Санчеса Мартинеса назначат на матч «Барсы» и «Реала». Лапорта был недоволен работой арбитра в класико в 2022-м и заходил в судейскую (Radio Marca)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Санчес Мартинес Класико Футбол

В Испании определились с именем арбитра, который обслужит класико.

На матч между «Барселоной» и «Реалом», который состоится 28 октября, будет назначен Хосе Мария Санчес Мартинес. Об этом в эфире Radio Marca рассказал бывший судья Павел Фернандес. 

«Лицом, ответственным за соблюдением правил в следующую субботу, будет Санчес Мартинес из Мурсии», – сказал Фернандес. 

Ранее Санчес Мартинес 6 раз назначался главным арбитром класико, в этих матчах команды одержали по 3 победы.

Жоан Лапорта был недоволен работой этого судьи в матче против «Реала» в октябре 2022 года – тогда президент «Барселоны» зашел в судейскую комнату, чтобы получить объяснения по поводу неназначенного пенальти в пользу «Барселоны» и назначенного 11-метрового для «Реала». Та игра закончилась победой мадридцев со счетом 3:1. 

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36 комментариев

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Kubinec_
хочу большой судейский скандал в этом матче (без разницы в чью пользу) чтоб на ветке были мясо, кровь, слезы и истерики. Кайф для нейтрального зрителя
+45
-10
+35
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Гамаль Хайдаров
Ответ Kubinec_
хочу большой судейский скандал в этом матче (без разницы в чью пользу) чтоб на ветке были мясо, кровь, слезы и истерики. Кайф для нейтрального зрителя
найден админ спортса, им оказался некий Кубинец…
+33
-2
+31
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Kubinec_
Ответ Гамаль Хайдаров
найден админ спортса, им оказался некий Кубинец…
я бы тогда новикова навсегда забанил. Эх, мечты .
+33
-4
+29
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Евгений Шазиев
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Ответ Kubinec_
я бы тогда новикова навсегда забанил. Эх, мечты .
Ох, я бы тебя поддержал, сложно найти более душного юзера на спортсе.
+5
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+5
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Beriya
шах и мат, вот почему Хави соломку за ранее стелил
+7
-4
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gPk
Ответ Arthurino
Хорошо стелите. Снова стоит ожидать Лапорту в судейском после матча?
Главное чтобы координатора судей Реала Карлоса Михеа Давиллу не увидели в ресторане Мадрида вместе с Мартинесом ,как это было однажды с Клаттенбургом))
+8
-5
+3
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JENNINGS
Главное - без судейских скандалов!
После матча хочется обсуждать именно футбол, а не те или иные решения арбитра!
+9
-6
+3
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Дмитрий Джи
Ответ Tun
Эксперты, подскажите, кто его купил?
скинулись
+2
0
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XavIniesta2008-2015
При счёте 2:1 проморгал момент, где Карвахаль ударил Левандовского коленом в бедро в штрафной. Какие могут быть претензии к арбитру ?
+4
-2
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Tun
Эксперты, подскажите, кто его купил?
+1
0
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Kubinec_
Ответ Nacho13
А меня-то за что? Я тоже Новиков.
держись
+1
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Arthurino
Точно не лучший судья Испании, но он хотя бы умеет контролировать ход игры в отличие от того же Бенгоэчеа. Надеюсь, что увидим футбол, где судья будет на вторых ролях, хотя уверен, что одной из команд в любом случае что-то да не понравится
+3
-3
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Nacho13
Ответ Kubinec_
я бы тогда новикова навсегда забанил. Эх, мечты .
А меня-то за что? Я тоже Новиков.
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yulay
Ответ Nacho13
А меня-то за что? Я тоже Новиков.
Тебя бы опять перес досрочно выпустил...
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ JENNINGS
Главное - без судейских скандалов! После матча хочется обсуждать именно футбол, а не те или иные решения арбитра!
Бесполезно) Все равно будут недовольные
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Кино Музыка
Скандал в любом случае будет)
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ЧИКО
А я хочу, чтоб матч прошёл абсолютно честно. Чтобы обе команды сыграли лучший футбол. Чтоб страсти накалялись от опасных моментов возле обеих ворот. Чтоб прекрасные игроки обеих команд блестали мастерством. Чтоб весь мир увидел, что такое настоящее Эл-Классико. Чтоб судья и ВАР работали абсолютно честно и наконец, чтоб Барса выиграла матч…..👍👍👍👍
+1
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Антиглор17
Реал решил подстраховаться 😁
Интересно размер одежды узнали? А то обидят чела после матча L вместо М дадут в секретной ВОР комнате.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ gPk
Легенда Реала
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ gPk
в Туле живу.А что?)
Ну тебя ж кто-то помню спалил за Богучаны)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ gPk
в Туле живу.А что?)
Ну тебя ж кто-то помню спалил за Богучаны)
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Nacho13
Ответ Tun
Эксперты, подскажите, кто его купил?
Да, мне тоже интересно.
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Азамат Кабертай
уровень судейства сейчас такой, что я даже не сомневаюсь, что будет судейский скандал во время и после матча
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