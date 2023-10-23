Стефано Пиоли: «Милан» не уступал «Ювентусу» ни в чем даже вдесятером и мог добиться результата. Поражение не лишит нас уверенности, мы знаем, что на верном пути»

Стефано Пиоли доволен игрой «Милана» в матче с «Ювентусом» (0:1).

«Обычно я не говорю с командой после матчей из-за высокого напряжения, а сегодня и разочарования. Не такого результата мы хотели добиться. Но мы играли хорошо, когда были в полном составе, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чем не уступали «Ювентусу». Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка – как индивидуально, так и с командной точки зрения. не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. В то же время Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

Мы неплохо начали второй тайм, но затем немного не хватало интенсивности, особенно в полузащите. Но справедливо и то, что мы почти ничего не позволяли « », так что чуть больше интенсивности – и можно было добиться важного результата даже вдесятером.

Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово!

Если серьезно, то команда знает, что находится на верном пути. Надо более эффективно действовать у чужих ворот», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию