Себальос о фоле Гави на нем: «Очевидная красная карточка»
Дани Себальос уверен, что Гави заслуживал удаления в матче «Реала» и «Барселоны».
Каталонцы дома одержали победу над мадридцами со счетом 2:1 и увеличили отрыв в таблице до 12 очков.
Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны поведением Гави в класико – его считают неспортивным. 18-летний хавбек несколько раз играл грубо по ходу матча, но главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не показал игроку «Барсы» даже желтой карточки.
Что касается конкретно случая с Себальосом, то в конце матча полузащитник «Реала» бежал в центре поля без мяча, когда Гави влетел в него корпусом со спины и снес с ног.
– Что думаете о фоле Гави против вас?
– Очевидная красная карточка. Может, судья не удалил его, потому что я быстро поднялся, – сказал хавбек «Реала».
Фото: кадр из трансляции
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Какое-то странное давление на судей началось перед последним шансом Реала что-то сделать с Барсой. Так что в следующем матче жду провокаций и грязи от Мадрида
Объективность ?