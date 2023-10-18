Генсек РФС о матче с Китаем: «Заинтересованность есть всегда. Проведем с радостью»
РФС заинтересован в проведении товарищеского матча сборных России и Китая.
Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», – сказал Митрофанов.
В апреле президент РФС Александр Дюков заявил, что матч сборных России и Китая может состояться в 2024 году.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
3 комментария