Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над вопросом о восстановлении «Донбасс-Арены»: «Наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России»

Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над восстановлением «Донбасс-Арены».

Об этом в кулуарах международного форума «Россия – спортивная держава» в Перми сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

«В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [«Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш « » займет полноправное место среди достойных команд России», – сказал Байсултанов.

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