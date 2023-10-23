«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Роспутько
«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Александром Роспутько.
Напомним, полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.
«В связи с невозвращением [игрока] в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько», – говорится в заявлении на сайте клуба.
Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Крайне мутная история. Никаких подробностей нет. В составе Шахтера, даже основного, полно молодых ребят в возрасте 20-25 лет (Сикан Конопля, Судаков и др.), не говоря про юношеский состав, однако никто не сбегает под угрозой мобилизации. Возможно, у Роспутько были иные причины, про которые сейчас не говорят
А что касается контрактных обязательств, то они мало что значат с тех пор как ФИФА открыла ящик Пандоры, беспричинно разрешив игроками приостанавливать контракты. Не надо было так делать.
И теперь игрок может переходить куда угодно, к нему претензий не будет, а Шахтар даже ничего за него получит.
Ну хоть меняйте методички что ли, вообще нелепо набрасываете.