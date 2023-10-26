Канчельскис уверен, что паспорт РФ мешает Головину перейти в топ-клуб Европы: «Мы заложники ситуации. Надо довольствоваться тем, что есть»
Андрей Канчельскис считает, что паспорт РФ мешает Александру Головину в Европе.
– Головин играет в «Монако» хорошо и даже очень, команда идет на первом месте, ему нужно продолжать в том же духе.
– Перерос ли Головин «Монако»?
– Если у него будут предложения от суперклубов, то пусть принимает их и двигается дальше.
Мы только будем рады, если у него будет предложение из другого чемпионата и он попробует свои силы в другой стране.
– Возможно, Головина не зовут в суперклубы уровня «ПСЖ», «Манчестер Сити» из-за того, что он русский?
– С нынешней политической ситуацией все может быть. Я даже уверен, что этот фактор мешает продвижению по карьерной лестнице.
Что делать, надо дальше играть за «Монако», это очень неплохая команда, которая борется за чемпионство во Франции. А дальше жизнь покажет.
Мы заложники ситуации в этом случае. Надо довольствоваться тем, что есть сейчас. Периоды есть разные у футболистов. Главное, чтобы была стабильность и хорошая игра на протяжении всего сезона.
Нужно, чтобы Головин работал дальше и получил бы возможность перейти в другую команду, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
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Это отличный клуб один из ведущих во Франции. Головин может там стать настоящей легендой если еще лет 5 поиграет. Тем более он в уважении у одноклубников, место для жизни отличное.
"Надо довольствоваться тем, что есть сейчас" - что это за бред? Он что играет во второй Лиге?
Здесь вопрос Головину 27 в мае будет 28 лет топ клубы не покупают таких игроков у которого на топ уровне осталось 2-3 сезона. Они покупают до 25 лет в основном есть ряд исключений но в основном это 25-26 максимум.
Прямо целый список может привести?
Молодежь скупают сразу. А Саша уже не молодежь.
Скажем, вот бегал почти ровесник - Пшемыслав Франковский в "Лансе", и чего-то так и бегает в "Лансе", хотя прошлый сезон плюс/минус как Головин выдал.
Поляку тоже паспорт мешает?
А наш старый знакомый Реми Камбелла уж точно выдал сезон круче Головина. И не в какой топ-клуб не перешел.
Вот в его случае дело точно в паспорте. Прямо в строчке "год рождения")
P.S. Ну, и еще. Саша-то не поляк какой-нибудь и устроился по-царски) Похоже, что у него с Фолландом была самая высокая з/п в Лиге 1(за вычетом игроков ПСЖ) в прошлом сезоне. Фолланда сплавили в Унион...негоже с такой з/п так играть).
Именно у Саши, а не у Бен-Йеддера. Бен-Йеддер - француз и платит подоходный налог в Монако, а Саша не платит)
А с учётом его хрустальности, % игр в лазарете и медицинской карты за последние 3 года - о каком топ клубе может идти речь? Он на своем месте, пусть себе там играет и радуется, что это не РПЛ
Безусловно хороший игрок, но таких куча. Паспорт тут не при делах