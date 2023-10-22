Беллингем ударил Ракитича шипами в область колена в конце матча с «Севильей». Экс-судья Итурральде считает, что хавбека «Реала» не удалили справедливо

Теги Реал Мадрид Севилья судьи Иван Ракитич Эдуардо Итурральде Гонсалес видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Джуд Беллингем Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Джуда Беллингема на Иване Ракитиче.

Матч 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» завершился вничью (1:1).

В конце матча Джуд Беллингем сфолил на Иване Ракитиче, ударив хавбека «Севильи» шипами в область колена. Главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа не отреагировал на это действие, ВАР также не вмешался в эпизод.

«Думаю, пенальти был в эпизоде с Навасом и Винисиусом. Эпизод с Беллингемом – это ни в коем случае не красная карточка», – сказал бывший рефери.

Изображение: sport.es

Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу

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25 комментариев

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Bazilic
Чтобы Беллингема удалили перед Классико) самим не смешно?)
+90
-24
+66
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Bazilic
Ответ suka1989
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Грубый фол наказывается красной карточкой
Красная карточка приводит к дисквалификации
+37
-13
+24
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Хызыр
Найс стопкадры показывать после матча, таких в каждом наберется штук 10-15. Просто чиркнул еле еле, ну никак не красная
+28
-10
+18
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тренер с района
Там вроде после матча Папа Карло что то про судейство говорил?) может он и этот момент прокомментировать
+25
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Blaumerc
Ответ Bazilic
Чтобы Беллингема удалили перед Классико) самим не смешно?)
этого персонажа все сливочные приписавали в сторонники Барселоны, так же как и Тебаса.
всё то чем они аргументируют это
🗣 Мадрид не голосовал за него
хотя этот Тебас чуть ли не клялся в любви Мадриду.
А сейчас этот Итурральде откровенно говорит чушь.
у сливочных стадия отрицания длится вечно.
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mgarnet13
Ответ тренер с района
Там вроде после матча Папа Карло что то про судейство говорил?) может он и этот момент прокомментировать
А что там комментировать? Удар был совершенно несильный. Любому, кто смотрел матч понятно, что там не было никакой красной
+14
-10
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тренер с района
Ответ mgarnet13
А что там комментировать? Удар был совершенно несильный. Любому, кто смотрел матч понятно, что там не было никакой красной
А т.е как в детском садике чуть чуть не считается так что ли ?
На сколько я понимаю англичанин даже желтую не получил.
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proeast
Кабинет в деле) Позор!
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mgarnet13
Ответ Blaumerc
этого персонажа все сливочные приписавали в сторонники Барселоны, так же как и Тебаса. всё то чем они аргументируют это 🗣 Мадрид не голосовал за него хотя этот Тебас чуть ли не клялся в любви Мадриду. А сейчас этот Итурральде откровенно говорит чушь. у сливочных стадия отрицания длится вечно.
А где можно почитать про "чуть ли не клялся"? Или это очередной выcep ради выcepa?
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proeast
Ответ mgarnet13
А что там комментировать? Удар был совершенно несильный. Любому, кто смотрел матч понятно, что там не было никакой красной
Немножко беременна.
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zzzeeerrrooo
Ответ mgarnet13
А что там комментировать? Удар был совершенно несильный. Любому, кто смотрел матч понятно, что там не было никакой красной
А где в правилах написано про силу удара?
Удалить можно и за намерение нанести травму
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Bazilic
Ответ Asier Illaramendi
Джуд не намеренно выставлял шипы, умысла воткнуть по ногам не было, тем более соперник тоже не требовал красную, заиграли момент, игра продолжилась.
Ааа, раз умысла не было, то это не фол
Если соперник не жалуется, то это не фол
Так и запишем
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курский вокзал. стою
Ответ suka1989
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Чел, не юзай аккаунт бати до тех пор, пока правила футбола не выучишь) или сделай свой аккаунт blyat2013
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Tristan...
Ответ mgarnet13
А где можно почитать про "чуть ли не клялся"? Или это очередной выcep ради выcepa?
https://www.sports.ru/football/1037480073.html
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Men77
Ответ mgarnet13
А где можно почитать про "чуть ли не клялся"? Или это очередной выcep ради выcepa?
а ты не в курсе, что он болела Реала?
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