Хави о сокращении бана Начо перед класико: «Очень удивлен. Левандовского отстраняли на 3 игры за касание носа, но нашу апелляцию проигнорировали»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига дисквалификации судьи Роберт Левандовски Начо Фернандес Класико Футбол

Хави удивлен тем, что дисквалификацию Начо сократили перед класико.

Напомним, «Реал» обжаловал решение о дисквалификации защитника на 3 матча, и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба – срок отстранения испанца был сокращен до 2 игр. Таким образом, Начо сможет принять участие в матче против «Барселоны».

«Это вопрос к комитету. Это удивляет. В прошлом году мы потеряли Левандовского на все три матча, а ведь его наказали за жест. Мы подали апелляцию, но дисквалификацию не сократили. Нас проигнорировали. Это сюрприз, если говорить откровенно.

Что касается Начо, то я удивлен. После этого фола соперник мог получить травму, это очень опасное действие, а наказание снижают с трех матчей до двух.

Как спортсмена и бывшего футболиста, меня это удивляет. В прошлом году Левандовски был отстранен на три матча за то, что коснулся носа. Очень большой сюрприз», – сказал главный тренер «Барсы».

Начо вдруг сыграет в класико. Сократили наказание за ооочень жесткий фол

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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37 комментариев

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Cearvm
Касание носа все-таки посерьезнее удара шипами будет)
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Andrey Kulchitsky
Хави лукавит, за столько лет соперничества с Реалом он прекрасно знает насколько сливочные хороши в кабинетах.
+30
-13
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Rus Donskoy
реал один из самых судейских и коррумпированых клубов в Европе
+22
-5
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Мохнатый55
Пике получал четыре матча дисквалификации за аплодисменты арбитру. Рамос за подобное действие наказан не был.
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Tornado S
Ответ Сикарио
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тебе лет 14 ,я отгадал?
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Fma wozo
тебес ярый фанат судейского клаба мчк реал, ничего удивительного
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Lindeman
И в чём он не прав?
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Streetbor
ну Роберт и не игрок Реал. Жизни игроков Реала важны©
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Однажды в Космосе
мерзкий +развратный реал.
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Однажды в Космосе
Ответ войд
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а вы меньше жалуйтесь
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Alexandr Volkov
Играл бы Начо в условной Севильи, никакого сокращения дисквалификации не было бы.
Ла Лига промадридская лига, всем это известно.
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GuruFutbola
Комната ВОР (Все Очки Реалу) хорошо поработала)
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Alexey Catalonsky
Ответ Andrey Kulchitsky
Хави лукавит, за столько лет соперничества с Реалом он прекрасно знает насколько сливочные хороши в кабинетах.
Теперь есть подВАР кабинет, где судебные эксперты из столицы Испании восседают)))
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Константин Эсперов
Хави бьётся в истерике
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войд
Ответ Rus Donskoy
реал один из самых судейских и коррумпированых клубов в Европе
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Tristan...
Ответ Сикарио
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Это полностью меняет ситуацию. Тогда вопросов к судейству нет
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Артем Русанов
Ответ Сикарио
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Правильно: вскормил Чави, а не Хаве 👆
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Илья Савчук
Ответ Cearvm
Касание носа все-таки посерьезнее удара шипами будет)
Начо всего лишь чуть ногу не переломил, а вот зачес носа это моральная травма на всю жизнь, траты на психологов, покупка препаратов от депрессии!
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Франческо Тортик
Ответ Сикарио
никакой пощады к судейским коррупционерам
Согласен. Негрейру вместе с этой каталонской шайкой давно пора посадить в тюрьму.
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Сикарио
Ответ Франческо Тортик
Пожалей их... там такой взрыв п..ов будет, что никакие огнетушители не помогут.
никакой пощады к судейским коррупционерам
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Загугли что такое «пассивный доход» когда в ауле будет интернет быстрее 1 мбит)
Ну-ка поподробнее, какой там у тебя пассивный доход, кроме как быть пассивом в паре с Риго?))
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Игорь Климов
Честно сказать, но все удивлены таким решением о сокращении дисквалификации.
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Кашшай Чакырович
Что Хави удивляет ,что судеский кабинет творит ,что хочет , в этом нет ничего удивительного ,они кубок кашшаи с офсайдными голами назвали лигой чемпинов !
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Сикарио
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Zed_patriot
ВОР - комната это комната Реала очевидно
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