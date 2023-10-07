Россия и Бахрейн могут провести товарищеский матч в 2024-м. РФС сделал предложение

Сборная России может сыграть с Бахрейном в 2024 году.

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал, что РФС предложил организовать товарищеский матч.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», – сказал Аль Ансари.

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