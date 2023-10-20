Экс-судья Эстрада Фернандес: «Связь между ВАР и ВОР была, это должны объяснить. Комнату используют уже много лет, и она не отражена в документах»

Экс-судья Хавьер Эстрада Фернандес рассказал о ВОР-комнате для контроля за ВАР.

Ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений, заявив, что она нужна для информирования о технических проблемах.

«Комитет уже несколько лет использует эту комнату. Их две. Команда для технических сотрудников и операторов из Hawk-Eye, они готовят кадры эпизодов для ВАР. И есть еще операционная комната, существование которой не отражено ни в документах федерации, ни в протоколе ВАР, ни в наших рабочих контрактах.

Подтверждаю, что это так. ВАР введен с сезона-2019/20. На играх, подобных класико, , который тогда отвечал за проект ВАР, а также и находились в этой комнате и следили за игрой. Класико – это игры особого масштаба, но во всех играх случаются сложные ситуации. Вне зависимости от того, класико ли это.

Начиная с сезона-2021/22, а также в сезоне-2022/23, они создали эту комнату, не объясняя это публично – ни Ла Лиге, ни клубам. На нас повесили больше работы и заставили нести ответственность, которая не должна на нас лежать. Связь между ВАР и ВОР была, это очевидно. Они должны объяснить это.

Нам говорили, что все аудио записываются, кроме тех, что идут из операционной комнаты в комнату ВАР.

Логично, что никто из коллег, чьи карьеры еще продолжаются, не выскажется. Они не имеют права это делать по контракту. Все мы знаем, что случится, если они заговорят. Прочитав новости, ты понимаешь, что люди расстроены. Комитет должен был объяснить это миру», – сказал Эстрада Фернандес.

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