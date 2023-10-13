«В порнухе будет, может». Божович о том, чем Дзюба займется по окончании карьеры

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович считает, что Артем Дзюба может заняться порнографией.

– Где вы видите Артема после окончания карьеры?

– Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет, – заявил бывший главный тренер «Локомотива».

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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32 комментария

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курский вокзал. стою
Ответ goobol
рожей если честно не вышел для этого🤣🤣
Ну, будем знать, что в порно ты смотришь на лица парней)))
+27
-2
+25
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Антимосковский
Ответ Великий Алонсо
Ммммм 🍆🍆💦💦💦🤭🤭🤭
вкусно?
+13
-3
+10
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
Тут ствол.
+9
-1
+8
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Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
+8
-1
+7
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Д.Н.Л
После первых съёмок обвинит во всём режиссёришку и актрисулек.
+5
0
+5
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Руслан Платонов
Будет сниматься в жанре соло
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Желько Ражнатович
Зачем эта новость на нашем порносайте?
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Рокко Сиффредди
В старом кассетнике поёт Титомир,
А бабушка шепчет: "ты-ювелир!"
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Александр Челаев
Заценил видимо
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Авраам Линкольн
Ответ goobol
рожей если честно не вышел для этого🤣🤣
сочувствую
+2
-2
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GeasMuire
Если честно такое старательно пережевывание дзюбы от экспертов задолбало.

Комментарии на сайтах ок , бывает смешно, но зачем публичные личности постоянно к этому возвращаются? Как будто дрочка этонечто неизведанно-позорное и никто этим не занимается, блин.

Вся страна преспокойно дрочит, но нет, давайте дзюбу пообсуждаем
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NEgr17
В гей порно если только
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Gitanes
Как раз нашего Маркуса Дюпри подменит
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Barry
Очень важная и информативная новость.
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T622222
POV от первого лица 👌🏿
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s_kapa
Да что ж у него водка никак не закончится
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КристапсПорзингис
Тут даже перестраиваться не придется ))
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