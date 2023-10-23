«Кинопоиск» показал постер сериала «Время «Спартака»: «Он расскажет о самом насыщенном периоде в истории клуба – от прихода Романцева до появления первой звезды на логотипе»

«Кинопоиск» представил постер сериала о «Спартаке».

Документальный проект «Время «Спартака» выйдет в онлайн-кинотеатре 4 ноября.

«О десятилетии, когда «Спартак» выиграл 9 чемпионств, доходил до полуфиналов Кубка УЕФА, Кубка Кубков и Лиги чемпионов, побеждал «Наполи» Марадоны и «Реал» под руководством Альфредо Ди Стефано, рассказывают более 30 свидетелей и участников тех событий.

Документальный сериал «Время «Спартака» расскажет о самом насыщенном периоде в истории красно-белого клуба – от прихода на пост главного тренера до появления первой звезды на логотипе и финала Кубка России-2003.

События золотой эпохи «Спартака» на фоне глобальных перемен в стране помогли восстановить Олег Романцев, , , , Станислав Черчесов, , Сергей Юран, Александр Филимонов и другие звезды российского футбола.

Премьера оригинального проекта Кинопоиска состоится 4 ноября. В этот день сериал вместе со зрителем начнет свой путь по главным вехам в истории команды, начиная с 1988 года, когда из «Спартака» ушел Константин Бесков. Этот турбулентный период и последовавшую за ним гегемонию красно-белых в российском футболе игроки, тренеры, журналисты и болельщики переживут заново, вспомнив свои эмоции в интервью, пересмотрев фрагменты телепередач и трансляций матчей, личные архивы, фото и видеокадры хроники.

Часть событий съемочная команда «Времени «Спартака» реконструировала в игровом формате или с помощью компьютерной графики.

Над сценарием работала творческая группа под руководством Александра Горбачева, журналиста и редактора документальных проектов, бывшего главного редактора журнала «Афиша». Вместе с ним «Время «Спартака» писали журналист и автор Sports.ru Иван Калашников, а также историк и автор подкаста «Люди гибнут за «Спартак» Сергей Бондаренко. Режиссер проекта – Евгения Монтанья Ибаньес, снимавшая мини-сериал «Ростов-на-кону» про команду Валерия Карпина в сезоне-2020/21», – говорится в сообщении пресс-службы «Кинопоиска».

Изображение: https://www.kinopoisk.ru/

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline