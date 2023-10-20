Папу Гомес отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба сдана незадолго до победного ЧМ-2022

Папу Гомес дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как пишет Relevo, Гомес, который в сентябре расторг контракт с «Севильей», а затем перешел в «Монцу», получил уведомление от антидопинговой организации о том, что он отстранен на два года. Пока неизвестно, подаст ли Гомес апелляцию, и будет ли сокращен срок его наказания.

Запрещенное вещество в организме Гомеса было обнаружено в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта победного для чемпионата мира. Тогда на тренировку «Севильи» пришли представители антидопингового контроля и взяли анализы у Гомеса.

По версии футболиста, за несколько дней до тестирования он плохо себя чувствовал. Из-за этого ночью он без консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей. По правилам ВАДА, это не оправдывает футболиста, который в такой ситуации должен самостоятельно изучить список запрещенных веществ.

35-летний футболист и « » уже несколько месяцев знали о сложившейся ситуации. На этой неделе Гомес получил наказание – отстранение на 2 года. Из-за допингового дела с трудом нашел себе новый клуб летом, так как никто не хотел рисковать.

Отмечается, что футболист хотел дождаться января, чтобы перейти в новый клуб, когда уже будет знать, наказали ли его. Однако он все же перешел в «Монцу» осенью и успел провести за клуб две игры.

На ЧМ-2022 Гомес сыграл дважды – против Саудовской Аравии (1:2) в группе и против Австралии (2:1) в матче 1/8 финала.

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