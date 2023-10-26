Мане покупает клуб «Бурж Фут», идущий предпоследним в 4-м дивизионе Франции

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Сборная Сенегала по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд д4 Франция Садьо Мане Бурж Фут Футбол

Садьо Мане покупает клуб во Франции.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Баварии», выступающий за саудовский «Аль-Наср», вскоре станет владельцем команды четвертого французского дивизиона «Бурж Фут».

Эту информацию подтвердили клуб и власти города Бурж из департамента Шер.

С 1 января 2024 года Мане официально станет владельцем клуба и будет стремиться создать спортивный и социально-ориентированный проект.

Сейчас «Бурж Фут», набрав 4 очка в 7 матчах, занимает предпоследнее место в таблице.

Напомним, что Мане начинал профессиональную карьеру во Франции – он играл за «Метц».

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17 комментариев

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SadlerRG
Нормально он с саудитами поднялся, тоже решил как они в футбольный менеджер поиграть
+24
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Playmaker.kz
Ответ Тимур Таубаев
Ну хз , сколько нужно ему инвесторов найти , чтобы поднять клуб до 2 дивизиона и продавать игроков
Ну он хочет талантливых сенегальцев обкатывать уже во Франции и перепродавать с наценкой. А если хороший менеджмент найдет, то можно за 5-7 лет подняться до второго дива и перепродать клуб или часть клуба отбив инвестиции.
+17
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+17
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Playmaker.kz
Ну он хочет талантливых сенегальцев обкатывать уже во Франции и перепродавать с наценкой. А если хороший менеджмент найдет, то можно за 5-7 лет подняться до второго дива и перепродать клуб или часть клуба отбив инвестиции.
Зная что за человек Садио, возможно он и не ставит деньги во главе угла.
Может это возможность дать ребятам из Сенегала путёвку в нормальную безбедную жизнь. А если кто-то из них выстрелит, то тогда и вовсе всё отлично.
+6
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+6
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Dizzod
как там было в КВН: хомячок Абрамовича приобрел Ярославский Шинник
+5
0
+5
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savik-A.M.
Ответ SadlerRG
Нормально он с саудитами поднялся, тоже решил как они в футбольный менеджер поиграть
сколько по вашему стоит предпоследний клуб четвертого французского дивизиона , явно намного меньше мкльта долларов и намного , там ему и не нужны арабские деньги , он и до них достаточно заработал
+5
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Вячеслав Полежаев
Ответ Born is the King
Возьмёт Крооса,когда реал его выкинет
Очередной барсук)))
+8
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Андрей
будет братков своих из сенегала перевозить и сразу работу давать чтоб прописка была. уревен ему даже не интересно на каком месте там клуб идет в каком дивизионе.
+5
-2
+3
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roni20
Ответ Born is the King
Возьмёт Крооса,когда реал его выкинет
А Хави тренером
+3
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Pew Piwo
красавчик, что ещё добавить
+1
0
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Тимур Таубаев
Ну хз , сколько нужно ему инвесторов найти , чтобы поднять клуб до 2 дивизиона и продавать игроков
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ApXuMaHqPuT
Будущий конкурент ПСЖ👍
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Grachev
Надеюсь будет такая же история как с Рексхэмом
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BARCA_10
по стопам Нголо Канте пошел) только у первого Бельгийский клуб
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Фанат футбола 777
А ведь за время, пока он был в Баварии, мы совсем забыли, какой он добряк (к сожалению, были причины думать иначе, особенно, у Сане), но ведь он купил этот клуб во многом, чтобы помогать развиваться сенегальским ребятам, этот клуб превратиться в мост в Европу для многих его соотечественников
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MustangGT
Нормальная тема! Подыскивать талантливых ребят, доводить их до ума, обкатывать на практике и продавать. И для них шанс на правильную жизнь, и ему копеечка. Удачи!
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Олег Ринкевич
Ответ Born is the King
Возьмёт Крооса,когда реал его выкинет
сам перейдет и будет там президентом, тренером и капитаном команды)
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