«Челси» не обыгрывает клубы «Большой шестерки» с января 2022 года: 7 ничьих, 11 поражений с учетом пенальти в кубках

В последний раз «Челси» обыгрывал клуб из «Большой шестерки» в начале 2022 года.

Сегодня команда упустила победу над « » (2:2) в 9-м туре .

После 23 января 2022 года, когда был побежден «Тоттенхэм» (2:0), «синие» ни разу не выиграли у «шпор», «Арсенала», «Манчестер Сити», « » или « ».

За это время у «Челси» 7 ничьих и 11 поражений во всех турнирах (с учетом проигранных серий пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги в 2022 году).

Следующая встреча с клубом из «Большой шестерки» пройдет 6 ноября. Соперником станет «Тоттенхэм».

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