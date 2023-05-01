Филимонов об игре «Спартака»: «Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе»

Александр Филимонов заявил, что ему не нравится игра нынешнего «Спартака».

– Как вам игра современного «Спартака»?

– Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.

– А работа ?

– После ухода в « » не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог.

пытался, делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян, – сказал бывший вратарь «Спартака».

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