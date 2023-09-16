Фигу о Роналду и Модриче: «Лучшие в мире на своих позициях, они продолжают писать историю. Лука как будто работает на батарейках»

Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Луиш Фигу высказался об игре Криштиану Роналду и Луки Модрича.

– Одни из лучших игроков мира родом из Хорватии и Португалии. Вы выберете Роналду или Модрича?

– Они разные, они очень хорошие друзья, я не выберу кого-то одного, потому что тогда другой проиграет. Они лучшие в мире на своих позициях, они писали историю и продолжают писать историю, и это самое главное.

– Вы знаете, как это бывает в футболе. Лука Модрич – исключение, он играет в 38 лет. Что вы думаете о его карьере?

– Лука – хороший друг, я могу только похвалить его, не только как профессионала, но и как человека. То, что он делает в своем возрасте, – удивительно, он как будто работает на батарейках. Он постоянно демонстрирует свой талант.

Я рад, что он счастлив, он занимается любимым делом, и я надеюсь, что он и дальше будет преуспевать, – сказал бывший полузащитник «Реала».

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26 комментариев

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Artem Piatkov
Ответ Сикарио
Помню Луиш ушел из провинции в столицу на повышение и выиграл ЛЧ))
В провинции умудрялся проигрывать Киевскому Динамо 0:4 на Камп Ноу

Перешёл в столицу - выиграл ЗМ и ЛЧ

Фактос
+30
-9
+21
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Сикарио
Помню Луиш ушел из провинции в столицу на повышение и выиграл ЛЧ))
+24
-11
+13
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Leon Betov
мессифанов корёжит)
+10
-3
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corazón blanco
Модрич - уникум, гениальный игрок, один из лучших центральных полузащитников 21 века.
+3
-1
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Фигу прав Роналду - лучший ЛН в истории футбола Модрич - один из лучших полузащитников в истории
У людей с именем Артём - 1+1 в плей-офф ЧМ.
У людей с именем Криштиану Роналду - 0+0.

хватит унижаться уже, имей честь, ты сильнее Криша.
+12
-10
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Pb-SE
Ответ Экспертное мнение
У людей с именем Артём - 1+1 в плей-офф ЧМ. У людей с именем Криштиану Роналду - 0+0. хватит унижаться уже, имей честь, ты сильнее Криша.
Если учитывать серию пенальти, то еще +1 гол Милевского в 2006.
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rej1sta
Ответ Леван Мкртчян
То Киевское Динамо сделало бы катлету из Реала . Фаны административного центра , живущие в провинциях, еще что-то говорят про комплексы, когда сами используют колхозное и зашкварыное бахвальство столичным статусом😂 Представляю такие разговоры от жителей условного Вашингтона по отношению к Нью-Йоркцам или жителям Филадельфии/Чикаго. Канбера -- Сидней/Мельбурн Бразилиа -Рио/Сан-Пауло Итд. Историческая справка: Барселона старше Мадрида на 1000 лет, а Мадрид с момента получения статуса столицы до времен Франко был , фактически,лишь административным центром провинциального типа -- не более.
Вы даете слишком сложную информацию для Артемки и Сикарио. У них начнутся проблемы в понимании уже на слове «бахвальство». 😂
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bel01
Кроме замыканий в пустые и пенальти, Фигу как футболист во всём превосходит Кринжа.
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Сикарио
Ответ Artem Piatkov
В провинции умудрялся проигрывать Киевскому Динамо 0:4 на Камп Ноу Перешёл в столицу - выиграл ЗМ и ЛЧ Фактос
и 0-7 был общий счет)) Барселона любит такой счет, в 2013-м с Бавария повторила начатое Киевом))
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BlackBart
Ответ Сикарио
Помню Луиш ушел из провинции в столицу на повышение и выиграл ЛЧ))
чего это я этому мкртчяну коммент отправить не могу? чего-то он там ограничил. как это работает? В настройках ничего такого не видел. Вопрос не ТС, а знающим
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Aleksey001
Ответ Leon Betov
мессифанов корёжит)
А смысл им или фанатам Роналду корежиться? Это довольно адекватная оценка - выбирать лучших по позициям, а не "одного в истории футбола". Роналду топ-страйкер, Модрич топ-бокс-ту-бокс, Месси топ-апз или "десятка", как больше нравится. Выбор лучшего в истории игры, в которую ещё играют как минимум вратари и защитники - вот это всегда было для меня смешным и реально "корежило".
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