Себальос о фоле Гави на нем: «Очевидная красная карточка»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Дани Себальос Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Класико Гави Футбол

Дани Себальос уверен, что Гави заслуживал удаления в матче «Реала» и «Барселоны».

Каталонцы дома одержали победу над мадридцами со счетом 2:1 и увеличили отрыв в таблице до 12 очков.

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны поведением Гави в класико – его считают неспортивным. 18-летний хавбек несколько раз играл грубо по ходу матча, но главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не показал игроку «Барсы» даже желтой карточки.

Что касается конкретно случая с Себальосом, то в конце матча полузащитник «Реала» бежал в центре поля без мяча, когда Гави влетел в него корпусом со спины и снес с ног.

– Что думаете о фоле Гави против вас?

– Очевидная красная карточка. Может, судья не удалил его, потому что я быстро поднялся, – сказал хавбек «Реала».

Фото: кадр из трансляции

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28 комментариев

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melmi
Я думаю им будет что обсудить в сборной
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Ansu Fati
Какая красная? Черную показывать надо, и дисквалифицировать до конца карьеры. А еще лучше до конца жизни и чтоб дисквалификация распространялась на детей и внуков до 7го поколения потомков. Как он посмел вообще толкнуть в корпус самого Себальоса?))
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Yauheni Svartsevich
Так-с, врываюсь в комменты спонтанно! Дани, мой дорогой, как фанат Реала тебе пишу! Соперничество, единоборства - это всё ОК в рамках принципиального классико! Но давай, друг, сохранять адекватность: репутация работает вдолгую и негоже рушить ее такими словами! В рамках битвы Барселона - Реал никакой крамолы, надо признать, что соперник был лучше. Но при этом не сдаваться, а искать способы победить его в следующей игре!
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Экспертное мнение
Ответ Cruel Snake
Сколько можно о судействе? Может самим надо было играть и выигрывать так чтоб о нём не думать. Что с защитой вообще?
Да пусть думают, что дело в судьях, так хоть Карлана может не выгонят, Хави выгодно чтобы он работал дальше.
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Born is the King
Ответ Футбол_это_жизнь
Роберто удали, Гави удали, оффсайд не смотри, пенальти поставь! Может Реалу вообще на поле не стоит выходить? Пусть на пресс конференциях до матча сразу решают с каким счетом должен закончиться матч и кого следует удалить!
Марчиняк:" Перес сказал, что он все уже решил"
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Роман
Стандратное сливочное нытьё, тебя и Начо должны были удалять.
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Футбол_это_жизнь
Роберто удали, Гави удали, оффсайд не смотри, пенальти поставь! Может Реалу вообще на поле не стоит выходить? Пусть на пресс конференциях до матча сразу решают с каким счетом должен закончиться матч и кого следует удалить!
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Человек1991
Себальос а нука Себальос отсюда))
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!!!Bata!!!
Ответ falkao2013
А когда ты хватаешь за волосы Гави это премия от руководства?
Ну это другое)
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Футбол_это_жизнь
Ответ djamel
Гави найдет своего Гойкоэчеу.
Если только Гави сам не станет Гойкоэчеу и вынесет половину Мадрида.
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ljolik888
Это уже даже не смешно ! Реал сам себя подставляет , но это же атака на Барселону во всей красе . Ждём следующую серию !
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6tspey7tb5
Это не только красная, но и пожизненная дисквалификация Гави, вечные технарь Барсе в игре с Реалом, ну и да Барсу в Сегунду)))
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Spiker1606
Ответ falkao2013
А когда ты хватаешь за волосы Гави это премия от руководства?
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Shuller18
Ответ Andrey Kulchitsky
желтая - да. неспортивно, жестко, но не грубо, чисто корпусом. красная это к Начо в конце первого тайма за вторую желтую
Умышленный фол без борьбы за мяч это агрессивное поведение, которое должно караться красной
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Футбол_это_жизнь
Плакса Скбальос. А то, что в кубке схватил Гави за волосы как девочка это что?

https://www.google.com/amp/s/www.besoccer.com/new/amp/ceballos-pulls-gavi-s-hair-in-super-cup-final-1220207
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oka79410
Малой офигел совсем. Срочно Пике на родительское собрание
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Cruel Snake
Сколько можно о судействе? Может самим надо было играть и выигрывать так чтоб о нём не думать. Что с защитой вообще?
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Владимир Маньков
Гави ответил грязью на грязь. Момент в духе классико.
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djamel
Гави найдет своего Гойкоэчеу.
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QWertY
А подкат сзади Начо, который несся открытыми шипами?
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Bazilic
А что насчет Начо, которого простили и не удалили еще в 1 тайме?
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werowolf-gears
А с Атлетико в кубке не было чистого удаления Себальоса?
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Николай Васильков
Удобно наверно в своём глазу бревно не замечать.
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Bazilic
Что-то «Королевский» клуб, который не говорит о судьях, много болтает
Какое-то странное давление на судей началось перед последним шансом Реала что-то сделать с Барсой. Так что в следующем матче жду провокаций и грязи от Мадрида
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zhenyaspb
Такой же удар локтем был по Рафиньи в первом тайме
Объективность ?
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