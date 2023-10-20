Тони Кроос: «В Саудовскую Аравию едут ради денег, и это против футбола. Роналду сделал это под конец карьеры, но туда переходят на пике, и для игры, которую мы любим, все усложняется»

Теги Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами деньги Футбол

Тони Кроос высказался об отъезде топ-футболистов в США и Саудовскую Аравию.

– Как вы оцениваете развитие футбола? Месси уехал в США, все больше игроков, выступавших на высочайшем уровне в Европе, переезжают в Саудовскую Аравию. Теряет ли Европа позиции и статус центра топ-футбола?

– Этот вопрос я задаю себе сам. Не лично, потому что у меня все спокойно: у меня была прекрасная карьера, которая, как я надеюсь, еще какое-то время продлится. И у меня есть четкий план: «Реал Мадрид» – мой последний клуб. Это все еще игра, которую я люблю, ей я отдал десятилетия.

Как фанат футбола, я считаю такой вектор развития не очень хорошим. Но я бы разделил: не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может 2-3 года поиграть в Майами, а потом закончить? Саудовская Аравия – это сложнее для меня из-за других проблем. И мы еще не добрались до денег.

– Ключевые слова: права человека.

– Да, это одна из вещей, которая не дала бы мне совершить такой переход. Но каждый принимает решение сам – например, Криштиану Роналду, который решил сделать это под конец карьеры. Но когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда... А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег.

Это решение принимается ради денег – и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все становится сложнее, – сказал полузащитник «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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73 комментария

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faryk
Ответ filippa
переобуется и скажет что это вме ради ... ну иам ченить придумает
он не переобуется, тем более что он играет в одной модели бутс почти 10 лет. Он не умеет переобуваться
+61
-2
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Бутан Пропанович
В Европе я знаю только одного, кто не ради денег. Недавно за Зенит выступал, а сейчас во Франции
+47
-2
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MstAndreev
Так сказал, будто сам в "Реале" за миску гаспачо играет)
+38
-17
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Natsunoss
Да, да,да, латиноамериканцы и негры в Европу едут играть только из-за спортивной составляющей.
+15
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Keith Moon Jr.
Он просто белая ворона мирового футбола. У него свои принципы. Он как играет в удобных классических бутсах так и играет. Так и здесь. У человека даже в голове не укладывается менять мечту на деньги. Менять принципы на деньги он тоже не хочет. Может его принципы и не нравятся кому-то, но уважение вызывает, то, что он их придерживается. Это не Хендерсон, который бегал с гейской повязкой и уехал на поклон.
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Egobrain
Ответ MstAndreev
Так сказал, будто сам в "Реале" за миску гаспачо играет)
он свою миску подкрепляет топовой игрой на высочайшем уровне и ворохом самых значимых титулов в мировом футболе.
в отличие от тех игроков , кого критикует
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Lifar Skladchikov
Ответ MstAndreev
Так сказал, будто сам в "Реале" за миску гаспачо играет)
у него адекватная зарплата его невероятному таланту. В выбивании завышенной зпшки не замечен. Просил адекватное повышение да, выбивал из клуба максимум - нет.
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Мельников Михаил
Ответ zzzeeerrrooo
Касорла , который помогает родному клубу и играет за минималку наверное из-за любви к деньгам?
Касорла не имел шансов на контракт отличный от минимального уже. Он сейчас просто играет в футбол и тратит свои деньги так, как хочет.

