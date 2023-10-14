Винисиус о «Золотом мяче»: «Приоритет – команда. Бензема ассистировал Роналду, и Криштиану всегда выигрывал трофей, но в итоге Карим тоже получил его»
Винисиус Жуниор высказался о желании получить «Золотой мяч».
«Будем надеяться, но приоритет – команда. Как у Карима [Бензема]. Он отдавал голевые передачи Криштиану [Роналду], и именно Криштиану всегда выигрывал трофей. В конце концов, он [Бензема] тоже выиграл его.
Я всегда говорю о важности моих партнеров по команде. Если я забиваю 60 голов за сезон, но мы не выигрываем, мои голы бесполезны. Как я могу выиграть «Золотой мяч», если моя команда в итоге ничего не выиграла?
Я думаю, мы должны работать вместе. И однажды, как в случае с Модричем, как в случае с Каримом, один из наших игроков получит признание. Это мечта», – сказал вингер «Реала».
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Карим ассистировал Криштиану 45 раз
Криштиану Кариму - 29 раз.
У Бенза больше, конечно, но не сказать что прямо критически больше, чтоб такие заявления делать.
Просто Роналду в то время был лучшим завершителем в команде, а не Бензема
ну и называть Бензема деревянным может только отбитый клoyн
за исключением отдельных сезонов у Бензема была нормальная реализация