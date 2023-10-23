Земан о дисквалификации Фаджоли за ставки: «Минимальный срок отстранения – три года, но в Италии правила не соблюдаются. Не думаю, что это болезнь – настоящие больные находятся в другом месте»

Теги Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Зденек Земан Ставки на футбол Сандро Тонали Николо Фаджоли деньги Футбол

Зденек Земан резко высказался о скандале со ставками в Италии.

Напомним, ранее полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки, еще 5 месяцев бана были заменены на прохождение терапии. Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали также находится под следствием. Оба игрока признались, что страдают зависимостью от азартных игр.

Кроме того, Фаджоли на допросе в прокуратуре Италии признался, что должен нелегальным букмекерам около 3 млн евро.

«Это некрасивая история. Уже много лет известно, что игрокам никоим образом не разрешается делать ставки или играть в азартные игры. Прописан минимальный срок дисквалификации – три года, но только не в Италии. Правила есть правила, но в Италии они не соблюдаются.

Если кто-то влезает в долги на 3 миллиона евро, это становится проблемой. Люди говорят, что это болезнь, но я не думаю, что все они больны, ведь обычно те, кто действительно болен, находятся в другом месте», – сказал бывший тренер «Ромы» и «Лацио».

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7 комментариев

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Temo Sokhadze
Вот не понимаю, какие 3 года? Даже 8 месяцев это перебор, как по мне. Ну по факту, закон глупый, я понимаю, если бы он ставил на договорные или свой матчи, но нет, он ставил на ЛЧ и теннис, как он этим кому-то навредил, чтобы получать столь суровое наказание?
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Kubinec_
дайте этому персонажу самому правила почитать )

" срок отстранения от футбола сразу делится пополам из-за признания вины"
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a.sh.s.
Помню как начал ставить думал что я Е*ксперт в области спорта я очень хорошо разбираюсь в этом деле, худший год моей жизни, мог проснуться с мыслями я проиграл или на что-то ставил, что-то анализировал короче занимался херной при этом на это свои нервы и деньги потратил.
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Заяцволк
Ответ rigobersong
Забавно что за руку пойман игрок Договорентуса:) Ничего нового:)) Земан их еще в 90х обвинял в допинге, потом кальчополли, потом скандалы с зарплатой в конвертах и финансовыми махинациями, настоящая мафия и все закрывают глаза, даже главная мафиоза Моджи отделался смешным наказанием:))
Очевидно, главные мафиозы - это не те, которые отделываются смешными наказаниями, а те, кто вообще не попадаются, или отмазываются без наказаний ) Да, неприятно конечно, что наш Ювентус постоянно попадается, это означает, что там ещё неоперившиеся птенцы в руководстве, нужны долгие годы, чтобы научиться мастерству маскировки у Барсы ) Будем надеяться, что Лапорта с Бартомеу хотя бы книги выпустят в картинках, чтобы наш Ювентус смог быстрее научиться )
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