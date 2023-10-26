Канчельскис уверен, что паспорт РФ мешает Головину перейти в топ-клуб Европы: «Мы заложники ситуации. Надо довольствоваться тем, что есть»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Андрей Канчельскис Александр Головин Политика Футбол

Андрей Канчельскис считает, что паспорт РФ мешает Александру Головину в Европе.

– Головин играет в «Монако» хорошо и даже очень, команда идет на первом месте, ему нужно продолжать в том же духе.

– Перерос ли Головин «Монако»?

– Если у него будут предложения от суперклубов, то пусть принимает их и двигается дальше.

Мы только будем рады, если у него будет предложение из другого чемпионата и он попробует свои силы в другой стране.

– Возможно, Головина не зовут в суперклубы уровня «ПСЖ», «Манчестер Сити» из-за того, что он русский?

– С нынешней политической ситуацией все может быть. Я даже уверен, что этот фактор мешает продвижению по карьерной лестнице.

Что делать, надо дальше играть за «Монако», это очень неплохая команда, которая борется за чемпионство во Франции. А дальше жизнь покажет.

Мы заложники ситуации в этом случае. Надо довольствоваться тем, что есть сейчас. Периоды есть разные у футболистов. Главное, чтобы была стабильность и хорошая игра на протяжении всего сезона.

Нужно, чтобы Головин работал дальше и получил бы возможность перейти в другую команду, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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41 комментарий

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Любитель побеждать
Ответ Jerry Lee
Для перехода в ТОП клуб, наверное нужно быть ТОП игроком в первую очередь.
Монако такие лесозаготовки продавал в Европу, уже во время игры за них Головина, по сравнению с которыми он просто гений футбола.
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+71
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Jerry Lee
Для перехода в ТОП клуб, наверное нужно быть ТОП игроком в первую очередь.
+49
-22
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Тухель
Да нет никаких проблем у Головина. Он постоянно говорит что ему нравится в Монако. Монако идет на 1 месте в Лиге 1, там играют вполне сильные игроки, как минимум по французским меркам, даже на трансферах деньги тратятся. Да не МС или РМ, но так его туда не позовут, а условно переходить к Мойесу из Монако, а нафига? Влашич например играл у Мойеса и итог какой?
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trav
Я вот не пойму. Монако не Лорьян и не Дижон!
Это отличный клуб один из ведущих во Франции. Головин может там стать настоящей легендой если еще лет 5 поиграет. Тем более он в уважении у одноклубников, место для жизни отличное.
"Надо довольствоваться тем, что есть сейчас" - что это за бред? Он что играет во второй Лиге?
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Killiannnn
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
А приличное количество травм не мешают? А тот факт, что Головин - отличный, но не выдающийся футболист, не мешает? Головин прилично играет в Монако, что уже здорово. Но не факт, что он так уж и нужен клубу уровня МС.
А чем Головин хуже условного Руиса из ПСЖ? Думаю, что и у Головина собой инициативы нет в переходе, живет в Монако, лидер, команда с амбициями. С таким ПСЖ можно бороться за чемпионство. Да и не так уж много клубов куда ему после Монако стоит переходить. В Испании нет таких команд, в Италии это топ4, а АПЛ, мне кажется, не совсем ему подходит
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mihail77777777777777
Ответ Bill Zapulil
Нужно, наверное глазки открыть и ясности добавится. Головин лидер Монако, лучший по голам из-за штрафной во всей Европе. Про показатели полезных действий вообще топище. Был бы поляк или француз - забрали давно бы в Дортмунд или Арсенал.
Не несите чушь Малиновский когда был лидером Аталанты стал лучшим ассистентом Серии А тоже возглавлял рейтинг по голам из предела штрафной в Европе и никто эго не купил в топ клуб Европы.
Здесь вопрос Головину 27 в мае будет 28 лет топ клубы не покупают таких игроков у которого на топ уровне осталось 2-3 сезона. Они покупают до 25 лет в основном есть ряд исключений но в основном это 25-26 максимум.
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Bill Zapulil
Ответ Jerry Lee
Для перехода в ТОП клуб, наверное нужно быть ТОП игроком в первую очередь.
Нужно, наверное глазки открыть и ясности добавится. Головин лидер Монако, лучший по голам из-за штрафной во всей Европе. Про показатели полезных действий вообще топище. Был бы поляк или француз - забрали давно бы в Дортмунд или Арсенал.
+22
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Michael Boldyrev
А Канчельскис может назвать 26-28-летнего игрока, который из чемпионата Франции перешел в клубы из следующего списка (6 клубов АПЛ, 3 клуба Ла Лиги, Бавария, 3 клуба Италии, ПСЖ...на любителя можно еще парочку накинуть)?
Прямо целый список может привести?

Молодежь скупают сразу. А Саша уже не молодежь.

