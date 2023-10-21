Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу

Судья матча «Севилья» – «Реал» принял несколько спорных решений.

На 8-й минуте матча забил после контратаки, но гол был отменен, так как за несколько секунд до гола арбитр де Бургос Бенгоэчеа остановил игру из-за фола на .

По мнению экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, судья должен был показать желтую карточку защитнику « ».

«Рефери имеет право остановить матч, когда сочтет это целесообразным, но Бенгоэчеа сделал это поздно и неудачно. Ему следовало остановить игру, когда мяч находился в другой зоне.

Но и ВАР отменил бы гол Беллингема, потому что Рюдигер ударил Окампоса коленом. Немец должен был получить желтую карточку», – заявил Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Также экс-судья считает, что «Реал» должен был получить пенальти за контакт Винисиуса Жуниора и Хесуса Наваса в штрафной «Севильи» на 44-й минуте.

«Игрок «Севильи» втыкается в него телом, и бразилец решает упасть. Если бы судья на поле свистнул, никто бы ничего не сказал, это пенальти. Но это один из тех эпизодов, в котором ВАР не был бы задействован. Для меня, по телекартинке, это пенальти», – отметил Итурральде Гонсалес.

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