А Кузяев реально ради футбола променял 2 ляма евро на тысяч пятьсот в год. Борьбу за титул в РПЛ на борьбу за выживание в Лиге 1. Идеальные условия на базе и стадионе в Зените, на ржавые обшарпанные душевые в Гавре.
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corazón blanco
Ответ filippa
переобуется и скажет что это вме ради ... ну иам ченить придумает
Тони Кроос не из того теста игрок и человек. Хотел бы он уйти и зарабатывать больше, давно бы это сделал. Тони долго думал стоит ли вообще продолжать карьеру, однако продлил контракт с уменьшением зарплаты. И если бы он хотел, он бы поехал в Аравию и заработал бы куда больше, чем зарабатывает сейчас.
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Ron_Jeremy
Ну да, ну да. Судя по его мнению, футбол должен быть только в Европе и нигде больше.
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Глеб Кравцов
Ответ filippa
мне не предлогают, поэтому они все продажные я тоже хочу контракт на 25 млн.
очередной чел, который считает ,что все вокруг такие же бесприрципные как он и каждого можно купить деньгами
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Keith Moon Jr.
Просто по Кроссу, без аравий. Смотрю почти 30 лет хоть и не так много. Для меня по игре Кросс идеальный цп. Причем по ходу карьеры роль сильно менялась. И вроде без скандалов. Мне, кажется, что любая команда хотела бы его в состав. Но он в Реале.
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Fma wozo
Ответ Le Tallec
Молодец, что не побоялся сказать то, что всем очевидно, но то, что не произносят вслух!
да многие об этом произносят вслух!)
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savik-A.M.
Ответ AlexKovalev
Немцы в этом плане не сильно жадные до денег. Даже на вскидку трудно кого-то вспомнить. Некоторые даже в низших дивизионах Германии под конец карьеры играют. В Турции могут доигрывать, но там корни. Кураньи только на ум приходит. И то он дурака не валял. Хорошо играл
Кураньи немец , или уже нет ? А Швайншайнгер , а Подольски , это все другое ? И на последок Беккенбауэр
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AnMe
Все по факту. Не понимаю претензии к нему.
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Владимир Самсонов
Ответ Михо
Главные топы пока играют в Европе и переходить в Аравию не собираются. А заработать под конец карьеры это вообще нормально
Звоночки очень серьёзные.
Действующий обладатель ЗМ - в Аравии. Занявший второе место - в Аравии.
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Secretface
Ответ MstAndreev
Так сказал, будто сам в "Реале" за миску гаспачо играет)
Он и не должен играть за миску гаспачо. В СА он бы зарабатывал в разы больше, так что имеет право говорить то, что говорит.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ MstAndreev
Так сказал, будто сам в "Реале" за миску гаспачо играет)
Он играет в супер конкурентной среде и заслуживает каждого евро в своей зп.
Половина уехавших в Аравию не заслуживает таких огромных денег. Да, они поехали заработать, это норм. Только пусть это и признают публично, а не про какую то миссию и новое видение говорят. Даже те, кто реально говорит, что приехал за деньги, вызывает больше уважения за такую честность
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4k4mvz7nyh
Ответ faryk
он не переобуется, тем более что он играет в одной модели бутс почти 10 лет. Он не умеет переобуваться
Это лучший комментарий, который я читал! Без шуток) красава!
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metalinguz
Ответ filippa
мне не предлогают, поэтому они все продажные я тоже хочу контракт на 25 млн.
Когда вы уже выучите это простое правило с _лаг_, _лож_. Ну стыд же
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Fma wozo
подозрительная сова
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Нурбек Чирмашов
Интересная точка зрения у Тони, только если не деньги вряд ли ушел из Баварии в Реал который предлагал больше.
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Le Tallec
Ответ Fma wozo
да многие об этом произносят вслух!)
Людей такой величины, кто так заявляет, крайне мало.
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Norvezhets2m
Ответ Keith Moon Jr.
Просто по Кроссу, без аравий. Смотрю почти 30 лет хоть и не так много. Для меня по игре Кросс идеальный цп. Причем по ходу карьеры роль сильно менялась. И вроде без скандалов. Мне, кажется, что любая команда хотела бы его в состав. Но он в Реале.
Вообще удивлен как Бавария его упустила. Топовый трансфер был для Мадрида в тот момент.
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corazón blanco
Ответ Мельников Михаил
Ну о чем он говорит? Ну разве хоть у ОДНОГО уехавшего в СА была альтернатива между большими деньгами в СА или Реалом, Баварией с Сити с потенциальными титулами в топ-3 и Лиге Чемпионов? Нет. Мане слился последовательно из Ливера и Баварии. Очевидно, в топ-клубе самого высокого уровня у него шансов больше не было бы. Тот же Рубен Невеш.. ну разве ему реально светил топ-клуб? Да нифига. Или даже Неймар. Разве бы он ушел в СА, если бы подковерные переговоры выявили бы реальную возможность перехода в Барсу? Уверен - нет. Но зачем Неймару переходить, условно, в Севилью? Или даже в Милан, к примеру? Ну бессмысленно же! Бессмысленно со спортивной точки зрения. А значит остается важной только материальная сторона. И нечего тут кривить душой.
