Стефано Пиоли: «Милан» не уступал «Ювентусу» ни в чем даже вдесятером и мог добиться результата. Поражение не лишит нас уверенности, мы знаем, что на верном пути»

Теги Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Малик Тиав Футбол

Стефано Пиоли доволен игрой «Милана» в матче с «Ювентусом» (0:1).

«Обычно я не говорю с командой после матчей из-за высокого напряжения, а сегодня и разочарования. Не такого результата мы хотели добиться. Но мы играли хорошо, когда были в полном составе, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чем не уступали «Ювентусу». Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка – как индивидуально, так и с командной точки зрения. Тиаву не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. В то же время Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

Мы неплохо начали второй тайм, но затем немного не хватало интенсивности, особенно в полузащите. Но справедливо и то, что мы почти ничего не позволяли «Ювентусу», так что чуть больше интенсивности – и можно было добиться важного результата даже вдесятером.

Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово!

Если серьезно, то команда знает, что находится на верном пути. Надо более эффективно действовать у чужих ворот», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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3 комментария

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Nekrasen
приятно, что он говорит что его команда ни в чем не уступала Ювентусу! Боится, значит уважает) Без еврокубков это приблизительно +10 очков на дистанции на равных правах за топ1, поэтому Милан конечно обалдел после удаления. За КК уже сами пускай решают какое наказание, но 10/11 при 0-0 Ювентус почти невозможно обыграть. Только на 0-0 молится оставалось во втором тайме, что ничего не залетит, либо состав 10/10 станет...
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Buharoid
А ловко это Пиоли придумал - обвинять крайнего защитника в том, что тот занимал неверную позицию, при том, что сам заставляет крайков подниматься высоко и изображать ложных фулбеков в центре. Дед хитёр.
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