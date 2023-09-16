Фигу о Роналду и Модриче: «Лучшие в мире на своих позициях, они продолжают писать историю. Лука как будто работает на батарейках»

Луиш Фигу высказался об игре Криштиану Роналду и Луки Модрича.

– Одни из лучших игроков мира родом из Хорватии и Португалии. Вы выберете Роналду или Модрича?

– Они разные, они очень хорошие друзья, я не выберу кого-то одного, потому что тогда другой проиграет. Они лучшие в мире на своих позициях, они писали историю и продолжают писать историю, и это самое главное.

– Вы знаете, как это бывает в футболе. Лука Модрич – исключение, он играет в 38 лет. Что вы думаете о его карьере?

– Лука – хороший друг, я могу только похвалить его, не только как профессионала, но и как человека. То, что он делает в своем возрасте, – удивительно, он как будто работает на батарейках. Он постоянно демонстрирует свой талант.

Я рад, что он счастлив, он занимается любимым делом, и я надеюсь, что он и дальше будет преуспевать, – сказал бывший полузащитник «Реала».

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