Подарила стране эмоции. Остановилась в шаге от полуфинала. У меня лично вообще никаких вопросов нет, только благодарность за тот турнир
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Nate
Ж: Трудно поверить, что за эти пять лет вы ни разу не натыкались на хайлайты игры – по ТВ или в интернете.
Ч: Не "хайлайты", а лучшие моменты знакового для нас матча в рамках чемпионата мира-2018 в г. Москва.
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Аморалинни
Дело даже не в тотальном бусе, а в том, что Испания без тренера играла
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King_X
На самом деле здорово, что наши прошли
И раз прошли, то действительно свою работы выполнили (и Игорь зверюга, конечно)

Но Испания там откровенно балду пинала и доигрывала свои 1-0, но потом знатно опозорилась из-за желания на минималках пройти Россию)) заслуженно вылетели
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Зизуха
Ответ Иван Новиков
Была тактика, что Пике коснётся мяча рукой в своей штрафной.
А Игнашевич срежет в свои
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Stewart D.
Ответ Иван Новиков
Была тактика, что Пике коснётся мяча рукой в своей штрафной.
ахахахах
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damondiamond
такничьяплизвыбеймячтика
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Максим Седов
Когда ты МС по боксу ты можешь сказать в лицо все что ты о нем думаешь, любому "черчесу" и кривоногому паспортисту:))
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Дмитрий
Ответ alexfreud
Блин, сколько можно об этом говорить? Он уже раз в пятый это говорит. В чём смысл этого возвращения в прошлое? Что оно даёт?
Ни разу не встречал в 2023 году возмущения игрой сборной с Испанией)) и в 2022, и в 2020 не припомню. Накрыло Стаса
0
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alexfreud
Блин, сколько можно об этом говорить? Он уже раз в пятый это говорит. В чём смысл этого возвращения в прошлое? Что оно даёт?
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-2
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