Директор «Аль-Насра» о Мане: «Звезда мирового масштаба, фантастически талантливый игрок. «Баварии» надо разобраться, почему Садьо не смог показать свой лучший футбол»

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о переходе Садьо Мане.

– «Бавария» благодарна вам за то, что летом вы купили Садьо Мане, ее трансферный провал, примерно за 30 млн евро. Почему вы переплатили?

– Во-первых, эти суммые не всегда правдивые. Я не буду их обсуждать.

Мы очень рады, что Садьо с нами, а то, о чем думают в «Баварии», мне неподвластно. Но Мане – звезда мирового масштаба, фантастически талантливый игрок. Если что-то в «Баварии» не сложилось, на то были причины. Это «Баварии» надо разобраться, почему Садьо не смог показать свой лучший футбол. Но и игрок тоже должен дать оценку.

– Какое у вас впечатление от Мане?

– Поначалу казалось, что он не очень рад уходу из «Баварии». Но сейчас он счастлив. В первый день он широко улыбался – и мы эту широкую улыбку видим теперь каждый день как на тренировках, так и во время игр. Он принял новый вызов, – сказал Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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6 комментариев

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Олег Варнавский
Ответ Акира_1
Бавария это специфический клуб с огромным высокомерием во всех структурах. Там каждый мнит себя звездой, каждый может что-то выкинуть, поэтому не все там могут прижиться. Вот и Мане не смог, сейчас Тухель не может и т.д.
И не говори... Особенно Мюллер с Киммихом крайне высокомерно себя ведут... Всем губы налево-направо разбивают...
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Плевал я
В ливере один из лучших в мире был
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Акира_1
Бавария это специфический клуб с огромным высокомерием во всех структурах. Там каждый мнит себя звездой, каждый может что-то выкинуть, поэтому не все там могут прижиться. Вот и Мане не смог, сейчас Тухель не может и т.д.
+1
-1
0
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Orbital 82
Ого) бедуины уже учат европейских мастодонтов)
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