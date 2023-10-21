У «Челси» 3 поражения и ничья за 4 последних матча с «Арсеналом». Побед нет два года

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» 4 матча не обыгрывает «Арсенал».

Сегодня команда Маурисио Почеттино не удержала победу над «канонирами» в 9-м туре АПЛ – 2:2.

В последний раз «синие» побеждали в дерби 22 августа 2021 года. С тех пор у них 3 поражения (2:4, 0:1 и 1:3) и ничья. 

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38 комментариев

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Паша
Состав слабоват. Боули жадный до трансферов, очевидно
+25
-3
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Сергей Кистанов
Почему Санчесу ассист на Райса не засчитали?
+18
-1
+17
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Эксперимент
Челси очень хорошо сегодня сыграл. Рад что Палмер очень чётко влился в состав.
+10
-1
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Акира_1
Ответ Вован Сидорович 136
Почетино подарил Арсеналу ничью, когда замены начал делать.
Так это Почеттино отдаёт косые передачи в ноги соперникам, оставляя ворота пустыми?
+10
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Aristokratt
Может пора Петровичу дать шанс? в каждом с а матче Санчес меня раздражает, думаю не только меня
+6
0
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Proper Chels
Отдали выигранный матч, вот и все.
Но Челси играет хорошо, так что все еще впереди, можно бороться за топ4.
+7
-2
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Тимур Долматов
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ты уверен в своих словах? Арсенал даже не выигрывая чемпионство выиграл трофеев больше за последние 10 лет чем ТТХ за последние 60 лет. В сравнении с Челси, Арсенал вышел на второй план в Лондоне, но сейчас это можно изменить и вернуть старые добрые традиции, когда в Лондоне царит Арсенал а вокруг крутятся Челси и Ттх
Чего там Арсенал выигрывал значимого? Кубок Англии пару раз? Ну и чашки эмерейтс если ты считаешь тоже за трофеи 😂
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DolJun
Ответ Aleksandr Khachoyan
Последние лет 10? Ты уверен? Просто после сезона 2019-20, то есть последние 4 сезона(7игр) у Челси одна победа над Арсеналом и 5 поражений.
за 10 тоже? или ты прочитал невнимательно?
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Джейме Ланнистер
Ответ PIT-BUL
Челси конечно редкостные неудачники. Арсенал был мертвый. Явно не чемпионский .
Ну, поэтому сыграли в нычью. Арсенал если был хоть полуживой опять 3-4 мяча получили бы за тайм
+5
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PIT-BUL
Челси конечно редкостные неудачники. Арсенал был мертвый. Явно не чемпионский .
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Максим Столбов
Я больше за Мудрика переживаю и за его. причиндалы, а не то что Челси не может Арсенал обыграть.
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Aidan
Слава яйцам, яйца Мудрика в безопасности!
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Человек_Легенда
Ждем статью «Яйца Мудрика, где они сейчас?»
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KeriLLo
Ответ Aleksandr Khachoyan
Раньше когда? Просто на моей памяти, все свои значимые трофеи Челси выиграл и ТОП клубом стал за последние 20 лет. До этого это был почти такой же мем клуб как Ттх.
Да хоть с образования АПЛ у Челси просто больше титулов АПЛ. Арсенал до Венгера при царе горохе брал титул, они только в кубках хороши внутренних, про ЕК вообще молчу)
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Игорь Полищук
Ответ KeriLLo
Да хоть с образования АПЛ у Челси просто больше титулов АПЛ. Арсенал до Венгера при царе горохе брал титул, они только в кубках хороши внутренних, про ЕК вообще молчу)
Ага расскажи это Джорджу Грэму )))
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Акира_1
Я вообще не помню, когда Челси побеждал кого-то из топ 6. Все-таки работа таких неудачников типа Поттера и Лэмпарда оставила след на психологии.
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Акира_1
Ответ inf
пару лет всего футбол смотришь?
Не, пару матчей только
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inf
Ответ Акира_1
Я вообще не помню, когда Челси побеждал кого-то из топ 6. Все-таки работа таких неудачников типа Поттера и Лэмпарда оставила след на психологии.
пару лет всего футбол смотришь?
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deadjoker
Ответ Aristokratt
Может пора Петровичу дать шанс? в каждом с а матче Санчес меня раздражает, думаю не только меня
Лучше бы слонину наигрывали. Санчез как онана в квадрате играет
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forever 77
Ответ Эльшод Насыров
Ну да, ну да)
Что?
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Эльшод Насыров
Ответ Proper Chels
Отдали выигранный матч, вот и все. Но Челси играет хорошо, так что все еще впереди, можно бороться за топ4.
Ну да, ну да)
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DolJun
Ответ Aleksandr Khachoyan
Так из последних 10 можем вычитать те 4 которые ты говорил. Остается 6 сезонов. Интересно что за те 6 сезонов перевес в сторону Челси крайне не высок. Только в сезонах 14-15 и 15-16 у Челси был перевес. Так что, Арсенал никогда не был клиентом Челси. Зато наоборот было всегда
> наоборот было всегда

статистика личных встреч при этом 68-83 в пользу арсенала, учитывая что победы они начали набивать в последние годы, как ты сам сказал. ты вообще о чем?
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Тимур Долматов
Чего там Арсенал выигрывал значимого? Кубок Англии пару раз? Ну и чашки эмерейтс если ты считаешь тоже за трофеи 😂
3 кубка Англии если что это трофеи позначимее чем ничего. Ну и 4 суперкубка тоже
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Ман Сити 7.
Челси был ближе к победе
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Джек Токтошакунов
ну какой гюсто футболист? ни прострела, ни защиты, ни скорости.
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Тимур Долматов
Ответ Aleksandr Khachoyan
Раньше когда? Просто на моей памяти, все свои значимые трофеи Челси выиграл и ТОП клубом стал за последние 20 лет. До этого это был почти такой же мем клуб как Ттх.
Зато последний 20 лет по твоей логике получается арсенал мем клуб как ттх
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Aleksandr Khachoyan
Ответ DolJun
последние лет 10, а у тебя раньше это когда?
Последние лет 10? Ты уверен? Просто после сезона 2019-20, то есть последние 4 сезона(7игр) у Челси одна победа над Арсеналом и 5 поражений.
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DolJun
Ответ Aleksandr Khachoyan
Раньше когда? Просто на моей памяти, все свои значимые трофеи Челси выиграл и ТОП клубом стал за последние 20 лет. До этого это был почти такой же мем клуб как Ттх.
последние лет 10, а у тебя раньше это когда?
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Aleksandr Khachoyan
Ответ DolJun
не удивительно, с такой тряской в клубе. раньше и арс, и мю были клиентами челси регулярными, сейчас ситуация изменилась. но ничего, думаю наверстают. все же таланта в этой команде хватает, надо дождаться пока все вернутся в строй, хотя бы нкунку и фланговые защитники.
Раньше когда? Просто на моей памяти, все свои значимые трофеи Челси выиграл и ТОП клубом стал за последние 20 лет. До этого это был почти такой же мем клуб как Ттх.
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