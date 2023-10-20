Бан Гомеса за допинг не повлияет на результат ЧМ-2022 – наказание вступило в силу только сейчас

Теги Севилья серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу дисквалификации ФИФА допинг Папу Гомес ЧМ-2022 Монца Футбол

Отстранение Папу Гомеса из-за допинга не повлияет на результаты ЧМ-2022.

Сегодня стало известно, что полузащитник «Монцы», ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба была сдана незадолго до ЧМ-2022.

Как пишет Mundo Deportivo, наказание, наложенное на Гомеса, не повлияет на результат чемпионата мира, который выиграла Аргентина, так как оно вступает в силу лишь в момент, когда ФИФА официально сообщает об этом игроку. Это случилось сегодня.

На ЧМ-2022 Гомес сыграл дважды – против Саудовской Аравии (1:2) в группе и против Австралии (2:1) в матче 1/8 финала.

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47 комментариев

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Отец Абду
Единственный случай на ЧМ, когда он вышел со старта против СА... И то проиграли:)
+46
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ОттоДракула
Я правильно понимаю, что можно допнуться всей командой, выиграть чемпионат и победу не отберут в любом случае?)
+46
-22
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whereissuso
Ответ Lionel Andres Messi 10
Совпадение или нет, но всё же: 1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг; 2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.
Черная магия забирает больше, чем дает
+19
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Lionel Andres Messi 10
Совпадение или нет, но всё же:
1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг;
2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.
+17
-1
+16
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Кефтеме
Ответ ОттоДракула
Я правильно понимаю, что можно допнуться всей командой, выиграть чемпионат и победу не отберут в любом случае?)
Так не работает, не сравнивай всю команду и игрока который редко выходил
+9
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Homelender_666
А как эта ситуация могла повлиять на результаты ЧМ? На последней летней Олимпиаде в матче 1/4 женского турнира по волейболу Россия-Бразилия в составе бразильянок был зафиксировано употребление допинга, но дисквала не было, потому что допинг был только у одного игрока.
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Асан Каримов
Ответ ОттоДракула
Я правильно понимаю, что можно допнуться всей командой, выиграть чемпионат и победу не отберут в любом случае?)
Кажется если больше 3 человек ловится то аннулируют результат
+5
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Васпик
У Аргентины понятное дело из-за одного игрока титул не отберут, по правилам у трех игроков минимум должен быть допинг, чтобы отняли, а что с самим Гомесом? титул чемпиона мира у него лично отобрали или нет?
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Caterina
Ответ ML26
Да, правильно Фифа после окончания карьеры Месси сообщит, что он был на допинге, но это никак на него не повлияет
Надежды юношей питают.
+2
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Гегенпрессинг Рангника
Криштибои отбой тревоги, можно обратно за уроки
+9
-7
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Артём Иванов
На аргентинском сайте прочитал, что Папу Гомес работал над разрешением для участия на ЧМ, и что вроде бы ФИФА была в курсе ситуации.

Эх, последняя надежда хейтерков не оправдалась.
Предлагаю оным обратиться уже к психологу, пережить победу Лео на ЧМ и начать новую жизнь.
+6
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Samurai99
Ответ Zed_patriot
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Фруктовые налетели
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Aleksandr Alferov
Был бы америкосом, никакого наказания бы не было.
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JamesBulger7
Ответ Lionel Andres Messi 10
Совпадение или нет, но всё же: 1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг; 2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.
Че только под «допингом» футболистам не мерещится, ведьмы какие-то 😂
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GuruFutbola
Зря только обрадовали португальцев)
+16
-15
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GuruFutbola
Как жаль, местные юзеры уже ждали переигровку финала Португалия - Франция 🤣
+8
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Caterina
Ответ Александр Сырчин
Гормон роста считается допингом официально. Месси прикрывается тем, что перестал его принимать после совершеннолетия, но пруфов как не было, так и нет.
После каждого матча проверяют на допинг нескольких игроков. И Месси проходил эти проверки десятки а может и сотню раз, будучи с 17 лет профессиональным футболистом. И вы прекрасно знаете, каков порядок ,так зачем лицемерить? Какие ещё нужны доказательства?
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Кефтеме
Ответ GuruFutbola
Как жаль, местные юзеры уже ждали переигровку финала Португалия - Франция 🤣
Так Португалы только в 1/2 встретились БЫ с Французами
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Александр Сырчин
Ответ Артём Иванов
На аргентинском сайте прочитал, что Папу Гомес работал над разрешением для участия на ЧМ, и что вроде бы ФИФА была в курсе ситуации. Эх, последняя надежда хейтерков не оправдалась. Предлагаю оным обратиться уже к психологу, пережить победу Лео на ЧМ и начать новую жизнь.
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Кефтеме
Ответ Александр Сырчин
Гормон роста считается допингом официально. Месси прикрывается тем, что перестал его принимать после совершеннолетия, но пруфов как не было, так и нет.
Почему уже тогда зная что он это колет , сразу не дисквалифицировали?
Прошу показать свои пруфы , раз у других просишь
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Артём Иванов
Ответ Александр Сырчин
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Олег Ивакин
Ответ ОттоДракула
Я правильно понимаю, что можно допнуться всей командой, выиграть чемпионат и победу не отберут в любом случае?)
Одному точно можно.
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Александр Сырчин
Ответ Артём Иванов
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Если бы ты умел смотреть профиль пользователей, то не задавал бы этот вопрос мне. Все хуже, чем я думал.
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Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
Зря только обрадовали португальцев)
Точнее фанатов Кринжа)
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An Dre
О, сироп ребенка - допинг?
Побежал в аптеку
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