«В порнухе будет, может». Божович о том, чем Дзюба займется по окончании карьеры
Миодраг Божович считает, что Артем Дзюба может заняться порнографией.
– Где вы видите Артема после окончания карьеры?
– Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет, – заявил бывший главный тренер «Локомотива».
Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете
Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А бабушка шепчет: "ты-ювелир!"
Комментарии на сайтах ок , бывает смешно, но зачем публичные личности постоянно к этому возвращаются? Как будто дрочка этонечто неизведанно-позорное и никто этим не занимается, блин.
Вся страна преспокойно дрочит, но нет, давайте дзюбу пообсуждаем