Винисиус о «Золотом мяче»: «Приоритет – команда. Бензема ассистировал Роналду, и Криштиану всегда выигрывал трофей, но в итоге Карим тоже получил его»

Винисиус Жуниор высказался о желании получить «Золотой мяч».

«Будем надеяться, но приоритет – команда. Как у Карима [Бензема]. Он отдавал голевые передачи [Роналду], и именно Криштиану всегда выигрывал трофей. В конце концов, он [ ] тоже выиграл его.

Я всегда говорю о важности моих партнеров по команде. Если я забиваю 60 голов за сезон, но мы не выигрываем, мои голы бесполезны. Как я могу выиграть « », если моя команда в итоге ничего не выиграла?

Я думаю, мы должны работать вместе. И однажды, как в случае с , как в случае с Каримом, один из наших игроков получит признание. Это мечта», – сказал вингер « ».

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