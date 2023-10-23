Санчеса Мартинеса назначат на матч «Барсы» и «Реала». Лапорта был недоволен работой арбитра в класико в 2022-м и заходил в судейскую (Radio Marca)
В Испании определились с именем арбитра, который обслужит класико.
На матч между «Барселоной» и «Реалом», который состоится 28 октября, будет назначен Хосе Мария Санчес Мартинес. Об этом в эфире Radio Marca рассказал бывший судья Павел Фернандес.
«Лицом, ответственным за соблюдением правил в следующую субботу, будет Санчес Мартинес из Мурсии», – сказал Фернандес.
Ранее Санчес Мартинес 6 раз назначался главным арбитром класико, в этих матчах команды одержали по 3 победы.
Жоан Лапорта был недоволен работой этого судьи в матче против «Реала» в октябре 2022 года – тогда президент «Барселоны» зашел в судейскую комнату, чтобы получить объяснения по поводу неназначенного пенальти в пользу «Барселоны» и назначенного 11-метрового для «Реала». Та игра закончилась победой мадридцев со счетом 3:1.
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После матча хочется обсуждать именно футбол, а не те или иные решения арбитра!