Головин о двух голах «Метцу»: «Оба неплохие. Шансов отразить 1-й удар у вратаря было немного»

Теги Монако лига 1 Франция Метц Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин прокомментировал дубль в ворота «Метца» (2:1) в Лиге 1.

– Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.

– Есть ли закономерность в том, что оба своих гола вы забили дальними ударами?

– Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол – это стандарт.

Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это дает свои плоды.

– Какой гол понравился больше?

– Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли, – сказал полузащитник «Монако».

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5 комментариев

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Павел Варламов
Так держать, молодец
+14
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Nikolay Ryabchikov
Александр, удачи, трудолюбия и отсутствия травм в будущем!
Всё получится! Твори историю 👍
+9
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Клирик
Сашка молодец!
Там ещё и Оздоев дубль сделал!
+5
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Гильяно
Саня красавец
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Саня хорош!
Всё таки надеюсь его увидеть в ЛаЛиге/АПЛ
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