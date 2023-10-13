«В порнухе будет, может». Божович о том, чем Дзюба займется по окончании карьеры

Миодраг Божович считает, что Артем Дзюба может заняться порнографией.

– Где вы видите после окончания карьеры?

– Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет, – заявил бывший главный тренер « ».

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»

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