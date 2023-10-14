Винисиус о «Золотом мяче»: «Приоритет – команда. Бензема ассистировал Роналду, и Криштиану всегда выигрывал трофей, но в итоге Карим тоже получил его»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о желании получить «Золотой мяч».

«Будем надеяться, но приоритет – команда. Как у Карима [Бензема]. Он отдавал голевые передачи Криштиану [Роналду], и именно Криштиану всегда выигрывал трофей. В конце концов, он [Бензема] тоже выиграл его.

Я всегда говорю о важности моих партнеров по команде. Если я забиваю 60 голов за сезон, но мы не выигрываем, мои голы бесполезны. Как я могу выиграть «Золотой мяч», если моя команда в итоге ничего не выиграла?

Я думаю, мы должны работать вместе. И однажды, как в случае с Модричем, как в случае с Каримом, один из наших игроков получит признание. Это мечта», – сказал вингер «Реала». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
а кому грозит? Гави?
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
circassian*
Роналду и Бензема сыграли вместе 342 матча
Карим ассистировал Криштиану 45 раз
Криштиану Кариму - 29 раз.
У Бенза больше, конечно, но не сказать что прямо критически больше, чтоб такие заявления делать.
Просто Роналду в то время был лучшим завершителем в команде, а не Бензема
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black heart
Ответ circassian*
Роналду и Бензема сыграли вместе 342 матча Карим ассистировал Криштиану 45 раз Криштиану Кариму - 29 раз. У Бенза больше, конечно, но не сказать что прямо критически больше, чтоб такие заявления делать. Просто Роналду в то время был лучшим завершителем в команде, а не Бензема
Статистика вообще не говорит о роле Бензема и Роналду в клубе. На Роналду играла вся команда, в том числе и Бензема, речь же не только о голевых, а в самой игре: об отвлечении соперников, об предголевых. Бензема жертвовал своими качествами 9-ки в угоду Роналду. Как только Рон ушел - Бензема показал как умеет играть нападающего.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
во-первых Бензема не порол столько сколько хейтеры тут пишут никогда.. то что вы себе придумываете находится лишь у вас в голове, особенно у тех кто хотел его продать, рофл.. и да у Роналду и у самого не всегда была прямо нереальная реализация, так что это всё смешно

ну и называть Бензема деревянным может только отбитый клoyн
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
он же в курсе что у Роналду ассистов было больше чем у Бензема на момент 2018-го когда он ушёл из Мадрида.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eder Teheda
Ответ Владддд
Ни фига себе не критически, на 55% больше отдавал, а если сюда добавить пенали, которые араб заработал, а исполнял португал, то процент еще выше.
У Роналду намного больше бы было , только Карим мазал постоянно )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Верно мыслит парень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Бенз так себе ассистент, но зато играл лучшего второго напа для Криша. Вся суть их совместной игры показана в первом голе Ювентусу в 2018 году в плейофф лч. Просто пересмотрите как Бензема связал двух центрдефов Юве и дал полную свободу Роналду. Карим даже не думал добираться до мяча, он делал свою работу, зная что все остальное сделает Криш
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Винисиус о Золотом мяче: Главное чтобы в голосовании не принимали участие расисты. Такие как целый стадион в Валенсии.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Любезный Коссутий
а кому грозит? Гави?
Южному централу)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Leganessi
https://www.youtube.com/watch?v=XWkdjiiCSCs Это что, для тебя какая-то шутка? Бензема был худшим по реализации в Реале, намного хуже чем бестолковый Игуаин.
ты понимаешь что подобные видео можно сделать по абсолютно любому нападающему? статистика реализации говорит иначе

за исключением отдельных сезонов у Бензема была нормальная реализация
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leganessi
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владддд
Ответ circassian*
Роналду и Бензема сыграли вместе 342 матча Карим ассистировал Криштиану 45 раз Криштиану Кариму - 29 раз. У Бенза больше, конечно, но не сказать что прямо критически больше, чтоб такие заявления делать. Просто Роналду в то время был лучшим завершителем в команде, а не Бензема
Ни фига себе не критически, на 55% больше отдавал, а если сюда добавить пенали, которые араб заработал, а исполнял португал, то процент еще выше.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leganessi
Ответ Виктор Никитин
ты понимаешь что подобные видео можно сделать по абсолютно любому нападающему? статистика реализации говорит иначе за исключением отдельных сезонов у Бензема была нормальная реализация
То есть фанаты врали и это была матрица и сон, они не освистывали Бензема и не критиковали за ужасную реализацию на протяжении лет 7? Ну и наивный)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
тепличный хасбик 👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
Бейл поумнел!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
benjamin92
Ответ Любезный Коссутий
а кому грозит? Гави?
Никому из состава МЮ точно не грозит 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фауст
Ответ Leon Petov
Так и Рон немало ассистировал Кариму. Только тот обычно мазал мимо пустых
не все поймут, не многие вспомнят. как будто из прошлой жизни.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mustang Shelby
всё сказано грамотно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Главное, все силы на борьбу с расизмом не истратить. А то не видать ЗМ, как самого Вини в темноте
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Умелец_Мэнни
Этот скорее премию мира за борьбу с расизмом получит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий