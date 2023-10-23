Почеттино о том, что Энцо и Кайседо играли с «Арсеналом» после матчей в Южной Америке: «Меня бы убили, если бы я дал им отдохнуть и не выпустил»
Маурисио Почеттино объяснил, почему не дал отдохнуть Энцо Фернандесу и Мойсесу Кайседо.
Оба игрока приняли участие в отборочных матчах ЧМ-2026 18 октября: Фернандес сыграл за сборную Аргентины против Перу (2:0), а Кайседо вышел на поле в игре сборной Эквадора с Колумбией (0:0). 21 октября они попали в стартовый состав «Челси» на матч с «Арсеналом» (2:2).
«Это безумие для игроков – возвращаться из Южной Америки в среду и играть в субботу. Но если я скажу: «Хорошо, я дам им отдохнуть» и не выпущу их, вы наверняка убьете меня – и владелец тоже!
Касейдо и Энцо приехали после двух игр в Америке, и они не были свежими. Но они это важные игроки для нас. Это тяжело – приехать вот так. Я надеюсь, что теперь они смогут восстановиться, тренироваться и через неделю будут в своей лучшей форме», – сказал главный тренер «Челси».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Короче пока не время ныть про тяжелый график, вот в следующем сезоне можно будет начинать.
а,да,и эти же специалисты в конце сезона будут писать "какой же почетино крутой".)))