Почеттино о ничьей с «Арсеналом»: «Челси» потерял два очка, я разочарован. К 3:0 было ближе, чем к 2:1»
Маурисио Почеттино недоволен потерей очков в матче АПЛ с «Арсеналом» (2:2).
Об игре
«До 77-й минуты игра была под контролем, мы не допускали много моментов. Я разочарован, потому что мы потеряли два очка.
Первый гол придал «Арсеналу» уверенности. За 13 минут игры можно пропустить еще. В то же время я счастлив, потому что мы были конкурентоспособны».
О замене Мудрика
«Он играл хорошо, но ему еще нужно совершенствоваться. Как по мне, он все еще не в лучшей форме. Нам нужно было перестроиться.
Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели давить, а не соглашаться на 2:0 и защищать результат», – заявил тренер «Челси».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
И это не первый матч, когда он психует под прессингом
Да, Санчес належал, но я так и не понял, что делал всю игру Кайседо, да и Энцо - гол привез, по воробьям настрелял, наобрезался за троих.
Я вижу, у них с Мишей проблемы какие то, которую игру Энцо на него тупо не пасует,все переводит на Стерлинга. Как то странно стал играть Фернандес в последних играх
Очень прилично выглядит полузащита, что и создает главным образом позитивное впечатление.
Защита... ну неплохая и перспективная, Колвил талантище!
Но без непожарящего вратаря и стабильного страйкера надежды будут на случай.
Да, играли хорошо. Но голы-то случайные!!! Много матчей в этом году Челси играл на глаз хорошо... но без реализации.
Сейчас просто с реализацией повезло.
Это не отменяет того, что это повторяющаяся ошибка, которая говорит об уровне игрока.