Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу
Судья матча «Севилья» – «Реал» принял несколько спорных решений.
На 8-й минуте матча Джуд Беллингем забил после контратаки, но гол был отменен, так как за несколько секунд до гола арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил игру из-за фола Антонио Рюдигера на Лукасе Окампосе.
По мнению экс-арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, судья должен был показать желтую карточку защитнику «Мадрида».
«Рефери имеет право остановить матч, когда сочтет это целесообразным, но Бенгоэчеа сделал это поздно и неудачно. Ему следовало остановить игру, когда мяч находился в другой зоне.
Но и ВАР отменил бы гол Беллингема, потому что Рюдигер ударил Окампоса коленом. Немец должен был получить желтую карточку», – заявил Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.
Также экс-судья считает, что «Реал» должен был получить пенальти за контакт Винисиуса Жуниора и Хесуса Наваса в штрафной «Севильи» на 44-й минуте.
«Игрок «Севильи» втыкается в него телом, и бразилец решает упасть. Если бы судья на поле свистнул, никто бы ничего не сказал, это пенальти. Но это один из тех эпизодов, в котором ВАР не был бы задействован. Для меня, по телекартинке, это пенальти», – отметил Итурральде Гонсалес.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- проспал игру рукой игрока «Севильи»
- не поставил угловой в пользу «Реала»
- не удалил Окампоса
Странно, что этот Бенгоэчеа гол Карвахаля засчитал, завтра снег, наверное, пойдёт
остановите планету, я сойду
По поводу пенальти - согласен
Ну и раз ты вспоминаешь сезон 13/14, вспомни оба Класико, где Мальенко убил «Реал Мадрид»
Я бы посмотрел на вас когда в 38 туре в очном противостоянии отменяют чистый гол Месси с Атлетико который делал клуб чемпионом)))
Нарушение до гола было? Было. Какие тут претензии к арбитру?
Удар Беллингема был и тут как минимум должна была быть жёлтая.
– 90% на 10%.
Нравится это «Барселоне» или нет, 70% населения – исключая Каталонию – поддерживает «Мадрид».
Балабол оказался ты по итогу)))Ну фанаты Карлоса Михеа Давиллы они такие))