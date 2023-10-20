Хави о сокращении бана Начо перед класико: «Очень удивлен. Левандовского отстраняли на 3 игры за касание носа, но нашу апелляцию проигнорировали»

Хави удивлен тем, что дисквалификацию Начо сократили перед класико.

Напомним, «Реал» обжаловал решение о дисквалификации защитника на 3 матча, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба – срок отстранения испанца был сокращен до 2 игр. Таким образом, Начо сможет принять участие в матче против «Барселоны».

«Это вопрос к комитету. Это удивляет. В прошлом году мы потеряли Левандовского на все три матча, а ведь его наказали за жест. Мы подали апелляцию, но дисквалификацию не сократили. Нас проигнорировали. Это сюрприз, если говорить откровенно.

Что касается Начо, то я удивлен. После этого фола соперник мог получить травму, это очень опасное действие, а наказание снижают с трех матчей до двух.

Как спортсмена и бывшего футболиста, меня это удивляет. В прошлом году Левандовски был отстранен на три матча за то, что коснулся носа. Очень большой сюрприз», – сказал главный тренер «Барсы».

Начо вдруг сыграет в класико. Сократили наказание за ооочень жесткий фол

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