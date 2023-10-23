«Ювентус» обыграл «Милан» впервые с января 2021-го. Были 3 поражения и 2 ничьих за это время
«Ювентус» прервал серию без побед в матчах с «Миланом».
Команда Массимилиано Аллегри одолела «россонери» на выезде (1:0) благодаря голу их воспитанника Мануэля Локателли.
В последний раз до этого дня туринцы обыгрывали миланцев 6 января 2021 года. С тех пор они трижды уступили «Милану» и дважды сыграли вничью.
«Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2
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