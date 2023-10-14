Миодраг Божович: «В судейском корпусе России очень много взяток. Нужно полностью менять менталитет, никакой Мажич не поможет»

Теги премьер-лига Россия судьи Миодраг Божович Милорад Мажич Футбол

Миодраг Божович заявил о взяточничестве в российском судействе.

«Судейство в России очень плохое. И нет разницы – Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают – без этого никак. Но главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок. Все знают, что в России судьи за это получают деньги.

В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать над теми людьми, которые их предлагают.

Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет. Были и итальянцы и венгры, а разницы никакой», – сказал бывший тренер клубов РПЛ

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10 комментариев

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Голуби в траве
И в судейском корпусе тоже, всё верно
+8
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+8
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Aleksey Yashin
"Все знают, кто предлагает деньги"

Кто? Те, у кого админресурс? Или те, кто чаепития устраивает? Или Гинер по старой памяти всё покупает до сих пор?
+6
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+6
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justburn
Миодраг, пройдемте, расскажите поподробнее
+4
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+4
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Hong Kil
Не понимаю, коррупция это же уголовное преступление, разве можно вот так безнаказанно выйти и сказать "в городском суде очень много взяток". А то получается Божович знает о преступлении, но в прокуратуру не идет. Это же значит соучастие.
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nugoboss
Я в шоке!!! чтобы у нас и такой, НЕ ВЕРЮ......!!!!! 😁😁😁
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illustrate
В смысле ‘не поможет’? Возглавит!
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JamesBulger7
Она везде, коррупция!
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Футболшоу
Если это на столько масштабно, что даже Божович знает, то давно бы кто-нибудь слил бы всё. я не верю в масштабность. Федун подкупал наверняка, но и то точечно
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Футболшоу
Ответ justburn
Миодраг, пройдемте, расскажите поподробнее
не расскажите,а напиздите с три короба!
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