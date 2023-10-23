«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Роспутько

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Александр Роспутько Футбол

«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Александром Роспутько.

Напомним, полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.

«В связи с невозвращением [игрока] в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько», – говорится в заявлении на сайте клуба. 

Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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riverman1980
Поздравления Роспутько, вызвал Волгу и остался жив.
+36
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Dmitry__HiLL
Ну тем проще пацану, никаких проблем с регистрацией в новом клубе, что могло бы быть с действующим контрактом.
+22
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Dima_Sushkov
Первое пополнение в ФК Шахтер г.Донецк, Россия будет, значит.
+33
-15
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Остап Бандера
Не ну а что ему во львовском шахтаре делать
+17
-6
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Оригинальный Ник
Не сбежавшим, а эвакуированным
+13
-3
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Фан Рубина
Он выбрал свободу.
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Stewee
Благодаря новостям о Роспутько украинцы могут не мерзнуть холодными осенними вечерами))
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Кирилл.С-Пб
Тяжёлый шаг в 19 лет. Сложная судьба у парня. Здоровья и удачи ему
+5
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Max Zhomkov
Ответ Кокич
Третий абзац как бы говорит, что вообще неизвестно где сейчас этот Распутько.
там отец подтвердил что он в России подаёт документы на паспорт. Играть в футбол пока не будет , я думаю весной только куда нибудь возьмут играть
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teddy10
Ответ Фан Рубина
Он выбрал свободу.
Свободу от контрактных обязательств?
Крайне мутная история. Никаких подробностей нет. В составе Шахтера, даже основного, полно молодых ребят в возрасте 20-25 лет (Сикан Конопля, Судаков и др.), не говоря про юношеский состав, однако никто не сбегает под угрозой мобилизации. Возможно, у Роспутько были иные причины, про которые сейчас не говорят
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Чукотский политпроект
Правильно сделал парень что сбежал из 404. Нужно создать фонд чтобы помогать таким как он, наверняка таких сотни тысяч.
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people people
На распутье Распутько
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marco -81
Удачи пацану!
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Болельщик МГ
Красава
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Evgen
Красавец. выбрал сторону света
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Фан Рубина
Ответ teddy10
Свободу от контрактных обязательств? Крайне мутная история. Никаких подробностей нет. В составе Шахтера, даже основного, полно молодых ребят в возрасте 20-25 лет (Сикан Конопля, Судаков и др.), не говоря про юношеский состав, однако никто не сбегает под угрозой мобилизации. Возможно, у Роспутько были иные причины, про которые сейчас не говорят
Свободу от "Украины".

А что касается контрактных обязательств, то они мало что значат с тех пор как ФИФА открыла ящик Пандоры, беспричинно разрешив игроками приостанавливать контракты. Не надо было так делать.
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Mohnatiy
Перешёл в Донецкий Шахтёр.
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Кокич
Третий абзац как бы говорит, что вообще неизвестно где сейчас этот Распутько.
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Dmitry Orlov
Какое страшное наказание для сбежавшего - расторжение.
И теперь игрок может переходить куда угодно, к нему претензий не будет, а Шахтар даже ничего за него получит.
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Dmitry__HiLL
Ответ Leon Petov
Подпишет другой контракт, на зарплату 200к
Нелепо и глупо, пробуйте еще набрасывать, немного матчасть только подтяните для начала.
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itemme
Ответ riverman1980
Поздравления Роспутько, вызвал Волгу и остался жив.
А у него были проблемы? Просто не совсем в курсе, там вроде хотели подписать новый контракт? Или всё-таки была угроза отправиться на фронт?
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Dmitry__HiLL
Ответ people people
Ну видимо чела хотели мобилизовать, вот и сбежал. Только вот получив рос.паспорт за другую сторону мобилизуют
Ну да, это же у нас в России повальная мобилизация, играть вообще некому уже, всех футболистов мобилизовали) Как раз ждем свежее мясо)))
Ну хоть меняйте методички что ли, вообще нелепо набрасываете.
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Dmitry Orlov
Ответ people people
На распутье Распутько
"У камня на распутье мы выбираем ту, по которой сложнее идти" (с) Кипелов
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