Бан Гомеса за допинг не повлияет на результат ЧМ-2022 – наказание вступило в силу только сейчас
Отстранение Папу Гомеса из-за допинга не повлияет на результаты ЧМ-2022.
Сегодня стало известно, что полузащитник «Монцы», ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба была сдана незадолго до ЧМ-2022.
Как пишет Mundo Deportivo, наказание, наложенное на Гомеса, не повлияет на результат чемпионата мира, который выиграла Аргентина, так как оно вступает в силу лишь в момент, когда ФИФА официально сообщает об этом игроку. Это случилось сегодня.
На ЧМ-2022 Гомес сыграл дважды – против Саудовской Аравии (1:2) в группе и против Австралии (2:1) в матче 1/8 финала.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг;
2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.
Эх, последняя надежда хейтерков не оправдалась.
Предлагаю оным обратиться уже к психологу, пережить победу Лео на ЧМ и начать новую жизнь.
Прошу показать свои пруфы , раз у других просишь
Побежал в аптеку