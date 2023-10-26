Мане покупает клуб «Бурж Фут», идущий предпоследним в 4-м дивизионе Франции

Садьо Мане покупает клуб во Франции.

Бывший нападающий « » и «Баварии», выступающий за саудовский « », вскоре станет владельцем команды четвертого французского дивизиона « ».

Эту информацию подтвердили клуб и власти города Бурж из департамента Шер.

С 1 января 2024 года Мане официально станет владельцем клуба и будет стремиться создать спортивный и социально-ориентированный проект.

Сейчас «Бурж Фут», набрав 4 очка в 7 матчах, занимает предпоследнее место в таблице.

Напомним, что Мане начинал профессиональную карьеру во Франции – он играл за «Метц».

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