Рамос схватил за щеки Рюдигера во время перепалки в матче «Севильи» и «Реала»

Серхио Рамос ущипнул Антонио Рюдигера за щеки в матче «Севилья» – «Реал» (1:1).

На 41-й минуте матча Ла Лиги Рамос, 16 лет игравший за « », опекал на угловом. Англичанин жаловался, что испанец нарушает на нем правила, после чего Рюдигер вступил в диалог с .

В ходе перепалки Рамос схватил игрока «Реала» за щеки и потянул их. Остальные игроки «Реала» отвели конфликтующих подальше друг от друга.

В итоге ни Рамос, ни не получили карточек. После игры футболисты обнялись.

Фото: marca.com

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