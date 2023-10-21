Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу

Теги Реал Мадрид Севилья Хесус Навас судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Лукас Окампос Антонио Рюдигер Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Судья матча «Севилья» – «Реал» принял несколько спорных решений.

На 8-й минуте матча Джуд Беллингем забил после контратаки, но гол был отменен, так как за несколько секунд до гола арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил игру из-за фола Антонио Рюдигера на Лукасе Окампосе.

По мнению экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, судья должен был показать желтую карточку защитнику «Мадрида».

«Рефери имеет право остановить матч, когда сочтет это целесообразным, но Бенгоэчеа сделал это поздно и неудачно. Ему следовало остановить игру, когда мяч находился в другой зоне.

Но и ВАР отменил бы гол Беллингема, потому что Рюдигер ударил Окампоса коленом. Немец должен был получить желтую карточку», – заявил Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Также экс-судья считает, что «Реал» должен был получить пенальти за контакт Винисиуса Жуниора и Хесуса Наваса в штрафной «Севильи» на 44-й минуте.

«Игрок «Севильи» втыкается в него телом, и бразилец решает упасть. Если бы судья на поле свистнул, никто бы ничего не сказал, это пенальти. Но это один из тех эпизодов, в котором ВАР не был бы задействован. Для меня, по телекартинке, это пенальти», – отметил Итурральде Гонсалес.

