Мане покупает клуб «Бурж Фут», идущий предпоследним в 4-м дивизионе Франции
Садьо Мане покупает клуб во Франции.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Баварии», выступающий за саудовский «Аль-Наср», вскоре станет владельцем команды четвертого французского дивизиона «Бурж Фут».
Эту информацию подтвердили клуб и власти города Бурж из департамента Шер.
С 1 января 2024 года Мане официально станет владельцем клуба и будет стремиться создать спортивный и социально-ориентированный проект.
Сейчас «Бурж Фут», набрав 4 очка в 7 матчах, занимает предпоследнее место в таблице.
Напомним, что Мане начинал профессиональную карьеру во Франции – он играл за «Метц».
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