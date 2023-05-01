Филимонов об игре «Спартака»: «Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе»
Александр Филимонов заявил, что ему не нравится игра нынешнего «Спартака».
– Как вам игра современного «Спартака»?
– Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.
– А работа Абаскаля?
– После ухода Романцева в «Спартаке» не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог.
Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян, – сказал бывший вратарь «Спартака».
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Футбол Романцева был прекрасен, но с тех пор прошло уже 30 лет и игра изменилась несколько раз. Даже Гвардиоле требуются лучшие игроки мира, чтобы добиваться результата в похожем стиле, чего уж говорить про Абаскаля