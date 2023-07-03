Гранат о ЧМ-2018: «Хотели сыграть с Португалией в 1/8. Черчесов сказал, что Испания лучше – это команда без тренера»

Владимир Гранат рассказал, что Станислав Черчесов хотел сыграть против Испании на ЧМ-2018.

В 1/8 финала сборная России обыграла сборную в серии пенальти.

– Еще до матча с Испанией все считали, что это будет конец мундиаля для России. Как вы подходили к этой игре?

– После группового этапа на базе мы сидели с ребятами и говорили, что хотели бы сыграть с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира. Но Станислав Саламович сказал, что нам нужна Испания, потому что это команда без тренера. Лопетеги же убрали перед стартом турнира, и считал, что Испания будет для нас лучше.

На бумаге весь футбольный мир понимал, что фаворит матча – Испания. Но шансы были 50 на 50, потому что мы играли в «Лужниках» при полных трибунах в своей стране. Да и игра получилась не настолько интенсивной, как мы ожидали. Да, испанцы контролировали мяч, но не с таким темпом, как могли бы. А мы воспользовались своим шансом, и мастерство позволило нам попасть в четвертьфинал.

– Что было самое важное в подготовке к тому матчу?

– Поверить в свои силы и в то, что мы можем пройти дальше. Потому что физически мы были готовы хорошо, в команде был хороший микроклимат. Станислав Саламович нас мотивировал перед игрой, и мы снова поверили в свои силы после его слов. В принципе, говорил простые вещи, что нам надо выполнять установки, но он – хороший мотиватор, – сказал бывший защитник сборной России.