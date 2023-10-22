Моуринью о 2-летнем бане Гомеса: «Я кашляю, но не хочу принимать сиропы и таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с допинг-тестами. Не помню его в финале ЛЕ»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Папу Гомес Монца Футбол

Жозе Моуринью высказался о положительном допинг-тесте Папу Гомеса.

Напомним, полузащитник «Монцы», ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, был отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба была сдана незадолго до ЧМ-2022, в период выступлений Гомеса за «Севилью».

Ранее Гомес, отвечая на вопрос журналиста о Моуринью, вспомнил финал Лиги Европы, где «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти: «У меня осталось лишь одно воспоминание о нем, и это победа в Лиге Европы с «Севильей» против него несколько месяцев назад».

«Я не помню, чтобы он играл против нас в финале Лиги Европы. Мне кажется, он выходил в полуфинале против «Ювентуса» с уже положительным тестом.

Это не мои проблемы. У меня кашель, но я не хочу принимать ни сироп, ни таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с прохождением антидопинговых тестов», – сказал главный тренер «Ромы».

Он завершил карьеру, выпив детский сироп. Грустная история Папу Гомеса

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29 комментариев

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Данил Луговский
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А какой допинг у тренеров может быть,вместо игрока на поле чтоли выбежит?)
с допингом приходят новые тактические идеи. Видео, что Моур не употребляет
+53
-5
+48
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deadjoker
Так в сиропах эфедрин часто добавляют. А это допинг с лохматых времен еще. Странно что спортсмены этого не знают.
+28
-3
+25
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whereissuso
такими темпами макароны в пятерочке скоро будет брать опасно, если спортом профессионально занимаешься
+23
-2
+21
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zenit1925roma1927
Ответ Михо
От Жозе можно было ждать что то и остроумнее
как раз-таки очень остроумно) видимо, не все поняли эту завуалированную ответку)
+15
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atomio
Ответ deadjoker
Так в сиропах эфедрин часто добавляют. А это допинг с лохматых времен еще. Странно что спортсмены этого не знают.
Сразу вспоминаю детский сироп от кашля «Туссин+» который запретили в итоге продавать в аптеках РФ лет 10 назад 🥲
+8
-1
+7
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Кан и Баллак сидят в баре
А какой допинг у тренеров может быть,вместо игрока на поле чтоли выбежит?)
+9
-3
+6
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lovec23
Спортсмены которые принимают допинг всегда найдут причины ,что делали это не специально. Есть много примеров, сборная астматиков из Норвегии, вратарь в НХЛ ( не помню фамилию) который пил лекарство от облысения с такой гривой на голове . Если ты профи о тебе заботиться целый штаб врачей , позвони проконсультируйся. Твой контракт стоит очень дорого
+3
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Сергей Лимонников
Ответ Manowar66
дак магазины для богатых покупают все в пятёрочке и переклеивают ценники
Т.е. они берут не по дешевке у поставщиков товаров, а идут закупаться в магаз?
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zenit1925roma1927
Ответ Артём Назмутдинов
что-то не понятно?
да, непонятно
Ты что-то на узбекском написал
"Дефолт - ответ" какой-то
это заклинание какое-то что-ли?
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Manowar66
Ответ #SharkTeam
) Азар вон и в мак не прочь зайти, а ты про магазины. Не так уж оно отличается на самом деле. Какой-то миф про что в богатых магазинах принципиально другие продукты
дак магазины для богатых покупают все в пятёрочке и переклеивают ценники
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#SharkTeam
Ответ AlexZhano__
А я думаю, что спортсмены и не закупаются в обычных магазинах как раз по причине наличия в продуктах для простолюдинов всяких веществ.
) Азар вон и в мак не прочь зайти, а ты про магазины. Не так уж оно отличается на самом деле. Какой-то миф про что в богатых магазинах принципиально другие продукты
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a2wai
Красиво Моур отработал бездаря.
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dreamstep
Проф. спортсмен,играющий в топ-лиге мира, полюбому может в любое время дня и ночи проконсультироваться с докторами и не заниматься самолечением.
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dentol
Ответ whereissuso
такими темпами макароны в пятерочке скоро будет брать опасно, если спортом профессионально занимаешься
Мясо уже щас опасно покупать попало. Часто кормят анаболиками.
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Diego 95
Ответ whereissuso
такими темпами макароны в пятерочке скоро будет брать опасно, если спортом профессионально занимаешься
Макароны в пятерочке брать опасно в любом случае)
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Тюменец
Аххаха. Маур, как всегда ))
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zenit1925roma1927
Ответ Артём Назмутдинов
давно дефолт ответ считается "завуалированным ответом"?
ты сам то понял, что сказал?)
Блеснуть эрудицией похоже у тебя не получилось
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Olajuvon
Папу может не сработало(
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LaffyTaffy
Ответ atomio
Сразу вспоминаю детский сироп от кашля «Туссин+» который запретили в итоге продавать в аптеках РФ лет 10 назад 🥲
Пектусин и Туссин - мы тусим тусим тусим)) песня тогда была популярная среди юзеров)
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Eledsul1
Ответ lovec23
Спортсмены которые принимают допинг всегда найдут причины ,что делали это не специально. Есть много примеров, сборная астматиков из Норвегии, вратарь в НХЛ ( не помню фамилию) который пил лекарство от облысения с такой гривой на голове . Если ты профи о тебе заботиться целый штаб врачей , позвони проконсультируйся. Твой контракт стоит очень дорого
Есть очень много подозрений, что все они сидят на хороших витаминах, в том числе и запрещенных, под присмотром клубных врачей. Иногда успевают вывести, иногда нет. И лыжники, и нхловцы, и футболисты - а если уж поймают, то придумывают про таблетки деда или сироп ребенка.
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Вечно в бане
Ответ Фёдор Кузнецов
Когда Алехандро Гомес превратился в Папу Гомеса?
Да он всегда им был. Неужели первый раз услышал?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Вечно в бане
Да он всегда им был. Неужели первый раз услышал?
Это было как прозвище, сейчас смотрю везде говорят Папу
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