Гомес об отстранении на 2 года из-за допинга: «Дисциплинарное разбирательство проведено с нарушениями, я передал вопрос адвокатам. Тербуталин не улучшает результаты»

Теги серия А Италия Сборная Аргентины по футболу дисквалификации допинг Папу Гомес Монца Футбол

Алехандро Гомес объяснил попадание запрещенных веществ в организм.

Полузащитник «Монцы» дисквалифицирован на 2 года из-за допинга. Проба сдана незадолго до ЧМ-2022.

«В связи с недавней публикацией информации обо мне в связи с возможным нарушением антидопинговых правил, я информирую средства массовой информации и общественность:

1. Прежде всего, я подтверждаю, что вчера был уведомлен о решении антидопингового комитета Испанской комиссии по борьбе с допингом в спорте, в соответствии с которым было решено приостановить действие моей лицензии на два года.

2. Я всегда не только строго соблюдал все предписания, но и позиционировал себя как ярый защитник чистого спорта и честной игры, категорически осуждая и отвергая любые формы допинга.

3. У меня никогда не было и не будет намерения прибегнуть к запрещенным методам.

4. Предполагаемое нарушение связано с наличием тербуталина в моем организме из-за того, что я случайно и непреднамеренно принял ложку сиропа от кашля моего маленького сына. Однако следует отметить, что терапевтическое использование тербуталина разрешено профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результаты в футболе.

5. Не стану вдаваться в подробности, но я передал этот вопрос своим адвокатам, поскольку считаю, что дисциплинарное разбирательство было проведено не в соответствии с правилами.

6. Наконец, я хотел бы поблагодарить вас за все проявления симпатии и поддержки, которые я получил в это трудное на профессиональном уровне время», – написал хавбек.

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6 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Польский судья в финале улучшает результаты😁

это шутка не минусуйте меня!
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dr. cage
Ага, ещё скажи, что расслабляющая полуторогодовалая предсезонка в ПСЖ, где не нужно рвать жилы ради результата, а можно спокойно себя поберечь, потренировать пенальти и вообще тоже никак не влияет на результаты..
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Гомесу надо было прикинуться лыжником и рассказать про астму с детства. Показал бы палки для скандинавской ходьбы
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Егор Егоров
Понятное дело, он не улучшает результаты. Нет такой таблетки, от которой ты быстрее бежишь или точнее бьёшь. Допинг по сути делится на 2 вида: тот, что помогает организму быстрее восстановиться, и тот, что помогает скрыть следы первого
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a2wai
Пусть дальше ноет насчет того, что он ничего не принимал)

Всем уже понятно, что он жулик.
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