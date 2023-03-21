Себальос о фоле Гави на нем: «Очевидная красная карточка»

уверен, что Гави заслуживал удаления в матче «Реала» и «Барселоны».

Каталонцы дома одержали победу над мадридцами со счетом 2:1 и увеличили отрыв в таблице до 12 очков.

Ранее сообщалось, что в « » недовольны поведением Гави в класико – его считают неспортивным. 18-летний хавбек несколько раз играл грубо по ходу матча, но главный судья не показал игроку «Барсы» даже желтой карточки.

Что касается конкретно случая с Себальосом, то в конце матча полузащитник «Реала» бежал в центре поля без мяча, когда Гави влетел в него корпусом со спины и снес с ног.

– Что думаете о фоле Гави против вас?

– Очевидная красная карточка. Может, судья не удалил его, потому что я быстро поднялся, – сказал хавбек «Реала».

Фото: кадр из трансляции

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