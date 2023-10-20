Тони Кроос: «В Саудовскую Аравию едут ради денег, и это против футбола. Роналду сделал это под конец карьеры, но туда переходят на пике, и для игры, которую мы любим, все усложняется»
Тони Кроос высказался об отъезде топ-футболистов в США и Саудовскую Аравию.
– Как вы оцениваете развитие футбола? Месси уехал в США, все больше игроков, выступавших на высочайшем уровне в Европе, переезжают в Саудовскую Аравию. Теряет ли Европа позиции и статус центра топ-футбола?
– Этот вопрос я задаю себе сам. Не лично, потому что у меня все спокойно: у меня была прекрасная карьера, которая, как я надеюсь, еще какое-то время продлится. И у меня есть четкий план: «Реал Мадрид» – мой последний клуб. Это все еще игра, которую я люблю, ей я отдал десятилетия.
Как фанат футбола, я считаю такой вектор развития не очень хорошим. Но я бы разделил: не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может 2-3 года поиграть в Майами, а потом закончить? Саудовская Аравия – это сложнее для меня из-за других проблем. И мы еще не добрались до денег.
– Ключевые слова: права человека.
– Да, это одна из вещей, которая не дала бы мне совершить такой переход. Но каждый принимает решение сам – например, Криштиану Роналду, который решил сделать это под конец карьеры. Но когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда... А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег.
Это решение принимается ради денег – и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все становится сложнее, – сказал полузащитник «Реала».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
в отличие от тех игроков , кого критикует
А Кузяев реально ради футбола променял 2 ляма евро на тысяч пятьсот в год. Борьбу за титул в РПЛ на борьбу за выживание в Лиге 1. Идеальные условия на базе и стадионе в Зените, на ржавые обшарпанные душевые в Гавре.
Действующий обладатель ЗМ - в Аравии. Занявший второе место - в Аравии.
Половина уехавших в Аравию не заслуживает таких огромных денег. Да, они поехали заработать, это норм. Только пусть это и признают публично, а не про какую то миссию и новое видение говорят. Даже те, кто реально говорит, что приехал за деньги, вызывает больше уважения за такую честность
Наверное, он реально оценивает свои возможности. И понимает, что недотягивает до уровня этих ребят.
Нет. Мане слился последовательно из Ливера и Баварии. Очевидно, в топ-клубе самого высокого уровня у него шансов больше не было бы.
Тот же Рубен Невеш.. ну разве ему реально светил топ-клуб? Да нифига. Или даже Неймар. Разве бы он ушел в СА, если бы подковерные переговоры выявили бы реальную возможность перехода в Барсу? Уверен - нет. Но зачем Неймару переходить, условно, в Севилью? Или даже в Милан, к примеру? Ну бессмысленно же! Бессмысленно со спортивной точки зрения. А значит остается важной только материальная сторона. И нечего тут кривить душой.
Некоторые даже в низших дивизионах Германии под конец карьеры играют.
В Турции могут доигрывать, но там корни.
Кураньи только на ум приходит. И то он дурака не валял. Хорошо играл
Поздно он перешёл
По поводу прав человека, так их в Европе не так много