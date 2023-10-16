«Шахтер» уволил ван Леувена после 12 матчей во главе клуба. Его назначили 3,5 месяца назад – 3 июля
Патрик ван Леувен покинул пост главного тренера «Шахтера».
«Шахтер» объявил о расторжении контракта с ван Леувеном. Нидерландский специалист и его тренерский штаб покинут клуб.
Ван Леувен провел в качестве главного тренера «Шахтера» 12 официальных матчей, в которых команда одержала 7 побед.
Нидерландец был назначен 3 июля. Как сообщает Фабрицио Романо, временно исполняющим обязанности тренера станет Дарио Срна, занимающий пост спортивного директора клуба.
«Шахтер» идет на 3-м месте в чемпионате, набрав 18 очков после 9 туров. У лидирующего «Кривбасса» 20 очков, у «Полесья» – 19, но оба клуба провели по 10 матчей.
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на первом месте шли
с третьего места могут в ле выйти
Шахтёр никого не увольнял. Уволил Шахтар.
Шахтёр - это футбольный клуб из Донецка. А Шахтар - это футбольный клуб из Украины, с городом пока не определился.
В переводе на русский шахтар - это шахтёр, профессия такая. Вот только зачем переводить на русский? Шахтар нормальное название.
Как один из множества примеров - знаменитый Будивельник из Киева никто уже более 30 лет не заывает Строителем..
После 1990.. Хотя, по-русски, профессия будивельник переводится именно как строитель, в СССР этот клуб назывался именно так, Строителем. Но то в СССР..