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39 комментариев

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JENNINGS
- отменил два гола «Реала»
- проспал игру рукой игрока «Севильи»
- не поставил угловой в пользу «Реала»
- не удалил Окампоса
Странно, что этот Бенгоэчеа гол Карвахаля засчитал, завтра снег, наверное, пойдёт
+44
-7
+37
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VuNePonimaete
Что?! Каталонский реф нашел пенку там, где её не нашел главный судья?
остановите планету, я сойду
+40
-8
+32
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Сикарио
Бенгоэчеа это такое же говно как и Итуральде в прошлом. Тварина весь матч позволял днорентинским дубаломам фолить, отменил 2 гола Реала и не удалив парочку мразей вроде Окампуса.
+30
-11
+19
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Xabi Alonso78
А еще в начале матча бенгаечеа украл гол у Реала. В моменте, где симулянт из Севильи начал корчиться от боли, крот сначала дал продолжить игру, но как только понял, что Реал щас забьет, сразу дал свисток, чтоб симулянт из Севильи оправился после "ушиба"
+13
-4
+9
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football91
Ответ JENNINGS
- отменил два гола «Реала» - проспал игру рукой игрока «Севильи» - не поставил угловой в пользу «Реала» - не удалил Окампоса Странно, что этот Бенгоэчеа гол Карвахаля засчитал, завтра снег, наверное, пойдёт
В голе Карвахаля он еще сомневался
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-3
+7
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JENNINGS
Ответ gPk
Я бы посмотрел на вас когда вам голы в ворота Хетафе засчитывают где Хоселу находится в пассивном офсайдею...Посмотрел бы чтобы ты говорил когда у Реала на 95 минуте отобрали пенальти в игре с Хетафе когда на следующей день судейский корпус признал ошибку и отстранил арбитра на 1 тур.. Я бы посмотрел на вас когда в 38 туре в очном противостоянии отменяют чистый гол Месси с Атлетико который делал клуб чемпионом)))
Гол в ворота «Хетафе» засчитан верно
По поводу пенальти - согласен
Ну и раз ты вспоминаешь сезон 13/14, вспомни оба Класико, где Мальенко убил «Реал Мадрид»
+6
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Женя Орлов
Ответ Гамаль Хайдаров
хоть я и за Барсу, но искренне желал Рамосу победу в дуэли против Рюдигера
Потому и желал, что за барсу))
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VictorVallecano
Ответ Buharoid
Глордридская секта минусует так рьяно, как будто от того, что не будет видно комменты, мир перестанет замечать коррумпированность и судейское покровительство вашего клубца.
Смешно, как ты от минусов рвешься)
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ShamilK
А толку от этого, если у тебя в нападении играет родриго. С такой атакой вообще ловить нечего, перед игрой с любым серьезным соперником уже понимаю, что Мадрид будет страдать на поле. Зато Кейна не купили, так как он британец и ему 30 лет, поэтому доверимся нулевому родриго со статистикой защитника. И эту картину будем еще наблюдать хрен знает сколько лет, ведь через год припрется очередной "бразильский талант" и преемник самого Роналдо или кто он там, который сейчас греет скамейку Палмейраса. Просто сюр какой-то - в клубе собираются делать ставку на родриго и лавочника палмейраса. Сказали бы мне о таком лет десять назад, то ни за что не поверил в такой бред
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madrilenos
потом ещё что в РПЛ про судей говорят)))такого неадекватного судейста давно не видел
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gPk
Ответ VuNePonimaete
Что?! Каталонский реф нашел пенку там, где её не нашел главный судья? остановите планету, я сойду
Он баск ,а не каталонец..И то ,что он заявил правду из разряда что 90% судей Ла Лиге болеют за Реал ,а 10% за Барселону не делает его каталонцем))
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gPk
Ответ JENNINGS
Посмотрел бы я на вас, когда голы вашего клуба отменяют из-за вот таких оффсайдов и нарушений правил
Я бы посмотрел на вас когда вам голы в ворота Хетафе засчитывают где Хоселу находится в пассивном офсайдею...Посмотрел бы чтобы ты говорил когда у Реала на 95 минуте отобрали пенальти в игре с Хетафе когда на следующей день судейский корпус признал ошибку и отстранил арбитра на 1 тур..
Я бы посмотрел на вас когда в 38 туре в очном противостоянии отменяют чистый гол Месси с Атлетико который делал клуб чемпионом)))
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Xabi Alonso78
Ответ Buharoid
А удаление Биллиджина где? Или ему тоже все можно уже, как Винисиусу?
Там даже желтую давать не за что, и это было в конце матча, когда Реал уже должен был вести с разгромным счетом, если б не судьишка
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Олег Пшонко
Ответ Tristan...
То есть по твоему те два гола были чистыми?
Согласен полностью с отменой первого гола!!! Но во втором как?? Рюдигер играет в мяч и врезается в нападающего, судья показывает играем, как только реал уходит в атаку с огромным Преимуществом, он свисток, но в итоге страшного нет, он просто отдаёт мяч Реалу!!! И это не подыгрывает ни разу???
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JENNINGS
Ответ gPk
Скриншоты пересмотри и расскажи мне о том ,что Хоселу был в правильном положении и в эпизоде не принимал участие:D
Я не смотрю скриншоты, посмотрел в динамике на видео - чистый гол
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Tristan...
Ответ JENNINGS
Посмотрел бы я на вас, когда голы вашего клуба отменяют из-за вот таких оффсайдов и нарушений правил
Когда отменяют по делу - у меня вопросов не возникает. Офсайд был? Был.
Нарушение до гола было? Было. Какие тут претензии к арбитру?
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Олег Пшонко
Ответ Tristan...
То есть по твоему те два гола были чистыми?
Согласен полностью с отменой первого гола!!! Но во втором как?? Рюдигер играет в мяч и врезается в нападающего, судья показывает играем, как только реал уходит в атаку с огромным Преимуществом, он свисток, но в итоге страшного нет, он просто отдаёт мяч Реалу!!! И это не подыгрывает ни разу???
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ljolik888
Ответ Xabi Alonso78
Там даже желтую давать не за что, и это было в конце матча, когда Реал уже должен был вести с разгромным счетом, если б не судьишка
Ты матч то вообще смотрел ? Ничья справедливый результат. Реал , мог и спокойно проиграть . Отмененные голы все по факту
Удар Беллингема был и тут как минимум должна была быть жёлтая.
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gPk
Ответ VuNePonimaete
Мне все равно откуда он родом, мне более интересно, что он каталонский фан. и да он говорил 70%, хотя для вас балаболить все равно что в туалет сходить
– Я знаю, что вы скажете, что судьи – профессионалы, и я верю вам. Но, исходя из вашего опыта, каково соотношение судей, поддерживающих «Реал» и «Барселону»? 80% на 20%?

– 90% на 10%.

Нравится это «Барселоне» или нет, 70% населения – исключая Каталонию – поддерживает «Мадрид».

Балабол оказался ты по итогу)))Ну фанаты Карлоса Михеа Давиллы они такие))
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belikovda.90
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Ответ VuNePonimaete
Что?! Каталонский реф нашел пенку там, где её не нашел главный судья? остановите планету, я сойду
При этом ничего не сказал о кк Биленгема на Ракитече Зато Рамос понял за какой кабинет играл
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VuNePonimaete
Ответ gPk
Он баск ,а не каталонец..И то ,что он заявил правду из разряда что 90% судей Ла Лиге болеют за Реал ,а 10% за Барселону не делает его каталонцем))
Мне все равно откуда он родом, мне более интересно, что он каталонский фан. и да он говорил 70%, хотя для вас балаболить все равно что в туалет сходить
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Сикарио
Ответ Tristan...
Надо было засчитывать голы забитые после нарушений?
Днарина Окампус - известный симулянт, и судья это знает. Просто он до мозга костей негрейровец, вот и все.
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ParvizLNDRreal
Ну это уже серьезно. Раз Дон Иттуральде говоритс что пенка была.
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