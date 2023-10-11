«УЕФА лижет жопу, несерьезная организация. Когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной». Божович о недопуске России U17

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Миодраг Божович Политика Футбол

Миодраг Божович указал на непоследовательность УЕФА в вопросах политики.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций отменил свое решение о допуске российских команд U17 к международным турнирам.

«Меня не удивил отказ УЕФА. Они всегда занимались политикой. В 90-е, когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной. Так что для меня это не стало неожиданностью.

Они на словах говорят, что политика не должна вмешиваться в футбол, но все-таки вмешиваются – в тесном контакте, так сказать. Сами себе противоречат, УЕФА – несерьезная организация.

Они стали источником политики! У них нет своего мнения. Они делают то, что им говорят. Не знаю, как сказать по-русски, но это когда ты лижешь жопу.

Если бы я был президентом РФС, подождал бы с переходом в Азию. Надо посмотреть, что будет с Европой. Сейчас мир находится на точке, когда все стремительно меняется. Нельзя торопиться с решением. Все станет ясно через полгода-год.

Верю в положительный исход. Россию вернут обратно на международные соревнования!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

У нашего футбола нет шансов снять бан. УЕФА пытался, но получил мощный отпор

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Pb-SE
Все переврал. Югославию отстранили в 1992-1996, когда их никто не бомбил, но сами они вовсю резали боснийцев и косоваров. Бомбить Белград начали в 1999, когда сборная уже вовсю играла, и никто ее не остранял с тех пор.
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Гамарджоба Генацвале
УЕФА обделался ,конечно. Отныне на хочешь играть, не играй, бойкот и все дела, плевать на спортивный принцип,кому он сдался вообще.
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Северный болельщик
Унмжение - ждать, когда разрешат играть в непонятном статусе. Только под флагом своей страны, иначе нельзя.
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Mechel**
Трепло))
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Роман Буянов
Бывший тренер Локомотива)
Зачем одну команду выделять из 10?
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&_Bishep_&
Бомбардировка Югославии была в 1999 г и тогда их сборная играла в отборочном турнире к ЧЕ-2000 и даже попала в финальную стадию.
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