Рамос схватил за щеки Рюдигера во время перепалки в матче «Севильи» и «Реала»
Серхио Рамос ущипнул Антонио Рюдигера за щеки в матче «Севилья» – «Реал» (1:1).
На 41-й минуте матча Ла Лиги Рамос, 16 лет игравший за «Реал», опекал Джуда Беллингема на угловом. Англичанин жаловался, что испанец нарушает на нем правила, после чего Рюдигер вступил в диалог с Серхио.
В ходе перепалки Рамос схватил игрока «Реала» за щеки и потянул их. Остальные игроки «Реала» отвели конфликтующих подальше друг от друга.
В итоге ни Рамос, ни Рюдигер не получили карточек. После игры футболисты обнялись.
Фото: marca.com
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