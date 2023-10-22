Головин о двух голах «Метцу»: «Оба неплохие. Шансов отразить 1-й удар у вратаря было немного»

Александр Головин прокомментировал дубль в ворота «Метца» (2:1) в Лиге 1.

– Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.

– Есть ли закономерность в том, что оба своих гола вы забили дальними ударами?

– Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол – это стандарт.

Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это дает свои плоды.

– Какой гол понравился больше?

– Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли, – сказал полузащитник « ».

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