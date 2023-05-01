Филимонов об игре «Спартака»: «Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Олег Романцев Валерий Карпин Александр Филимонов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов заявил, что ему не нравится игра нынешнего «Спартака».

– Как вам игра современного «Спартака»?

– Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.

– А работа Абаскаля?

– После ухода Романцева в «Спартаке» не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог.

Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян, – сказал бывший вратарь «Спартака».

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13 комментариев

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Peter Parker
Для того футбола сегодня нужен невероятный уровень исполнителей. Да и тогда многие были с более высоким потолком, который и развивал Романцев. Как говорил Карпин: «Игровым интеллектом, техникой не отличался — школы-то не было. До 21 года, пока не попал в «Спартак», в настоящий футбол я не играл, о многих вещах понятия не имел, причем не только в атакующем, но и в оборонительном плане». Осенью Абаскаль отрезками поиграл в такой футбол, но уровень игроков не позволяет играть в него регулярно, да и соперники просто откажутся от владения в пользу контратак, от Факела до Зенита. И в этом не будет ничего зазорного. Будет только разница в реализации своих шансов.
Футбол Романцева был прекрасен, но с тех пор прошло уже 30 лет и игра изменилась несколько раз. Даже Гвардиоле требуются лучшие игроки мира, чтобы добиваться результата в похожем стиле, чего уж говорить про Абаскаля
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Саша Матвеев
Ответ Экспертный диван
Да, всё так, только во времена Филимонова в Спартаке играли Цымбаларь, Аленичев, Тихонов, Титов, Мостовой, Шалимов и т. д. ... Список можно продолжать долго...
Какой ещё Мостовой и Шалимов во времена Филимонова?
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bevooch
Ответ Невский баклан
У Спартака игры нет совсем. Она иногда проскакивает когда Литвинов играет в центре, но рыжий гений оставляет его в защите.
Кому как не Невскому баклану разбираться в тренерской работе Спартака
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Тиджани Бабангида
Пожалуй,можно согласиться
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Павел Ермаков
Что есть,то есть.Адамас Голодец давал установку игрокам динамо:по плотнее и в пасец,если что-бейте в аут,там разберемся.Теперь так играют почти все.Есть ещё стиль блондинки из Ростова.Бей вперед-там поборемся.Ныряй дельфин,а вдруг свистнут.
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