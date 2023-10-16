«Шахтер» уволил ван Леувена после 12 матчей во главе клуба. Его назначили 3,5 месяца назад – 3 июля

Патрик ван Леувен покинул пост главного тренера «Шахтера».

« » объявил о расторжении контракта с ван Леувеном. Нидерландский специалист и его тренерский штаб покинут клуб.

Ван Леувен провел в качестве главного тренера «Шахтера» 12 официальных матчей, в которых команда одержала 7 побед.

Нидерландец был назначен 3 июля. Как сообщает Фабрицио Романо, временно исполняющим обязанности тренера станет Дарио Срна, занимающий пост спортивного директора клуба.

«Шахтер» идет на 3-м месте в чемпионате, набрав 18 очков после 9 туров. У лидирующего «Кривбасса» 20 очков, у «Полесья» – 19, но оба клуба провели по 10 матчей.

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