Головин лидирует в топ-лигах по голам из-за пределов штрафной за последние 2 сезона
Александр Головин стал лидером топ-лиг по результативным дальним ударам.
Сегодня полузащитник «Монако» оформил дубль в матче с «Метцем» (2:1), сперва забив из-за пределов штрафной площади с игры, а затем со штрафного.
На счету россиянина 6 голов, забитых дальними ударами, за последние два сезона. В пяти ведущих лигах Европы он превосходит по этому показателю всех.
За Головиным идут Федерико Вальверде («Реал») и Тен Копмейнерс («Аталанта») – по 5 мячей.
Дубль Головина в «Монако»: супергол издали и штрафной. Устроил камбэк после пропущенного с центра
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Очень приятная статистика, конечно )
Зимой был 8-летний отрезок:
https://www.sports.ru/football/1114736777-dibala-zabil-28-j-gol-iz-za-predelov-shtrafnoj-v-serii-a-za-poslednie-.html
На том смотрины и закончатся, для топ клубов топ 5 лиг - так точно, если речь не будет идти об игроке на свободном контракте