Россия и Бахрейн могут провести товарищеский матч в 2024-м. РФС сделал предложение

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Бахрейна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может сыграть с Бахрейном в 2024 году.

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал, что РФС предложил организовать товарищеский матч. 

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», – сказал Аль Ансари. 

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
Как это унизительно для такой страны...пошли по миру с протянутой рукой...
+5
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Виктор Краснодар
Наконец то! достойный соперник!
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MATRiX
Вот это СОБЫТИЕ
Сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫГРАТЬ ТОВАРНЯК БАХРЕЙНУ
+1
-1
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Кокич
Бахрейн — самая либеральная страна среди государств Персидского залива. Мужчинам там можно ходить в шортах,
а женщинам — без платков.
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Александр Семенихин
мечты сбываются...как я ждал этот матч
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