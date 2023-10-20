«Монца» подтвердила бан Гомеса за допинг: «В его анализах обнаружили тербуталин. Он принимал препарат для купирования приступа бронхоспазма»

Теги Севилья серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу дисквалификации допинг Папу Гомес Монца Футбол

«Монца» подтвердила дисквалификацию Папу Гомеса за допинг.

Сегодня стало известно, что полузащитник «Монцы», ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба была сдана незадолго до ЧМ-2022.

«Монца» сообщает, что сегодня – 20 октября 2023 года – нами получено от ФИФА через FIGC уведомление о приговоре первой инстанции испанской антидопинговой комиссии в отношении Алехандро Гомеса.

Приговор предусматривает двухлетнюю дисквалификацию от спортивной деятельности. В анализах футболиста был обнаружен тербуталин. Это препарат, который принимался для купирования приступа бронхоспазма в октябре 2022 года, когда футболист выступал за «Севилью».

Положительный результат является следствием непреднамеренного приема. «Монца» оставляет за собой право оценить дальнейшие процессуальные действия», – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что тербуталин – вещество, которое применяется при проблемах с бронхами. Оно может содержаться в сиропах для взрослых и детей.

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1 комментарий

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леннорыч-абрамович
"Так поднимем этот бокал сиропа за чемпиона мира Лионеля Месси"
Папу Гомес.
"Вкусно! И точка!"
Шейхи.
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