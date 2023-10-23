Земан о дисквалификации Фаджоли за ставки: «Минимальный срок отстранения – три года, но в Италии правила не соблюдаются. Не думаю, что это болезнь – настоящие больные находятся в другом месте»

Зденек Земан резко высказался о скандале со ставками в Италии.

Напомним, ранее полузащитник « » был дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки, еще 5 месяцев бана были заменены на прохождение терапии. Полузащитник « » также находится под следствием. Оба игрока признались, что страдают зависимостью от азартных игр.

Кроме того, Фаджоли на допросе в прокуратуре Италии признался, что должен нелегальным букмекерам около 3 млн евро.

«Это некрасивая история. Уже много лет известно, что игрокам никоим образом не разрешается делать ставки или играть в азартные игры. Прописан минимальный срок дисквалификации – три года, но только не в Италии. Правила есть правила, но в Италии они не соблюдаются.

Если кто-то влезает в долги на 3 миллиона евро, это становится проблемой. Люди говорят, что это болезнь, но я не думаю, что все они больны, ведь обычно те, кто действительно болен, находятся в другом месте», – сказал бывший тренер «Ромы» и «Лацио».

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