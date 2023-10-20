Папу Гомес отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба сдана незадолго до победного ЧМ-2022

Теги Севилья серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу дисквалификации допинг Папу Гомес ЧМ-2022 Монца Футбол

Папу Гомес дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как пишет Relevo, Гомес, который в сентябре расторг контракт с «Севильей», а затем перешел в «Монцу», получил уведомление от антидопинговой организации о том, что он отстранен на два года. Пока неизвестно, подаст ли Гомес апелляцию, и будет ли сокращен срок его наказания.

Запрещенное вещество в организме Гомеса было обнаружено в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта победного для Аргентины чемпионата мира. Тогда на тренировку «Севильи» пришли представители антидопингового контроля и взяли анализы у Гомеса.

По версии футболиста, за несколько дней до тестирования он плохо себя чувствовал. Из-за этого ночью он без консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей. По правилам ВАДА, это не оправдывает футболиста, который в такой ситуации должен самостоятельно изучить список запрещенных веществ.

35-летний футболист и «Севилья» уже несколько месяцев знали о сложившейся ситуации. На этой неделе Гомес получил наказание – отстранение на 2 года. Из-за допингового дела Папу с трудом нашел себе новый клуб летом, так как никто не хотел рисковать.

Отмечается, что футболист хотел дождаться января, чтобы перейти в новый клуб, когда уже будет знать, наказали ли его. Однако он все же перешел в «Монцу» осенью и успел провести за клуб две игры.

На ЧМ-2022 Гомес сыграл дважды – против Саудовской Аравии (1:2) в группе и против Австралии (2:1) в матче 1/8 финала.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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43 комментария

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romanisti89
отнять у Аргентины титул чемпионов мира!
+55
-13
+42
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Стахович
Помимо судейской,у Аргентину ещё и допинговая победа на ЧМ.Какой позор
+52
-38
+14
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NartApsua
Ответ Стахович
Помимо судейской,у Аргентину ещё и допинговая победа на ЧМ.Какой позор
Согласен! Всегда два пенальти в ворота аргентнцев в финальном матче - крайне мало!
+18
-8
+10
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NartApsua
Ответ romanisti89
отнять у Аргентины титул чемпионов мира!
И отдать португальцам!
+13
-5
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Квадратное личико
Ответ Стахович
Помимо судейской,у Аргентину ещё и допинговая победа на ЧМ.Какой позор
25 "+" за 2 минуты, я такого в жизни не видел 😄
+9
-3
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No Comment
получается детский сироп это допинг?
+6
-1
+5
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Кирилл Дубасов
Ответ romanisti89
отнять у Аргентины титул чемпионов мира!
было бы логично, если Валееву осудят, то золото у всей команды отнимут. а если проба до ЧМ, то надо отнимать у всей команды
+5
0
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Dimario
Я всегда говорил, что чемпион то липовый.
Аргентине бан.
+12
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Женя Ребко
Ребёнок тоже на допинге...?
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Rus Donskoy
обиженные болельщицы успокаивают себя )) пишут всякую чушь)) касаясь великой Аргентины!!
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Алексей Иванов
Ответ Назар Игорь
Неужели ребëнок пил сироп со стероидными добавками, ну это же невозможно.
это как сперма бойфренда теннисистки Ястремской)
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Максим Семин
Ответ romanisti89
отнять у Аргентины титул чемпионов мира!
И все ЗМ у Месси!
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Fma wozo
фигня все это, главное чемпион мира Месси скоро получит 8 й золотой мяч!
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Максим Семин
Ответ зато патриот
в аталанте был царь и Бог, зря ушел
Так он с Гасперини поссорился, он же не просто так ушел
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Fma wozo
интересно, а что добавляют в сироп ребёнка производители??
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wlad wasew
Уж и "сироп ребёнка" теперь выпить нельзя. Что дальше ?
А если погладить ребёнка, выпившего сироп ?
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Alexander Sh
да нужно разрешить допинг. кто хочет пусть травится. зато куча разных комитетов и прочих бездельников не будут нужны.
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Стахович
Вот и вся карьера у Месси:Эвребе,Айтекины,липовые ЗМ,Негрейры,Блаттеры,бесчисленное количество сомнительных пенальти,допинги…
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зато патриот
в аталанте был царь и Бог, зря ушел
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Николай Еременко
Бюрократы
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Упасть бы ниц и ницше
папа Гомеса отстранен пожизненно за то, что выпил все молоко мамы Гомеса
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Красный чай
Интересно бы узнать какие сверх способности дает детский сироп
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Максим Табаран
закончил карьеру
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Забил ли Заболотный?
Ответ Артур Артур
Результаты ЧМ аннулировать,игрока расстрелять,Зенит в пердив
Зачем же так жестоко... лишать Аргентины титула 😁
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Фёдор Кузнецов
Ответ Артур Артур
Результаты ЧМ аннулировать,игрока расстрелять,Зенит в пердив
Спартак расформиовать!
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