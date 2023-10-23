«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Роспутько

«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Александром Роспутько.

Напомним, полузащитник «Шахтера» U19 не вернулся с командой в после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.

«В связи с невозвращением [игрока] в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько», – говорится в заявлении на сайте клуба.

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