Скажем, вот бегал почти ровесник - Пшемыслав Франковский в "Лансе", и чего-то так и бегает в "Лансе", хотя прошлый сезон плюс/минус как Головин выдал.
Поляку тоже паспорт мешает?
А наш старый знакомый Реми Камбелла уж точно выдал сезон круче Головина. И не в какой топ-клуб не перешел.
Вот в его случае дело точно в паспорте. Прямо в строчке "год рождения")

P.S. Ну, и еще. Саша-то не поляк какой-нибудь и устроился по-царски) Похоже, что у него с Фолландом была самая высокая з/п в Лиге 1(за вычетом игроков ПСЖ) в прошлом сезоне. Фолланда сплавили в Унион...негоже с такой з/п так играть).

Именно у Саши, а не у Бен-Йеддера. Бен-Йеддер - француз и платит подоходный налог в Монако, а Саша не платит)
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Любитель побеждать
Пусть станет с Монако чемпионом Франции, а там посмотрим. Ну а вообще, лучше в Монако на Лазурном берегу всю карьеру, чем в тухлом Лондоне.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
А приличное количество травм не мешают? А тот факт, что Головин - отличный, но не выдающийся футболист, не мешает? Головин прилично играет в Монако, что уже здорово. Но не факт, что он так уж и нужен клубу уровня МС.
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-9
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Новый тренер ФК Спартак
выдайте ему тогда узбекский
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ApXuMaHqPuT
Ответ Pertinax Gandi
В принципе Головин столько лет играет во Франции, что уже мог бы получить ВНЖ, а потом и гражданство. Но он играет за Монако и соответственно живёт в Монако, а это отдельное государство и гражданство там получить практически нереально.
Это вполне реально, но чтобы получить паспорт Монако, нужно там 10 лет прожить, а для футболиста, конечно, это очень долго😐
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ta-tosha
Головин футболист хорошего среднего европейского уровня, не более того.
А с учётом его хрустальности, % игр в лазарете и медицинской карты за последние 3 года - о каком топ клубе может идти речь? Он на своем месте, пусть себе там играет и радуется, что это не РПЛ
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Novak
Если бы нужен был топ-клубу - взяли бы без проблем. А вот травматичность - серьёзный вопрос, на который потенциальные покупатели в первую очередь смотрят.
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Роман Буянов
Ответ SkSK
Что за чушь?! этот отличный клуб даже в лч не играет. да и в прошлых сезоннах не особо далеко доходил в лч. когда Монако играл в 1/4 лч?? Монако в лучшем случае входит в топ 20 команд Европы. максимум.
Сейчас клуб реально силён и претендент на чемпионство.
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Артем Гладских
Ответ Новый тренер ФК Спартак
выдайте ему тогда узбекский
а лучше армянский
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Тюменец
А с чего Канчельскис взял, что Головина ждут в МС или Реале?
Безусловно хороший игрок, но таких куча. Паспорт тут не при делах
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Bill Zapulil
Ответ mihail77777777777777
Не несите чушь Малиновский когда был лидером Аталанты стал лучшим ассистентом Серии А тоже возглавлял рейтинг по голам из предела штрафной в Европе и никто эго не купил в топ клуб Европы. Здесь вопрос Головину 27 в мае будет 28 лет топ клубы не покупают таких игроков у которого на топ уровне осталось 2-3 сезона. Они покупают до 25 лет в основном есть ряд исключений но в основном это 25-26 максимум.
По мне, Головин сильнее Малиновского по всем параметрам.
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Геннадий Тёкин
-Андрей, хотелось бы получить комментарий по Головину. -А чекушка с собой?
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Pe Pe
Ответ ta-tosha
Головин футболист хорошего среднего европейского уровня, не более того. А с учётом его хрустальности, % игр в лазарете и медицинской карты за последние 3 года - о каком топ клубе может идти речь? Он на своем месте, пусть себе там играет и радуется, что это не РПЛ
Что за бред? Головин в последний раз серьезную травму получал 2 года назад, да и то вылетел всего на месяц. Он не травматичнее среднестатистического игрока топ-5
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Вячеслав Максименко
Ответ Pertinax Gandi
В принципе Головин столько лет играет во Франции, что уже мог бы получить ВНЖ, а потом и гражданство. Но он играет за Монако и соответственно живёт в Монако, а это отдельное государство и гражданство там получить практически нереально.
Он станет чемпионом Монако по Доте, и ему дадут паспорт Монако.
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rigobersong
Он и так в отличном клубе, выше уровнем только гранды вроде Барселоны, МС, Баварии и еще нескольких клубов, потянет ли он там основу?:)
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tampa-bay
Ну в ПСЖ думаю сможет
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Pertinax Gandi
В принципе Головин столько лет играет во Франции, что уже мог бы получить ВНЖ, а потом и гражданство. Но он играет за Монако и соответственно живёт в Монако, а это отдельное государство и гражданство там получить практически нереально.
+2
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Helge
Ответ SkSK
Что за чушь?! этот отличный клуб даже в лч не играет. да и в прошлых сезоннах не особо далеко доходил в лч. когда Монако играл в 1/4 лч?? Монако в лучшем случае входит в топ 20 команд Европы. максимум.
Ливерпуль тоже в ЛЧ не играет в этом сезоне, однако он явно сильнее того же ПСЖ
0
0
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