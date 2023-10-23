РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Сенегала («СЭ»)
РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча между Россией и Сенегалом.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, есть небольшая вероятность, что такая игра состоится уже во время ноябрьской международной паузы, но гораздо выше шансы на то, что сборные сыграют в 2024 году.
Представители многих африканских национальных федераций отметили высокий уровень проведения октябрьского матча Россия — Камерун (1:0) в Москве и хотели бы тоже сыграть с российской сборной.
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С Азией было 6 игр, с Африкой пока что две.