«Челси» не обыгрывает клубы «Большой шестерки» с января 2022 года: 7 ничьих, 11 поражений с учетом пенальти в кубках

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Кубок английской лиги Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

В последний раз «Челси» обыгрывал клуб из «Большой шестерки» в начале 2022 года.

Сегодня команда Маурисио Почеттино упустила победу над «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре АПЛ.

После 23 января 2022 года, когда был побежден «Тоттенхэм» (2:0), «синие» ни разу не выиграли у «шпор», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед».

За это время у «Челси» 7 ничьих и 11 поражений во всех турнирах (с учетом проигранных серий пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги в 2022 году).

Следующая встреча с клубом из «Большой шестерки» пройдет 6 ноября. Соперником станет «Тоттенхэм».

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23 комментария

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Stamford_greybeard
Челси играет первый год у Поча, Арсенал шел к тому чтоб быть самой сильной командой АПЛ (по поставленной игре) лет 5-6 если не больше. Сегодня команды были равны, плюс минус. Челси будет становиться лучше. Игра была равная по сути и обнадеживающая для меня
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Potomok Budulaya
Чесли нужен новый Чех ,этот клоун не должен стоять на воротах.
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madjer163
Вратаря надо нормального, денег вагон , а взяли чучело непонятное …. Можно смело топаря дергать из Италии или Франции
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Stamford_greybeard
Челси играет первый год у Поча, Арсенал шел к тому чтоб быть самой сильной командой АПЛ (по поставленной игре) лет 5-6 если не больше. Сегодня команды были равны, плюс минус. Челси будет становиться лучше. Игра была равная по сути и обнадеживающая для меня
Арсенал 2 года назад сыграл равный матч с Сити. Сделало это Сити слабее или Арсенал лучше на тот момент? Конечно нет. Просто все поняли что Арсенал растет. То же самое сегодня случилось для Челси.
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Акира_1
Ну естественно, как можно обыграть большие клубы с такими психологически слабыми тренерами, как Поттер тот же. Почеттино вот сегодня настроил как надо, что победа была близка, но тут кривоногий из Брайтона сказал свое слово.
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Erwin Grenoa
Ответ Stamford_greybeard
Челси играет первый год у Поча, Арсенал шел к тому чтоб быть самой сильной командой АПЛ (по поставленной игре) лет 5-6 если не больше. Сегодня команды были равны, плюс минус. Челси будет становиться лучше. Игра была равная по сути и обнадеживающая для меня
да ладно, конечно Челси был хорош но обособлять этот матч как переломный очень уж оптимистично - игроки после перерыва сборных в очень плохих погодных условиях что обычно мешает более комбинирущим командам, да и Челси матч жизни провел но все равно упустил победу
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deadjoker
Там де хеа еще не закончил вроде. Может подписать свободным агентом. Санчез пасует в ноги сопернику через матч. Обычно обходится, а сегодня наказали
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Sans Skeleton
мастера заголовка.
можно было написать- челси еще не проиграл в этом сезоне клубам из большой шестёрки)))
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avalanch
Ответ llolishe
Они и с праймовый якобы Азаром умудрялись 10 место занимать в АПЛ поэтому никто не удивлен Типичный Челси
с праймовым азаром два раза апл взяли
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Eden Hazard
Ответ Sans Skeleton
мастера заголовка. можно было написать- челси еще не проиграл в этом сезоне клубам из большой шестёрки)))
ну Челси набирает ход, это очевидно. У автора последний шанс на хейтерах Челси срубить комменты. А то избивать начали, и обыгрывать, и Мудрик стал клепать. Что то писать то надо, а что? Правильно, открывать статистику и ковыряться, чтоб набросить на вентилятор)
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Gunner_14
Печальная статистика, но по игре «Челси» уже не выглядит безнадежно, сегодня «синие» были близки к победе
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kutavlik
Уж не с того ли это самого времени, как Рому прогнали????
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Groznyi2024
Хм, а напомните когда отменили Абрамовича?
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Stamford_greybeard
Ответ llolishe
Давайте напомним-у Челси нет еврокубков -тоесть 🤣🤣есть доп дни чтобы отдохнуть
какая разница если играли сборные?
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trav
Ответ Stamford_greybeard
Челси играет первый год у Поча, Арсенал шел к тому чтоб быть самой сильной командой АПЛ (по поставленной игре) лет 5-6 если не больше. Сегодня команды были равны, плюс минус. Челси будет становиться лучше. Игра была равная по сути и обнадеживающая для меня
2 года назад Челси взял ЛЧ
какие 5-6 лет ты о чём вообще?
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Sans Skeleton
Ответ Eden Hazard
ну Челси набирает ход, это очевидно. У автора последний шанс на хейтерах Челси срубить комменты. А то избивать начали, и обыгрывать, и Мудрик стал клепать. Что то писать то надо, а что? Правильно, открывать статистику и ковыряться, чтоб набросить на вентилятор)
100%. и это только 9ая игра команды. с такой полузащитой в след сезоне должны бороться за трофей.
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