Тони Кроос высказался об отъезде топ-футболистов в США и Саудовскую Аравию.

– Как вы оцениваете развитие футбола? уехал в США, все больше игроков, выступавших на высочайшем уровне в Европе, переезжают в Саудовскую Аравию. Теряет ли Европа позиции и статус центра топ-футбола?

– Этот вопрос я задаю себе сам. Не лично, потому что у меня все спокойно: у меня была прекрасная карьера, которая, как я надеюсь, еще какое-то время продлится. И у меня есть четкий план: « » – мой последний клуб. Это все еще игра, которую я люблю, ей я отдал десятилетия.

Как фанат футбола, я считаю такой вектор развития не очень хорошим. Но я бы разделил: не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может 2-3 года поиграть в , а потом закончить? Саудовская Аравия – это сложнее для меня из-за других проблем. И мы еще не добрались до денег.

– Ключевые слова: права человека.

– Да, это одна из вещей, которая не дала бы мне совершить такой переход. Но каждый принимает решение сам – например, , который решил сделать это под конец карьеры. Но когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда... А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег.

Это решение принимается ради денег – и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все становится сложнее, – сказал полузащитник «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию