Генсек РФС о матче с Китаем: «Заинтересованность есть всегда. Проведем с радостью»

РФС заинтересован в проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», – сказал Митрофанов.

В апреле президент РФС Александр Дюков заявил, что матч сборных России и Китая может состояться в 2024 году.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию