Головин лидирует в топ-лигах по голам из-за пределов штрафной за последние 2 сезона

Теги Монако Аталанта премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Александр Головин Федерико Вальверде Тен Копмейнерс Футбол

Александр Головин стал лидером топ-лиг по результативным дальним ударам.

Сегодня полузащитник «Монако» оформил дубль в матче с «Метцем» (2:1), сперва забив из-за пределов штрафной площади с игры, а затем со штрафного.

На счету россиянина 6 голов, забитых дальними ударами, за последние два сезона. В пяти ведущих лигах Европы он превосходит по этому показателю всех.

За Головиным идут Федерико ВальвердеРеал») и Тен КопмейнерсАталанта») – по 5 мячей.

Дубль Головина в «Монако»: супергол издали и штрафной. Устроил камбэк после пропущенного с центра

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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28 комментариев

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Кирилл
Причем какие голы то кладет - на загляденье )
Очень приятная статистика, конечно )
+84
-1
+83
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Spartakus1984
Это уровень. Без шуток.
+77
-1
+76
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Юрий Поляков
Молодец Саня 👍
+38
-1
+37
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rb
Ответ rigobersong
Головин > мудрик
Головин > Мбаппе
+26
-2
+24
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dimamak10
Ответ Spartakus1984
Это уровень. Без шуток.
А какие могут быть шутки? Основной игрок Монако, держит хороший уровень , но все равно все недовольны и гонят его в АПЛ и Боруссию. Будто Санечек в Паоке играет
+19
0
+19
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liverpoolart
дальнобойщик
+20
-1
+19
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Фан Рубина
Молодец, но среди овец. Выбрал игру вполсилы в бей-беги чемпионате вместо сильнейшей лиги мира - РПЛ.
+21
-5
+16
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Фарид Харисов
Прям русский Месси, тот тоже из-за пределов штрафной накидывал регулярно, пока в Барселоне пылил :)
+11
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+9
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rigobersong
Головин > мудрик
+15
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+8
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Человек1991
Головинесси ) Goal and Win два красивых гола с 25 метров ) а вообще помоему в прошлом сезоне Месси за ПСЖ из за пределов штрафной 7-8 положил точно , ну это возможно с учётом Кубка и Лиги Чемпионов .
+8
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+7
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S. A.
Обидно, что скорее всего никуда не уйдёт в ближайшие несколько ТО
+3
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Andrew Chepaylo
Удивлен, что так мало из за штрафной забивают🤔
+3
0
+3
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Igor Chuhmanov
Зато в тупорылой фифе снова ему сделают 77-79
+3
0
+3
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Григорий Геник
Головин красавец!
+2
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Кокич
У каждого временного отрезка свои герои.
Зимой был 8-летний отрезок:
https://www.sports.ru/football/1114736777-dibala-zabil-28-j-gol-iz-za-predelov-shtrafnoj-v-serii-a-za-poslednie-.html
+1
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alexsplayer
Каков крутыш!
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Александр Карасёв
Ответ Кокич
У каждого временного отрезка свои герои. Зимой был 8-летний отрезок: https://www.sports.ru/football/1114736777-dibala-zabil-28-j-gol-iz-za-predelov-shtrafnoj-v-serii-a-za-poslednie-.html
нихрена стата у меси, просто господб!!!
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ProLL
Ответ MaaRek
Уходить пора из Монако. Возраст самый сок. Стабилен, при любом тренере играет, на лавку не садится. Модрич примерно в те же годы ушёл из Тоттенхема. Я не сравниваю с Модричем, и идти не обязательно в Реал. Можно и в клуб поскромнее, но участник ЛЧ. Монако и фермер лигу давно уже перерос
Дело в том, что очень сложно ему уйти сейчас - он переподписал контракт и теперь его не отпустят дешевле 50 млн. Не вопрос, для АПЛ - это копейки, но, я думаю, переход в Англию русского игрока сейчас исключён по политическим причинам. А за пределами АПЛ такие деньги вообще мало кто может дать, да даже и те, кто могут, предпочтут взять игрока подешевле. Если только Головин не сыграет в этом сезоне так, что посмотрев на него, грандам Бундеслиги и Серии А захочется купить его за любые деньги. Крайне сложная задача у Сани.
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ta-tosha
Первое, что сделает любой клуб, который захочет его купить - почитает его медицинскую карту и посчитает, какой процент игр он в среднем пропустил за последние 3 сезона…
На том смотрины и закончатся, для топ клубов топ 5 лиг - так точно, если речь не будет идти об игроке на свободном контракте
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Team_Coach
Гордость России
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Spaten
Странно что его в ПСЖ не зовут
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Владимир Владимирович
Ничего себе 👏👏👏 Красава Головин. Ой как бы он хорош был у Пепа, замена Гюндогану было бы. Но а если по проще то в условном Ювентусе или Интере оживил бы полузащиту, а дриблинг его козырь, он и пасует хорошо и бьёт как указано выше из далека мощно, и главное опыта набрался, как ни крути, но период в Монако пошёл ему на пользу. Головин постоянно в разных символических сборных бывает, много раз игрок тура, игрок месяца. Для меня Головин топ
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