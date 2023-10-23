РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Сенегала («СЭ»)

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Сенегала по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча между Россией и Сенегалом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, есть небольшая вероятность, что такая игра состоится уже во время ноябрьской международной паузы, но гораздо выше шансы на то, что сборные сыграют в 2024 году.

Представители многих африканских национальных федераций отметили высокий уровень проведения октябрьского матча Россия — Камерун (1:0) в Москве и хотели бы тоже сыграть с российской сборной.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Bring Me The Horizon
Говорили, что надо переходить в азиатскую конфедерацию после отстранения. А судя по тому, с кем играем, надо было рассматривать вариант с переходом в африканскую))
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Vatikan
Буба папа дьоп?
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goshforever
Ответ Bring Me The Horizon
Говорили, что надо переходить в азиатскую конфедерацию после отстранения. А судя по тому, с кем играем, надо было рассматривать вариант с переходом в африканскую))
В Азии каникулы закончились, сборные начали играть в отборе.
С Азией было 6 игр, с Африкой пока что две.
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Ветер
Ответ Bring Me The Horizon
Говорили, что надо переходить в азиатскую конфедерацию после отстранения. А судя по тому, с кем играем, надо было рассматривать вариант с переходом в африканскую))
В Африке 62 государства, в Азии 54. Выбор очевиден. В условиях отстранения, играми можно обеспечиться, на годы вперéд.
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Бухгалтер2021
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скорее бы уже матчи
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