Бан Гомеса за допинг не повлияет на результат ЧМ-2022 – наказание вступило в силу только сейчас

Отстранение Папу Гомеса из-за допинга не повлияет на результаты ЧМ-2022.

Сегодня стало известно, что полузащитник «Монцы», ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба была сдана незадолго до ЧМ-2022.

Как пишет Mundo Deportivo, наказание, наложенное на Гомеса, не повлияет на результат чемпионата мира, который выиграла , так как оно вступает в силу лишь в момент, когда официально сообщает об этом игроку. Это случилось сегодня.

На ЧМ-2022 Гомес сыграл дважды – против Саудовской Аравии (1:2) в группе и против Австралии (2:1) в матче 1/8 финала.

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