Почеттино о ничьей с «Арсеналом»: «Челси» потерял два очка, я разочарован. К 3:0 было ближе, чем к 2:1»

Маурисио Почеттино недоволен потерей очков в матче АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

Об игре

«До 77-й минуты игра была под контролем, мы не допускали много моментов. Я разочарован, потому что мы потеряли два очка.

Первый гол придал « » уверенности. За 13 минут игры можно пропустить еще. В то же время я счастлив, потому что мы были конкурентоспособны».

О замене

«Он играл хорошо, но ему еще нужно совершенствоваться. Как по мне, он все еще не в лучшей форме. Нам нужно было перестроиться.

Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели давить, а не соглашаться на 2:0 и защищать результат», – заявил тренер « ».

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