РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Сенегала («СЭ»)

РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча между Россией и Сенегалом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, есть небольшая вероятность, что такая игра состоится уже во время ноябрьской международной паузы, но гораздо выше шансы на то, что сборные сыграют в 2024 году.

Представители многих африканских национальных федераций отметили высокий уровень проведения октябрьского матча Россия — Камерун (1:0) в Москве и хотели бы тоже сыграть с российской сборной.

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