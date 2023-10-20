Санчо у «МЮ» хотят арендовать клубы из Италии, Германии и Турции

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Европейские клубы интересуются Джейдоном Санчо.

Напомним, в начале сентября между футболистом и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт.

Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры специалист объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Клубы из Италии, Германии и Турции рассматривают возможность в зимнее трансферное окно арендовать Санчо, сообщает Sky Sports.

Также ранее сообщалось о том, что дортмундская «Боруссия» готова арендовать игрока при условии, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты.

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