Рамос схватил за щеки Рюдигера во время перепалки в матче «Севильи» и «Реала»

Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Антонио Рюдигер Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Джуд Беллингем Футбол

Серхио Рамос ущипнул Антонио Рюдигера за щеки в матче «Севилья» – «Реал» (1:1).

На 41-й минуте матча Ла Лиги Рамос, 16 лет игравший за «Реал», опекал Джуда Беллингема на угловом. Англичанин жаловался, что испанец нарушает на нем правила, после чего Рюдигер вступил в диалог с Серхио.

В ходе перепалки Рамос схватил игрока «Реала» за щеки и потянул их. Остальные игроки «Реала» отвели конфликтующих подальше друг от друга.

В итоге ни Рамос, ни Рюдигер не получили карточек. После игры футболисты обнялись.

Фото: marca.com

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30 комментариев

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ten Hag
Рамос на правах батьки мадридского
+77
-3
+74
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LaffyTaffy
Хочешь покажу, откуда эти шрамы?
+72
-2
+70
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Tahir Turk
Why so serious?🤡
+29
-1
+28
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Бродяга-симпатяга
Зубы проверял наверно по старой конкистадорской привычке
+23
-2
+21
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kori99
Рамос: Отъелся без меня родной
+9
-1
+8
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corazón blanco
Да ладно, по-отечески потрепал за щеки. Рюдигер молодец, и за себя и за товарищей может постоять горой. После матча обнялись, как ни в чем не бывало. Эмоции, бывает.
+3
-2
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Андрей
Ответ ЧИКО
Это он от накопившей злости… тяжело пережить, что человек 16 лет играл за клуб, был его капитаном и душой и вдруг играет против своего клуба, а тут какой-то вчерашний игрок учит его, что делать…. надо было приём самбо провезти, как Салаху….
Рюдигер ему не по зубам. он бы его вырубил как Де Брюйне. тот ещё псих
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Бронислав Каминский
Ответ kaka10
Реал мог после травмы Милитао взять на сезон Рамоса. На тренировках бы брал за щеку
Да Серунька наверное и в 40 лет будем там лучшим ЦЗ среди этой толпы людоедов вроде Рюдигера
+2
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Velirpa
Ответ LaffyTaffy
Хочешь покажу, откуда эти шрамы?
=) так на себе надо показывать, а не трогать других людей за места, Рамос - колхоз и деревенщина.
+1
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Андрей
а Алаба сбегал за стулом?
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Bayern2004
Ниже пояса не полез,и слава Богу!
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Pasta
Угнетение черных?
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Да, та самая летучая мышь
Почему ты такой серьезный?
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ЧИКО
Это он от накопившей злости… тяжело пережить, что человек 16 лет играл за клуб, был его капитаном и душой и вдруг играет против своего клуба, а тут какой-то вчерашний игрок учит его, что делать…. надо было приём самбо провезти, как Салаху….
+1
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ZjzoRe
встретились два суетолога
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Wiley Fox
Я тут Миссию невыполнима 7 посмотрел

Там тоже так проверял, маска или нет

Серхио мадридист и ему можно
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Spaten
Может у него день рождения был? 🎉
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