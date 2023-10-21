«Челси» не обыгрывает клубы «Большой шестерки» с января 2022 года: 7 ничьих, 11 поражений с учетом пенальти в кубках
В последний раз «Челси» обыгрывал клуб из «Большой шестерки» в начале 2022 года.
Сегодня команда Маурисио Почеттино упустила победу над «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре АПЛ.
После 23 января 2022 года, когда был побежден «Тоттенхэм» (2:0), «синие» ни разу не выиграли у «шпор», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед».
За это время у «Челси» 7 ничьих и 11 поражений во всех турнирах (с учетом проигранных серий пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги в 2022 году).
Следующая встреча с клубом из «Большой шестерки» пройдет 6 ноября. Соперником станет «Тоттенхэм».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
можно было написать- челси еще не проиграл в этом сезоне клубам из большой шестёрки)))
какие 5-6 лет ты о чём вообще?