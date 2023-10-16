Срна назначен исполняющим обязанности тренера «Шахтера» после увольнения ван Леувена

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна будет руководить командой.

Сегодня украинский клуб объявил об увольнении Патрика ван . Исполняющим обязанности главного тренера назначен .

Бывший защитник сборной Хорватии работает в « » с 2019 года. Он входил в тренерский штаб Луиша Каштру до 2020 года, после чего занял должность спортивного директора.

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