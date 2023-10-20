Экс-судья Эстрада Фернандес: «Связь между ВАР и ВОР была, это должны объяснить. Комнату используют уже много лет, и она не отражена в документах»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Карлос Клос Гомес Карлос Веласко Карбальо Альберто Ундиано Мальенко Хавьер Эстрада Фернандес видеоповторы Класико Футбол

Экс-судья Хавьер Эстрада Фернандес рассказал о ВОР-комнате для контроля за ВАР.

Ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в Испании существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений, заявив, что она нужна для информирования о технических проблемах.

«Комитет уже несколько лет использует эту комнату. Их две. Команда для технических сотрудников и операторов из Hawk-Eye, они готовят кадры эпизодов для ВАР. И есть еще операционная комната, существование которой не отражено ни в документах федерации, ни в протоколе ВАР, ни в наших рабочих контрактах.

Подтверждаю, что это так. ВАР введен с сезона-2019/20. На играх, подобных класико, Карлос Веласко Карбальо, который тогда отвечал за проект ВАР, а также Карлос Клос Гомес и Альберто Ундиано Мальенко находились в этой комнате и следили за игрой. Класико – это игры особого масштаба, но во всех играх случаются сложные ситуации. Вне зависимости от того, класико ли это.

Начиная с сезона-2021/22, а также в сезоне-2022/23, они создали эту комнату, не объясняя это публично – ни Ла Лиге, ни клубам. На нас повесили больше работы и заставили нести ответственность, которая не должна на нас лежать. Связь между ВАР и ВОР была, это очевидно. Они должны объяснить это.

Нам говорили, что все аудио записываются, кроме тех, что идут из операционной комнаты в комнату ВАР.

Логично, что никто из коллег, чьи карьеры еще продолжаются, не выскажется. Они не имеют права это делать по контракту. Все мы знаем, что случится, если они заговорят. Прочитав новости, ты понимаешь, что люди расстроены. Комитет должен был объяснить это миру», – сказал Эстрада Фернандес.

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22 комментария

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Feniks91
Ответ Стахович
ВАРселона ВОРует очки и титулы
Может Вордрид
+12
-5
+7
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так вот почему у нас с варом проблемы, над ним ещё и вор...
+7
-1
+6
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vincere
Неудивительно, что ВОРовство не отражено в документах.
+5
-1
+4
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FC.Barcelona
Тебас, че с лицом? Почему ты молчишь до сих пор, нужны объяснения
+9
-5
+4
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Отец Абду
ВОР не в законе:)
+6
-3
+3
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atomio
А в комнате сидят армяне в нарды играют
+3
-1
+2
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Che Borz
Знаете почему не трогают Реал? потому, что тогда придется полностью разобрать их конторку, которая построенна на дотациях Реала, конторка где сидят мадридисты
+8
-7
+1
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paster_bibo
Ответ Feniks91
Может Вордрид
Накажут все равно какой нить Вортизан или Ворботнички)))
+1
0
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Сикарио
Щас вся эта Негрейровская шайка друг друга изнутри жрать будет.
+6
-6
0
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Right Thursday night
Ста уже так заврался что здесь что по делу негрейры что кажется все 2500 судеек нужно уволить и посадить и пригласить года на 2 судей из Германии и Франции и Италии , беспрецедентный судейский произвол только после негрейры должны были все уволиться.
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Алексей Гусев
Ответ </c/>
так вот почему у нас с варом проблемы, над ним ещё и вор...
Крышует)
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Eder Teheda
Ответ Che Borz
Знаете почему не трогают Реал? потому, что тогда придется полностью разобрать их конторку, которая построенна на дотациях Реала, конторка где сидят мадридисты
Пал ма бица ваша
0
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Che Borz
Ответ Eder Teheda
Пал ма бица ваша
дукх хумш гуч дойр ду циг)
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Che Borz
Ответ Eder Teheda
Пал ма бица ваша
Перес даже суди вала ца баьхь уьш
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Алексей Гусев
Ответ Right Thursday night
Ста уже так заврался что здесь что по делу негрейры что кажется все 2500 судеек нужно уволить и посадить и пригласить года на 2 судей из Германии и Франции и Италии , беспрецедентный судейский произвол только после негрейры должны были все уволиться.
Судей из Италии??? Уж лучше своих оставить, говорю как болельщик Серии А
0
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