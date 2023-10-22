Головин лидирует в топ-лигах по голам из-за пределов штрафной за последние 2 сезона

Александр Головин стал лидером топ-лиг по результативным дальним ударам.

Сегодня полузащитник «Монако» оформил дубль в матче с «Метцем» (2:1), сперва забив из-за пределов штрафной площади с игры, а затем со штрафного.

На счету россиянина 6 голов, забитых дальними ударами, за последние два сезона. В пяти ведущих лигах Европы он превосходит по этому показателю всех.

За Головиным идут (« ») и (« ») – по 5 мячей.

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