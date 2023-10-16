«Шахтер» уволил ван Леувена после 12 матчей во главе клуба. Его назначили 3,5 месяца назад – 3 июля

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна отставки Патрик ван Леувен Футбол

Патрик ван Леувен покинул пост главного тренера «Шахтера».

«Шахтер» объявил о расторжении контракта с ван Леувеном. Нидерландский специалист и его тренерский штаб покинут клуб.

Ван Леувен провел в качестве главного тренера «Шахтера» 12 официальных матчей, в которых команда одержала 7 побед.

Нидерландец был назначен 3 июля. Как сообщает Фабрицио Романо, временно исполняющим обязанности тренера станет Дарио Срна, занимающий пост спортивного директора клуба.

«Шахтер» идет на 3-м месте в чемпионате, набрав 18 очков после 9 туров. У лидирующего «Кривбасса» 20 очков, у «Полесья» – 19, но оба клуба провели по 10 матчей.

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9 комментариев

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Н.Ф.
Ответ Ебздрогыч
Леувен уволен, уволен Леувен!
Леувен Неву ел.
+1
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+1
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Ебздрогыч
Леувен уволен, уволен Леувен!
+2
-2
0
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ulanov.vladislav95@list.ru
странно
на первом месте шли
с третьего места могут в ле выйти
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Karel
Путаницу вносят сознательно.. Хватит уже, сколько можно...
Шахтёр никого не увольнял. Уволил Шахтар.

Шахтёр - это футбольный клуб из Донецка. А Шахтар - это футбольный клуб из Украины, с городом пока не определился.
В переводе на русский шахтар - это шахтёр, профессия такая. Вот только зачем переводить на русский? Шахтар нормальное название.

Как один из множества примеров - знаменитый Будивельник из Киева никто уже более 30 лет не заывает Строителем..
После 1990.. Хотя, по-русски, профессия будивельник переводится именно как строитель, в СССР этот клуб назывался именно так, Строителем. Но то в СССР..
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Фарид Харисов
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
странно на первом месте шли с третьего места могут в ле выйти
За Роспутько не уследил, вот и уволили ;)
+3
-3
0
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