Сборная России может сыграть с Суданом и Сейшелами в 2024-м. Ранее писали о матчах с Сенегалом, Занзибаром и Танзанией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Судана сборная Сейшельских островов товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

РФС продолжает поиск новых соперников для сборной России.

Ранее стало известно, что союз ведет переговоры о возможном проведении товарищеских матчей с Сенегалом, Занзибаром и Танзанией

По информации «Матч ТВ», сборная России также может сыграть сыграть с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году. Представители футбольных федераций всех этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.

Места проведения и точные даты игр пока не обсуждались.

В октябре сборная России провела товарищеские матчи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2). 

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63 комментария

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Кирилл.С-Пб
Как по мне, пусть на автобусе едут от Египта по всей Африке до крайней точки и играют со всеми. Стенд РФС могут взять с собой
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Слутск Халлского
Многополярнее некуда
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nb8dwryv56
Ветки с шутками про игру с занзибаром можно сразу сюда вставлять, чтобы людям проколы не перепечатывать
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Вечно в бане
Ответ Заборостроитель
Не пойму, а почему другие виды спорта не договариваются с нашими политическими друзьями, как еще показывать превосходство путинизьма? Что пятая колонка в хоккее, волейболе и прочих видах засела?
Я больше чем уверен, что Третьяк пытался договориться с Занзибаром о хоккейном матче, но все же не смог объяснить, что это такое.
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Ебздрогыч
Играйте просто против студентов РУДН - эффект тот же, и денег сэкономим
+17
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Юрий Костыгин
Зачем Судан? Можно же было шикарный тур по Индийскому океану провести - Занзибар, Мадагаскар, Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланка.
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Patriot
Болото путинизма засасывает спорт в стране всё глубже..
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Dinamik1
Ответ Кирилл.С-Пб
Как по мне, пусть на автобусе едут от Египта по всей Африке до крайней точки и играют со всеми. Стенд РФС могут взять с собой
Почему на автобусе лучше сначала на верблюдах потом на слонах.
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Костя Кот
перспективный год намечается
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SaH4r.
да у меня ребята на районе професиональнее них будут
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Mark& Hoffman
Был на Сейшелах в своё время, где свой красный белый Dick грел на острове Ла-Диг..Джунгли,белый песок, бирюзовые пальмы.... Эхх, ностальгия
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Накачу тост за приятные воспоминания.
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Бутан Пропанович
Совсем дуба дали?? Все Сейшелы три основных острова и 97 тысяч "индейцев" включая женщин, детей и инвалидов. Где там футболисты? Пусть с городским Детдомом играют.
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Антон Фалафель
Не за горами и матч с Сомали.
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Maksat S
С РФС и географию можно прокачать
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Lionel Andres Messi 10
«Орел и решка» отдыхает.
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summerglau
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
На прошлой неделе люди из Хабаровска вроде в Москву два дня вылететь не могли, потому что три подряд самолета оказались с неполадками. Нет, с гражданской авиацией все хорошо.
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Заборостроитель
Ответ Вечно в бане
Я больше чем уверен, что Третьяк пытался договориться с Занзибаром о хоккейном матче, но все же не смог объяснить, что это такое.
Чё там объяснять: ботинка, железка, палка и каучук.
Не дорабатывает Влад, пусть обратится к пьющей
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Саша Пушкин
Ответ Слутск Халлского
Многополярнее некуда
Что это, если не ГОЙДА?!
Съели, недоброжелатели!?
Теперь главное, чтобы наших футболистов и кого-нибудь из представителей тренерского штаба не съели буквально в этом африканском турне сборной.
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ТТД Бубнова
В 2025 с пингвинами в Антарктиде сыграем.
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Осоавиахим
А с Сан-Томе и Принсипи или, на крайняк, с Гваделупой когда сыграем?
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xa-xa
Не ходите дети в Африку играть...
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Владимир Голованов
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️какой ужас! Вот это уровень...
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0:4 на спотифай камп ноу
Каждая новость все смешнее и смешнее.
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Федя Букин
Сейшелы, Мальдивы, желательно в гостях
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ivan Morozov 20
позор
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