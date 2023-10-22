Беллингем ударил Ракитича шипами в область колена в конце матча с «Севильей». Экс-судья Итурральде считает, что хавбека «Реала» не удалили справедливо

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Джуда Беллингема на Иване Ракитиче.

Матч 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и « » завершился вничью (1:1).

В конце матча сфолил на , ударив хавбека «Севильи» шипами в область колена. Главный арбитр не отреагировал на это действие, ВАР также не вмешался в эпизод.

«Думаю, пенальти был в эпизоде с Навасом и Винисиусом. Эпизод с Беллингемом – это ни в коем случае не красная карточка», – сказал бывший рефери.

Изображение: sport.es

Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу

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