Почеттино о том, что Энцо и Кайседо играли с «Арсеналом» после матчей в Южной Америке: «Меня бы убили, если бы я дал им отдохнуть и не выпустил»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Футбол

Маурисио Почеттино объяснил, почему не дал отдохнуть Энцо Фернандесу и Мойсесу Кайседо.

Оба игрока приняли участие в отборочных матчах ЧМ-2026 18 октября: Фернандес сыграл за сборную Аргентины против Перу (2:0), а Кайседо вышел на поле в игре сборной Эквадора с Колумбией (0:0). 21 октября они попали в стартовый состав «Челси» на матч с «Арсеналом» (2:2).

«Это безумие для игроков – возвращаться из Южной Америки в среду и играть в субботу. Но если я скажу: «Хорошо, я дам им отдохнуть» и не выпущу их, вы наверняка убьете меня – и владелец тоже!

Касейдо и Энцо приехали после двух игр в Америке, и они не были свежими. Но они это важные игроки для нас. Это тяжело – приехать вот так. Я надеюсь, что теперь они смогут восстановиться, тренироваться и через неделю будут в своей лучшей форме», – сказал главный тренер «Челси».

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7 комментариев

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Тухель
Так Челси пока везет, что нет Еврокубков. Арсенал клуб из ЛЧ и по этому поставили игру на субботу, а играли бы с условным Фулхэмом, то могли бы поставить игру на воскресенье или вообще на понедельник, как сегодня.
Короче пока не время ныть про тяжелый график, вот в следующем сезоне можно будет начинать.
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pack25
Выглядит, как отговорки для бедных. У Арсенала трое бразильцев тоже из Южной Америки вернулись
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Сергей Кайзер
It’s A Chelsea Thing! (c)
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Sans Skeleton
Ответ huntoil11
Челси был сильнее своих соперников в каждом из 9 туров апл, как ив кубке англии. Где то лишь не намного, но сильнее тем не менее. Икс джи не даст соврать. По контрпрессингу эта команда сейчас лучшая среди топ лиг. Их 10 место это больше случайность. На дистанции их результаты будут все улучшатся и улучшатся.
осторожно,сейчас придут специалисты и расскажут,как ничего не понимающий боули накупил ноунеймом по 100 миллионов.
а,да,и эти же специалисты в конце сезона будут писать "какой же почетино крутой".)))
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Акира_1
Ответ huntoil11
Челси был сильнее своих соперников в каждом из 9 туров апл, как ив кубке англии. Где то лишь не намного, но сильнее тем не менее. Икс джи не даст соврать. По контрпрессингу эта команда сейчас лучшая среди топ лиг. Их 10 место это больше случайность. На дистанции их результаты будут все улучшатся и улучшатся.
Когда у тебя постоянно по 9 человек в лазарете, то ничего удивительного в таких результатах нет.
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