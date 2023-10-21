Почеттино о паузе на сборные: «Не было 80% игроков. У меня одна тренировка на подготовку к «Арсеналу»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино календарь Футбол

Маурисио Почеттино считает, что пауза на матчи сборных плохо повлияла на «Челси».

– Эта пауза на матчи сборных прошла лучше, чем предыдущая?

– Считаю, что она была хуже. Тренировались всего несколько игроков.

Мы получили большое удовольствие, потому что познакомились со многими молодыми талантами из академии. На тренировках было 10, 11, 12, 14 человек, молодые парни. Это было очень хорошо.

Из основы – только Тиаго Силва, Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья. Конечно, Роберт Санчес еще. 80% игроков либо не было, либо они травмированы.

Только сейчас прошла первая тренировка. Поэтому я и опаздываю [на пресс-конференции] после пауз на матчи сборных: сначала более получаса встреч, потом – тренировка, на которой мы пытаемся подготовиться к игре, потому что только на этом занятии есть все. И только на этой тренировке мы можем подготовиться.

– Перед паузой на матчи сборных вы нашли нужный темп, чувствовали себя лучше?

– Да, было обидно терять набранный темп. Теперь мы должны выстроить новый. Думаю, команда чувствует уверенность, у игроков теперь не такое настроение, как месяц назад. Позитива много.

Мы по-прежнему боремся, у нас все еще есть сложности с травмами, но мы очень усердно работаем, чтобы найти решения. Настроены очень позитивно, – сказал главный тренер «Челси».

Сегодня, 21 октября, «Челси» дома сыграет с «Арсеналом» в АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по московскому времени.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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xbfy7wncvc
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гениальные мысли. А у Арсенала не одна тренировка на подготовку к вам? Вы в одинаковых условиях в данном аспекте. Да, у тебя травмированных вагон. Но, кто виноват, что ты с игроками борешься, занимаешься сексом в неудобных позах и т.д.
А причем тут Арсенал? Он вообще не переводит стрелок в отличии от тебя
+3
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+3
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Моуриниста
А у Арсенала как-то по-другому? Физрук, палехче. Задавишь своей логикой)))0
+3
-1
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Dimas_Olha_90
А нефиг игроков уровня сборных покупать)))
Извините.
+2
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44ndfwwgbr
Ответ xbfy7wncvc
А причем тут Арсенал? Он вообще не переводит стрелок в отличии от тебя
Потому что если такие же проблемы у обоих соперников, то все в равных условиях, а значит и говорить об этом бессмысленно.
+1
0
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Marathon50
Готовит почву
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chikisiki
Отмазки заранее
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Люблю выпить
Михайло в старте выпускайте)
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Акира_1
Ответ Моуриниста
А у Арсенала как-то по-другому? Физрук, палехче. Задавишь своей логикой)))0
У Арсенала хотя бы нет 9 человек в лазарете постоянно
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