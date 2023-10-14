Директор «Аль-Насра» о Мане: «Звезда мирового масштаба, фантастически талантливый игрок. «Баварии» надо разобраться, почему Садьо не смог показать свой лучший футбол»

Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о переходе Садьо Мане.

– « » благодарна вам за то, что летом вы купили , ее трансферный провал, примерно за 30 млн евро. Почему вы переплатили?

– Во-первых, эти суммые не всегда правдивые. Я не буду их обсуждать.

Мы очень рады, что Садьо с нами, а то, о чем думают в «Баварии», мне неподвластно. Но Мане – звезда мирового масштаба, фантастически талантливый игрок. Если что-то в «Баварии» не сложилось, на то были причины. Это «Баварии» надо разобраться, почему Садьо не смог показать свой лучший футбол. Но и игрок тоже должен дать оценку.

– Какое у вас впечатление от Мане?

– Поначалу казалось, что он не очень рад уходу из «Баварии». Но сейчас он счастлив. В первый день он широко улыбался – и мы эту широкую улыбку видим теперь каждый день как на тренировках, так и во время игр. Он принял новый вызов, – сказал Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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