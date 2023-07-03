Гранат о ЧМ-2018: «Хотели сыграть с Португалией в 1/8. Черчесов сказал, что Испания лучше – это команда без тренера»

Теги Игорь Акинфеев Владимир Гранат Станислав Черчесов Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Хулен Лопетеги Футбол

Владимир Гранат рассказал, что Станислав Черчесов хотел сыграть против Испании на ЧМ-2018.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России обыграла сборную Испании в серии пенальти.

– Еще до матча с Испанией все считали, что это будет конец мундиаля для России. Как вы подходили к этой игре?

– После группового этапа на базе мы сидели с ребятами и говорили, что хотели бы сыграть с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира. Но Станислав Саламович сказал, что нам нужна Испания, потому что это команда без тренера. Лопетеги же убрали перед стартом турнира, и Черчесов считал, что Испания будет для нас лучше.

На бумаге весь футбольный мир понимал, что фаворит матча – Испания. Но шансы были 50 на 50, потому что мы играли в «Лужниках» при полных трибунах в своей стране. Да и игра получилась не настолько интенсивной, как мы ожидали. Да, испанцы контролировали мяч, но не с таким темпом, как могли бы. А мы воспользовались своим шансом, и мастерство Акинфеева позволило нам попасть в четвертьфинал.

– Что было самое важное в подготовке к тому матчу?

– Поверить в свои силы и в то, что мы можем пройти дальше. Потому что физически мы были готовы хорошо, в команде был хороший микроклимат. Станислав Саламович нас мотивировал перед игрой, и мы снова поверили в свои силы после его слов. В принципе, говорил простые вещи, что нам надо выполнять установки, но он – хороший мотиватор, – сказал бывший защитник сборной России.

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9 комментариев

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Евгений Семенченко
вот именно.команда без тренера возила наших весь матч...
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Nickolay Lyskov
Все верно. Отсутствие тренера - один из основных факторов, позволивший обыграть Испанию сборной, в составе которой на поле вышел даже Гранат. Мы победили не Испанию образца 2008 года, а сильную по именам, но команду - не команду, а эдакую подборку игроков. И то, по большому счету, играли в 10 защитников почти всю игру. Везение. И невезение в следующем матче, в котором показали, пожалуй, лучшую свою игру, просто отличную. Жаль, что она была единственной на ЧМ.
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Геннадий Тимченко
Ответ Евгений Семенченко
вот именно.команда без тренера возила наших весь матч...
но Саламыч сказал, что если будет совсем плохо, то наберёт Шакиру и Пике организует пенальти👏
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h4ww7xkqkz
А что сказал Арбуз?
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RBITW
А у нас то и тренер был и мангальщик в одном лице)
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JonhSTREET
Команда без тренера...такая же что и у нас
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Арген Акматов
Нужно благодарить Реал, угробившей для сборной ЧМ и для Лопетеги - карьеру
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Евгений Семенченко
Ответ Геннадий Тимченко
но Саламыч сказал, что если будет совсем плохо, то наберёт Шакиру и Пике организует пенальти👏
ага,а потом позовёт её в душевую )))
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