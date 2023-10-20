Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над вопросом о восстановлении «Донбасс-Арены»: «Наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Первая лига Донбасс Арена Министерство спорта России стадионы ТАСС Одес Байсултанов Футбол

Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над восстановлением «Донбасс-Арены».

Об этом ТАСС в кулуарах международного форума «Россия – спортивная держава» в Перми сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

«В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [«Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России», – сказал Байсултанов.

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27 комментариев

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SCHOKKKK
"наш Шахтер" умора🤣
+26
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Pavlyushavin
Мммм, чувствуете, как потянуло запашком распила бюджета проекта?
И главное как удобно! Недалеко линия фронта, БПЛА, атакмсы те же.
+8
-1
+7
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Evgen51Sever
Ответ BearS
Прощай, со всех вокзалов УЕФА уходит в дальние края ...
Прощай, прощай! (Подпевка)
+8
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+7
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Антон Савельев
Ох уж вы наши воссоздатели, на бумаге Лев Толстой, а на деле все идет строго по плану (
+5
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+5
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BearS
Прощай, со всех вокзалов УЕФА уходит в дальние края ...
+8
-4
+4
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алексей любовь
Ага ага
+3
0
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Квадратное личико
"Наш Шахтёр" будет контрафактным российско-китайским?
+2
0
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Джанлука Нальюка
Шахтер курильщика
+2
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MironSM84
Это да важно а то что во множестве городов не стадионы а помойки а где-то их нет вообще это никого не волнует!!!Это не так медийно в политическом мяу(((
+2
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Evgen51Sever
Ответ OLD Apple52NN
Да, ладно! СВО надо победоносно закончить, а то один прилет и нет арены.
Тише ты, не подкидывая им идеи. Каждый год З̶е̶н̶и̶т̶ Донбасс арену можно строить
+3
-1
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Vladzislav Zhurkevich
жесть полная
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Виталий Семёнов
Ответ rude.
А что в 2024 такого произойдет что "определенные условия" исчезнут?
Авдеевку возьмут)
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pavlikkk
"необходимость в этом есть, будем восстанавливать" - видимо, сейчас там огромное количество желающих сходить на футбол, правильно я его понял? Приходишь такой из зоны боевых действий на стадик, а тебе "предьявите фан-айди, это ради вашей безопасности!"
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rude.
Ответ Виталий Семёнов
Авдеевку возьмут)
А, они еще не знают...Ну ок.
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Дмитрий Джи
Ответ BearS
Прощай, со всех вокзалов УЕФА уходит в дальние края ...
Прощай, мы расстаëмся навсегда под белым небом 24 февраля...
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muslim1978
Ответ Evgen51Sever
Прощай, прощай! (Подпевка)
Давно пораааа-ааа!!!!
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catcher69
Ответ BearS
Прощай, со всех вокзалов УЕФА уходит в дальние края ...
бггг)))))))))))
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Иван Коваленко
Я все никак понять не мог, зачем Перетятько бежал из Шахтёра...
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Сергей Галынский
Уже и название придумано - Наш Шахтер
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Денис Кулагин
этот Шахтер не будет прежним
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Хотел что нибудь написать -не нашёл слов 🤦‍♂️
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Заборостроитель
"Наш" Ирония в духе спортса. одобряем🤣
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catcher69
Дыаааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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алексей любовь
Эта арена стоит даже в нынешнем состоянии как ввп Донбасса
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