Вообще Тони это слова говорил именно после перехода восходящей звезды Габриэля Вэйга в своем подкасте. Вот у этого парня действительно был шанс, многие топ-клубы хотели видеть его у себя, практически был решен с его переходом в Наполи, так как у него была относительно нынешнего времени смешная сумма отступных в 38 миллионов евро, но тут на пороге постучались из СА.
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Мельников Михаил
Ответ corazón blanco
Вообще Тони это слова говорил именно после перехода восходящей звезды Габриэля Вэйга в своем подкасте. Вот у этого парня действительно был шанс, многие топ-клубы хотели видеть его у себя, практически был решен с его переходом в Наполи, так как у него была относительно нынешнего времени смешная сумма отступных в 38 миллионов евро, но тут на пороге постучались из СА.
Все это выдумки. Вейга на 2 года старше Гави, к примеру. На полгода старше Камавинги. И старше самого Крооса времен, когда Тони стал основным в Баварии после великолепного сезона в 19 лет в Байере. И только в прошлом сезоне он стал основным игроком в Сельте.
Наверное, он реально оценивает свои возможности. И понимает, что недотягивает до уровня этих ребят.
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Алексей Иванов
Ответ AlexKovalev
Немцы в этом плане не сильно жадные до денег. Даже на вскидку трудно кого-то вспомнить. Некоторые даже в низших дивизионах Германии под конец карьеры играют. В Турции могут доигрывать, но там корни. Кураньи только на ум приходит. И то он дурака не валял. Хорошо играл
дракслер, но он в Катаре. больше вроде и нет никого
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Мельников Михаил
Ну о чем он говорит? Ну разве хоть у ОДНОГО уехавшего в СА была альтернатива между большими деньгами в СА или Реалом, Баварией с Сити с потенциальными титулами в топ-3 и Лиге Чемпионов?
Нет. Мане слился последовательно из Ливера и Баварии. Очевидно, в топ-клубе самого высокого уровня у него шансов больше не было бы.
Тот же Рубен Невеш.. ну разве ему реально светил топ-клуб? Да нифига. Или даже Неймар. Разве бы он ушел в СА, если бы подковерные переговоры выявили бы реальную возможность перехода в Барсу? Уверен - нет. Но зачем Неймару переходить, условно, в Севилью? Или даже в Милан, к примеру? Ну бессмысленно же! Бессмысленно со спортивной точки зрения. А значит остается важной только материальная сторона. И нечего тут кривить душой.
0
0
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AlexKovalev
Ответ Алексей Иванов
через год кросс сам возможно туда поедет
Немцы в этом плане не сильно жадные до денег. Даже на вскидку трудно кого-то вспомнить.
Некоторые даже в низших дивизионах Германии под конец карьеры играют.
В Турции могут доигрывать, но там корни.
Кураньи только на ум приходит. И то он дурака не валял. Хорошо играл
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Мельников Михаил
Ответ zzzeeerrrooo
Спокойно мог дальше играть в Катаре Поздно он перешёл
Ну да.. в Катар мог уйти, наверное.
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zzzeeerrrooo
Ответ Мельников Михаил
Касорла не имел шансов на контракт отличный от минимального уже. Он сейчас просто играет в футбол и тратит свои деньги так, как хочет. А Кузяев реально ради футбола променял 2 ляма евро на тысяч пятьсот в год. Борьбу за титул в РПЛ на борьбу за выживание в Лиге 1. Идеальные условия на базе и стадионе в Зените, на ржавые обшарпанные душевые в Гавре.
Спокойно мог дальше играть в Катаре
Поздно он перешёл
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denis_wtf
Каждый выбирает то что он хочет.
По поводу прав человека, так их в Европе не так много
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Даниил Васин
Ответ alex savca
Чувствуешь какой бред несёшь?))) если так пусть бесплатно играет но ведь для него 4.5млн в Баварии было мало а тут начал лекции читать... Пффф🙄
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alex savca
Ответ Даниил Васин
Но при этом он играет за всемирно известный топ-клуб и в лучших турнирах планеты) после ФНЛ, конечно так что разница есть
Чувствуешь какой бред несёшь?))) если так пусть бесплатно играет но ведь для него 4.5млн в Баварии было мало а тут начал лекции читать... Пффф🙄
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Сергей Павлов
В основе любая работа ради денег.
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Иван Лапин
сказал игрок топ клуба с многомиллионной зп
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Krauvec Cool
Я так и не понял в чём проблема.
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shodmen
Чет Тони молчит сейчас про права человека, ах да это же другое)
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Timeofinjoy
Ха, а в Реал переходил не ради денег конечно.
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Рашпель793
При всём уважении к Тони, но для кучи игроков футбол - это способ заработка, развлечение и не более. И такие игроки могут спокойно переходить в слабые лиги за большие бабки или в клубы-конкуренты. Латиносы так вообще почти все такие, например. И в целом чего-то ужасного в этом нет.
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kutavlik
Ну да, один Роналду - ДАртаньян!!!
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