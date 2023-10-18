Генсек РФС о матче с Китаем: «Заинтересованность есть всегда. Проведем с радостью»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

РФС заинтересован в проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», – сказал Митрофанов.

В апреле президент РФС Александр Дюков заявил, что матч сборных России и Китая может состояться в 2024 году.

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