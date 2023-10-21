Почеттино о ничьей с «Арсеналом»: «Челси» потерял два очка, я разочарован. К 3:0 было ближе, чем к 2:1»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино недоволен потерей очков в матче АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

Об игре

«До 77-й минуты игра была под контролем, мы не допускали много моментов. Я разочарован, потому что мы потеряли два очка.

Первый гол придал «Арсеналу» уверенности.  За 13 минут игры можно пропустить еще.  В то же время я счастлив, потому что мы были конкурентоспособны».

О замене Мудрика

«Он играл хорошо, но ему еще нужно совершенствоваться. Как по мне, он все еще не в лучшей форме. Нам нужно было перестроиться.

Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели давить, а не соглашаться на 2:0 и защищать результат», – заявил тренер «Челси».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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24 комментария

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bogdan fedyuk
поч очень сильную работу проводит, учитывая в каком состоянии он получил команду и ситуацию с травмами. разница с потером колоссальная.
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KeriLLo
Ответ DolJun
да, джексон должен был закрывать матч
Скорее Палмер, Джексон хоть и сам мастер разбазаривать моменты, но Райя там грамотно угол сократил.
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DolJun
да, джексон должен был закрывать матч
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Евгений Блажес
Ответ bogdan fedyuk
поч очень сильную работу проводит, учитывая в каком состоянии он получил команду и ситуацию с травмами. разница с потером колоссальная.
Поттер взял по ходу сезона, и все трансферы происходили у него на глазах. У Поча кардинально другая ситуация. Лето и разгребли завалы.
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deadjoker
Брайтон очередной шлак в виде Санчеза сбагрил. Может попробовать Петровича?
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starik
Ответ Sans Skeleton
при чем тут Санчес? Галлахер выключился , на а мяч надо было идти,этому в ДЮСШ учат с детства.
Вы шутите?! стопроцентный привоз Санчеса!
И это не первый матч, когда он психует под прессингом
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deadjoker
Ответ Sans Skeleton
при чем тут Санчес? Галлахер выключился , на а мяч надо было идти,этому в ДЮСШ учат с детства.
Ну как. У де хеа, который плохо играет ногами таких косяков 5-6 за сезон. Санчез уже 4-5 таких вводов мяча исполнил с начала сезона. Всегда галлахер виноват? :)
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Sans Skeleton
Ответ deadjoker
Брайтон очередной шлак в виде Санчеза сбагрил. Может попробовать Петровича?
при чем тут Санчес? Галлахер выключился , на а мяч надо было идти,этому в ДЮСШ учат с детства.
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CFCheadhunter
Палмер обязан был решать «подарок» Райи. Не хватило мастерства. Санчес обязан был просто выбить мяч куда подальше (в аут он очень любит). Не хватило мастерства. Гюсто обязан был держать «своего» Троссара. Не хватило мастерства. Нет мастерства - нет результата.
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Gunner_14
Если оценивать ход игры, действительно, ничья для «Арсенала» — сродни победе. Но никакими 3:0 и не пахло. По xG: 1,39 против 1,05 в пользу «Челси»
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ta-tosha
Зачем было Мудрика менять по такой игре? Он бы гарантировано еще бы разок убежал. Мадуеке вышел тяжелый, будто вагон ночью разгружал.
Да, Санчес належал, но я так и не понял, что делал всю игру Кайседо, да и Энцо - гол привез, по воробьям настрелял, наобрезался за троих.
Я вижу, у них с Мишей проблемы какие то, которую игру Энцо на него тупо не пасует,все переводит на Стерлинга. Как то странно стал играть Фернандес в последних играх
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madjer163
Да надо хорошего вратаря
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starik
Вот если они такой игрой будут довольны - это самое страшное, что может быть!!!
Очень прилично выглядит полузащита, что и создает главным образом позитивное впечатление.
Защита... ну неплохая и перспективная, Колвил талантище!
Но без непожарящего вратаря и стабильного страйкера надежды будут на случай.
Да, играли хорошо. Но голы-то случайные!!! Много матчей в этом году Челси играл на глаз хорошо... но без реализации.
Сейчас просто с реализацией повезло.
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Sans Skeleton
Ответ deadjoker
Ну как. У де хеа, который плохо играет ногами таких косяков 5-6 за сезон. Санчез уже 4-5 таких вводов мяча исполнил с начала сезона. Всегда галлахер виноват? :)
Санчес сделал это три раза в кубке с Брайтоном,в одной игре. всё.а сегодня первая результативная ошибка. но на мяч надо было идти Галлахеру.
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Sans Skeleton
Ответ starik
Вы шутите?! стопроцентный привоз Санчеса! И это не первый матч, когда он психует под прессингом
это его первая результативная ошибка,в которой виноват не только он,а и Конор,который проморгал из-за спины Райса,не пошел на мяч. детская ошибка Галлахера. но и ,да,Санчес мог просто вынести.
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Razan13
Ответ Sans Skeleton
при чем тут Санчес? Галлахер выключился , на а мяч надо было идти,этому в ДЮСШ учат с детства.
100% вина Санчеса
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deadjoker
Ответ Sans Skeleton
Санчес сделал это три раза в кубке с Брайтоном,в одной игре. всё.а сегодня первая результативная ошибка. но на мяч надо было идти Галлахеру.
Ну как минимум еще пас на нуньеса в матче с ливерпулем, рукой выбросил сопернику в штрафной и еще один момент в апл с кем-то слабым. Действительно, до этого везло и не наказывали, хотя должны были.
Это не отменяет того, что это повторяющаяся ошибка, которая говорит об уровне игрока.
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Sans Skeleton
Ответ deadjoker
Ну как минимум еще пас на нуньеса в матче с ливерпулем, рукой выбросил сопернику в штрафной и еще один момент в апл с кем-то слабым. Действительно, до этого везло и не наказывали, хотя должны были. Это не отменяет того, что это повторяющаяся ошибка, которая говорит об уровне игрока.
это говорит о том,что есть установка тренера играть в пас,а не выносить мяс. райя сегодня чуть не привёз аналогично, а у него это,действительно,в каждой игре.
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deadjoker
Ответ Sans Skeleton
это говорит о том,что есть установка тренера играть в пас,а не выносить мяс. райя сегодня чуть не привёз аналогично, а у него это,действительно,в каждой игре.
Значит Санчез не подходит для таких функций. Поэтому и надо его обратно сдавать по гарантии
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KeriLLo
У меня только вопрос зачем начали вальяжно мяч перекатывать регулярно, начиная с середины поля и при слабом давлении Арсенала по-тихоньку отходили своими пасами к вратарю, а также почему Санчез, имея Джексона даёт пас понизу (хотя в 1 тайме когда там просто никого не было пулял только в путь). Неужели так сложно ему это сказать, чтобы не рисковал т.к. он в каждом матче регулярно даёт пас на ногу сопернику несмотря на высокий процент передач в целом.
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Ojer
Ответ Gunner_14
Если оценивать ход игры, действительно, ничья для «Арсенала» — сродни победе. Но никакими 3:0 и не пахло. По xG: 1,39 против 1,05 в пользу «Челси»
Ну учитывая как началось все с косяка Санчеса, то действительно было близко к 3:0, у Арсенала и моментов то особо не было. Но после этого гола начались проблемы и моменты.
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