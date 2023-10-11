«УЕФА лижет жопу, несерьезная организация. Когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной». Божович о недопуске России U17

Миодраг Божович указал на непоследовательность УЕФА в вопросах политики.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций отменил свое решение о допуске российских команд U17 к международным турнирам.

«Меня не удивил отказ УЕФА. Они всегда занимались политикой. В 90-е, когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной. Так что для меня это не стало неожиданностью.

Они на словах говорят, что политика не должна вмешиваться в футбол, но все-таки вмешиваются – в тесном контакте, так сказать. Сами себе противоречат, УЕФА – несерьезная организация.

Они стали источником политики! У них нет своего мнения. Они делают то, что им говорят. Не знаю, как сказать по-русски, но это когда ты лижешь жопу.

Если бы я был президентом РФС, подождал бы с переходом в Азию. Надо посмотреть, что будет с Европой. Сейчас мир находится на точке, когда все стремительно меняется. Нельзя торопиться с решением. Все станет ясно через полгода-год.

Верю в положительный исход. Россию вернут обратно на международные соревнования!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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