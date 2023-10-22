Беллингем ударил Ракитича шипами в область колена в конце матча с «Севильей». Экс-судья Итурральде считает, что хавбека «Реала» не удалили справедливо
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Джуда Беллингема на Иване Ракитиче.
Матч 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» завершился вничью (1:1).
В конце матча Джуд Беллингем сфолил на Иване Ракитиче, ударив хавбека «Севильи» шипами в область колена. Главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа не отреагировал на это действие, ВАР также не вмешался в эпизод.
«Думаю, пенальти был в эпизоде с Навасом и Винисиусом. Эпизод с Беллингемом – это ни в коем случае не красная карточка», – сказал бывший рефери.
Изображение: sport.es
Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Красная карточка приводит к дисквалификации
всё то чем они аргументируют это
🗣 Мадрид не голосовал за него
хотя этот Тебас чуть ли не клялся в любви Мадриду.
А сейчас этот Итурральде откровенно говорит чушь.
у сливочных стадия отрицания длится вечно.
На сколько я понимаю англичанин даже желтую не получил.
Удалить можно и за намерение нанести травму
Если соперник не жалуется, то это не фол
Так и запишем