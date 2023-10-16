Срна назначен исполняющим обязанности тренера «Шахтера» после увольнения ван Леувена
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна будет руководить командой.
Сегодня украинский клуб объявил об увольнении Патрика ван Леувена. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Срна.
Бывший защитник сборной Хорватии работает в «Шахтере» с 2019 года. Он входил в тренерский штаб Луиша Каштру до 2020 года, после чего занял должность спортивного директора.
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