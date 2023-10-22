Моуринью о 2-летнем бане Гомеса: «Я кашляю, но не хочу принимать сиропы и таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с допинг-тестами. Не помню его в финале ЛЕ»

Жозе Моуринью высказался о положительном допинг-тесте Папу Гомеса.

Напомним, полузащитник «Монцы», ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, был отстранен на 2 года за допинг – он выпил сироп ребенка. Положительная проба была сдана незадолго до ЧМ-2022, в период выступлений Гомеса за «Севилью».

Ранее Гомес, отвечая на вопрос журналиста о , вспомнил финал Лиги Европы, где « » обыграла «Рому» в серии пенальти: «У меня осталось лишь одно воспоминание о нем, и это победа в с «Севильей» против него несколько месяцев назад».

«Я не помню, чтобы он играл против нас в финале Лиги Европы. Мне кажется, он выходил в полуфинале против «Ювентуса» с уже положительным тестом.

Это не мои проблемы. У меня кашель, но я не хочу принимать ни сироп, ни таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с прохождением антидопинговых тестов», – сказал главный тренер «Ромы».

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