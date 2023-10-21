У «Челси» 3 поражения и ничья за 4 последних матча с «Арсеналом». Побед нет два года
«Челси» 4 матча не обыгрывает «Арсенал».
Сегодня команда Маурисио Почеттино не удержала победу над «канонирами» в 9-м туре АПЛ – 2:2.
В последний раз «синие» побеждали в дерби 22 августа 2021 года. С тех пор у них 3 поражения (2:4, 0:1 и 1:3) и ничья.
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Но Челси играет хорошо, так что все еще впереди, можно бороться за топ4.
статистика личных встреч при этом 68-83 в пользу арсенала, учитывая что победы они начали набивать в последние годы, как ты сам сказал. ты вообще о чем?